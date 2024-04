El multimillonario Ken Griffin posee todas las acciones de los “Siete Magníficos”. Estos 3 son sus favoritos.

Pocos inversores merecen el adjetivo “legendario”. Ken Griffin es uno de ellos. Fundó Citadel en 1990. Ahora se clasifica como el fondo de cobertura más exitoso de todos los tiempos.

Con la cartera de Citadel incluyendo miles de valores, no sorprende que Griffin posea todas las acciones de los “Siete Magníficos”. Sin embargo, tres parecen ser sus favoritas.

1. Nvidia

Citadel posee una posición más grande en Nvidia (NASDAQ: NVDA) que cualquier otra acción individual. La única posición más grande para el fondo de cobertura es el SPDR S&P 500 ETF Trust. Al final de 2023, la participación de Citadel en Nvidia totalizó $1.8 mil millones.

Es importante destacar que Griffin continuó aumentando la participación de Citadel en Nvidia en el cuarto trimestre de 2023. Compró 1.58 millones de acciones adicionales, aumentando la posición del fondo de cobertura en el fabricante de chips en casi un 77%.

Podemos deducir fácilmente por qué al multimillonario inversor le gusta tanto Nvidia. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de la compañía han disfrutado de una demanda asombrosa a medida que las organizaciones se apresuraban a construir, entrenar y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

2. Amazon

Microsoft no está muy lejos de Nvidia como la segunda acción más grande de los Siete Magníficos para Citadel. Sin embargo, no diría que el gigante tecnológico es la segunda acción favorita de Griffin de los Siete Magníficos por una razón simple: vendió casi el 16% de la participación de Citadel en Microsoft en el cuarto trimestre. Pero es una historia diferente con Amazon (NASDAQ: AMZN).

Al final de 2023, Amazon estaba detrás de Microsoft como la tercera mayor tenencia individual de acciones de Citadel. Griffin claramente está optimista acerca de Amazon, como lo demuestra su aumento de la participación de Citadel en la acción en casi un 223% en el cuarto trimestre.

¿Qué es tan atractivo de Amazon? Colocaría la mejora de la rentabilidad en la parte superior de la lista. Griffin también reconoce sin duda la tremenda oportunidad que la inteligencia artificial presenta para Amazon Web Services (AWS).

3. Meta Platforms

Meta Platforms (NASDAQ: META) es la quinta mayor posición de Citadel excluyendo la gran participación en el SPDR S&P 500 ETF Trust. Al terminar 2023, Citadel poseía 2.46 millones de acciones del gigante de las redes sociales por un valor de más de $869 millones.

Antes del cuarto trimestre, Meta no era una tenencia tan grande para el fondo de cobertura. Griffin compró 1.37 millones de acciones en el último trimestre de 2023, aumentando la participación de Citadel en Meta en un 127%. Como fue el caso de las otras principales acciones de los Siete Magníficos, el fondo de cobertura también tenía opciones de compra y venta para Meta.

Creo que a Griffin le gusta Meta por algunas de las mismas razones que le gusta Amazon. Las ganancias de Meta han mejorado significativamente gracias en parte a las iniciativas de reducción de costos. La compañía también debería tener una gran oportunidad de crecimiento con la inteligencia artificial, aunque de formas diferentes a Amazon.

La historia continúa

¿Son buenas elecciones estas acciones de los Siete Magníficos en este momento?

Nvidia, Amazon y Meta se han retirado de sus máximos históricos en las últimas semanas. No me sorprendería si caen más. Sin embargo, significativos retrocesos crearían excelentes oportunidades de compra para las tres acciones, en mi opinión.

La competencia está aumentando en el mercado de chips de inteligencia artificial. No espero que Nvidia mantenga una posición de mercado tan formidable en el futuro como lo ha hecho hasta ahora. Por otro lado, la demanda de chips de inteligencia artificial casi con certeza continuará aumentando. La innovación de Nvidia debería mantenerla en la cima.

Amazon no corre peligro de renunciar a su liderazgo en el comercio electrónico. Su unidad AWS podría perder cuota de mercado frente a otros proveedores de la nube, pero aún espero que entregue un fuerte crecimiento a medida que las organizaciones trasladen sus aplicaciones y datos a la nube. También espero que Amazon haga lo que siempre ha hecho y encuentre nuevos caminos para el crecimiento.

Meta ha demostrado la resiliencia de sus plataformas de redes sociales. Los mensajes de negocios impulsados por inteligencia artificial podrían ser un impulsor clave de crecimiento para la compañía en los próximos años. También me gusta la decisión de Meta de abrir su sistema operativo de realidad virtual Horizon a fabricantes de dispositivos de terceros.

¿Sigue considerando Ken Griffin estas acciones de los Siete Magníficos como buenas elecciones? Lo descubriremos en pocas semanas cuando Citadel divulgue sus tenencias del primer trimestre de 2024.

¿Deberías invertir $1,000 en Amazon en este momento?

Antes de comprar acciones de Amazon, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Amazon no fue una de ellas. Las 10 acciones que sobresalieron podrían producir retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en ese momento, tendrías $488,186!*husStock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. ¡El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 22 de abril de 2024

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercados y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Keith Speights tiene posiciones en Amazon, Meta Platforms y Microsoft. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 de $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 de $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.

El multimillonario Ken Griffin posee todas las acciones de los “Siete Magníficos”. Estas 3 son sus favoritas. fue originalmente publicado por The Motley Fool