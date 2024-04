Ucrania niega servicios consulares a hombres fuera del país.

Oficiales ucranianos han tomado varias medidas en las últimas semanas para aumentar las filas de un ejército diezmado por más de dos años de combate extenuante. El gobierno aprobó un nuevo proyecto de movilización destinado a aumentar el número de tropas y ha intensificado las patrullas fronterizas para capturar a los reclutas que evaden el servicio militar.

Ahora, los funcionarios están apuntando a los hombres que ya han salido del país. Esta semana el gobierno anunció que las embajadas ucranianas habían suspendido la emisión de nuevos pasaportes y la prestación de otros servicios consulares para los hombres en edad militar que viven en el extranjero.

A los hombres entre 18 y 60 años se les prohibió salir del país después del inicio de la invasión rusa en 2022, pero algunos estaban en el extranjero antes de que la regla entrara en vigencia y otros han salido ilegalmente desde entonces.

Al suspender los servicios consulares, el gobierno dijo que estaba respondiendo a las demandas de equidad en la sociedad.

Las nuevas reglas permanecerán vigentes hasta que entre en vigor una nueva ley de movilización el 18 de mayo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que aún estaba decidiendo los detalles sobre qué servicios se proporcionarían después de que entrara en vigor la ley de movilización más amplia, pero su mensaje fue claro: Si estás sano y puedes luchar, vuelve a casa y únete al ejército.

“Cómo es ahora: Un hombre en edad de reclutamiento se fue al extranjero, mostrando a su país que no le importa su supervivencia, y luego viene y quiere recibir servicios de este país,” dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en un comunicado. “Así no funciona. Nuestro país está en guerra.”

Los críticos han dicho que la medida podría terminar sembrando divisiones entre los ucranianos en casa y los que están en el extranjero, sin tener un impacto real en la búsqueda de más soldados. Hay alrededor de 860,000 hombres ucranianos viviendo fuera del país, en la Unión Europea.

El impulso para traer de vuelta los hombres a Ucrania es parte de un esfuerzo más amplio para reclutar soldados con urgencia a medida que Rusia busca aprovechar su ventaja en armas y números en el frente este. En ciertas áreas, los rusos superan en número a los ucranianos en más de siete a uno, dijo el General Yurii Sodol, comandante de las fuerzas en el este, a los medios de comunicación ucranianos el mes pasado.

Mientras los funcionarios estadounidenses presionaban a los legisladores en Washington para entregar más ayuda militar a Ucrania, también presionaban al gobierno en Kiev para abordar los problemas con su reclutamiento.

James O’Brien, secretario de estado adjunto de EE.UU. para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, señaló en una visita a Kiev esta semana que los esfuerzos de movilización del país eran tan críticos para estabilizar el frente y cambiar el rumbo de la guerra como la artillería.

“Ucrania necesita asegurarse de tener a las personas necesarias para luchar,” dijo en una conferencia de prensa.

La falta de claridad sobre cómo se llevaría a cabo la política añadió más debate dentro de Ucrania sobre la medida.

Muchos soldados en el frente, incluidos decenas de miles que han estado combatiendo sin descanso durante más de dos años, ven la regla como un movimiento justo y equitativo.

“Esta decisión está muy atrasada,” escribió Alina Mykhailova, una médica militar y viuda de un comandante asesinado en combate, en Facebook, describiéndola como la restauración de algún “pequeño porcentaje” de justicia para los soldados ucranianos.

“¿No te gusta? Renuncia a tu ciudadanía y vete al infierno,” escribió, reflejando la creciente indignación entre los soldados y las familias militares ucranianas hacia los hombres que han evitado la lucha.

Sin embargo, Volodymyr Viatrovych, ex jefe del Instituto de la Memoria Nacional de Ucrania, advirtió que la medida podría crear un resentimiento de los ucranianos que viven en el extranjero.

“Esta decisión no traerá más que daño,” escribió en Facebook, argumentando que no obligaría a más personas a unirse al ejército, sino que solo “debilitaría la unidad nacional.”

La mayoría de los ucranianos que viven en el extranjero, escribió, no abandonarán sus empleos, estudios, esposas e hijos “para tomar un viaje de ida y vuelta en este momento.”

Hay una preocupación particular por los adolescentes cuyos padres los llevaron al extranjero por su seguridad cuando estalló la guerra y que desde entonces han cumplido los 18 años. Según la nueva ley, es posible que tengan que regresar a Ucrania para obtener sus pasaportes, y luego tal vez no puedan salir.

“Tiene que haber alguna mejora, la creación de alguna posibilidad de registrarse en el ejército en el consulado,” dijo Tetyana Senenko, una ucraniana que vive en Georgia, en las redes sociales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que proporcionaría más aclaraciones sobre el procedimiento para obtener servicios consulares, para evitar dejar en un limbo a cientos de miles de hombres ucranianos en el extranjero.

Serhiy Fursa, subdirector de la empresa de inversiones Dragon Capital en Kiev, dijo en Facebook que Ucrania debería ser más cautelosa en alienar a los hombres que podrían ser útiles para la economía si no para el ejército: “Sí, estos hombres son necesarios en Ucrania. Y sí, eligieron no estar en Ucrania durante la guerra. Ucrania necesita a todos sus ciudadanos. Y no todos los ciudadanos de Ucrania son héroes.”