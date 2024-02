El negocio principal de Nvidia era los juegos. Ahora, el 80% de sus ingresos proviene de otro lugar por completo.

La concepción de Nvidia (NASDAQ: NVDA) pretendía revolucionar los gráficos de computadora en 3D para los sectores de juego y multimedia. Logrando inicialmente éxito con varios chips, la compañía dio un salto significativo en 1999 con la introducción de la Nvidia GeForce 256, la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU) del mundo.

Este hito ha culminado en la última serie GeForce RTX 40, que puede proporcionar gráficos realistas a contenido digital con la ayuda del Deep Learning Super Sampling (DLSS), una innovación increíble de Nvidia. El DLSS utiliza inteligencia artificial (IA) para crear cuadros adicionales en una escena de videojuego y mejorar la calidad de imagen.

Hasta el ejercicio fiscal de 2022 (finalizado el 30 de enero de 2022), los juegos eran rutinariamente la principal fuente de ingresos de Nvidia. El segmento generó $12.5 mil millones en ventas ese año, lo que representó el 46% de los ingresos totales de la compañía. Pero entonces, todo cambió.

Fuente de datos: Nvidia. Gráfico de The Motley Fool.

La inteligencia artificial está transformando el centro de datos

Los centros de datos solían ser donde las empresas almacenaban información valiosa, pero desde entonces han evolucionado para convertirse en centros centralizados para operaciones en línea (también conocido como computación en la nube). Hoy en día, los centros de datos albergan chips potentes diseñados por Nvidia para procesar cargas de trabajo de inteligencia artificial.

El cambio comenzó en 2016 cuando Nvidia entregó el primer superordenador de inteligencia artificial a OpenAI, que utilizó para desarrollar los primeros modelos generativos de inteligencia artificial que culminaron en el famoso chatbot en línea ChatGPT.

Ahora, las principales GPU para centros de datos de Nvidia, las H100, se venden por hasta $40,000 por unidad. Con operadores de centros de datos centralizados como Microsoft y Amazon pidiendo cientos de miles de ellos para dar a los clientes de la nube el poder de cómputo que necesitan para desarrollar inteligencia artificial.

En el tercer trimestre fiscal de 2024 (finalizado el 29 de octubre de 2023) el segmento de centros de datos de Nvidia generó un aumento del 279% en los ingresos interanuales. Ahora, el segmento de centros de datos representa el 80% de los ingresos totales de Nvidia, dejando atrás al segmento de juegos.

Nvidia es ahora un coloso de $1.8 billones, y $1 billón de ese valor fue creado en los últimos 12 meses solamente. La buena noticia es que las acciones de Nvidia probablemente puedan seguir aumentando desde aquí.

La historia continúa

