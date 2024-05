Cómo el BJP de Modi planea obtener una mayoría absoluta en las elecciones de la India. Por Reuters

“

Por Rupam Jain y Tora Agarwala

BARPETA/THIRUVANANTHAPURAM, India (Reuters) – Mientras la India vota en una elección general de seis semanas, la imagen de Narendra Modi adorna desde paquetes de arroz repartidos a los pobres hasta grandes carteles en ciudades y pueblos.

Su Partido Bharatiya Janata (BJP) confía en la popularidad del primer ministro mientras busca una supermayoría en el parlamento de la India. Su mensaje: Modi ha logrado crecimiento económico, mejoras en infraestructura y el mejor posicionamiento de la India en el mundo.

Pero, a medida que el partido nacionalista hindú y sus aliados apuntan a 400 de los 543 escaños de la cámara baja del parlamento de la India, frente a los 352 ganados en 2019, también están empleando tácticas locales en algunas circunscripciones vitales que esperan arrebatar a la oposición.

Las encuestas de opinión indican que Modi ganará un raro tercer mandato cuando concluya la votación el 1 de junio. Sin embargo, solo una vez en la historia de la India un partido ha superado la marca de 400 escaños: cuando el partido de centro-izquierda Congreso arrasó en victoria después del asesinato de su líder Indira Gandhi en 1984.

Para examinar cómo la Alianza Democrática Nacional (NDA) de derecha busca lograr esa hazaña y los obstáculos que enfrenta, Reuters habló con nueve funcionarios de la NDA, tres líderes de la oposición y dos analistas políticos, además de votantes en seis circunscripciones controladas por la oposición que la alianza está apuntando.

Identificaron tres tácticas clave del BJP: reclutar candidatos famosos para derrocar a legisladores veteranos de la oposición; hacer un asalto a los bastiones sureños de la oposición apelando a minorías como los cristianos; y aprovechar los nuevos límites políticos que refuerzan el electorado hindú en áreas controladas por la oposición en el norte.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

“Una combinación de estrategias, compromiso organizativo y flexibilidad táctica ayudará a hacer avances en escaños nunca antes ocupados por el partido”, dijo a Reuters en abril el presidente del BJP, J. P. Nadda, quien supervisa la estrategia electoral del partido.

Algunos críticos han advertido que el BJP usaría una amplia mayoría para promulgar una agenda más radical en un tercer mandato. Si bien el manifiesto del BJP se centra en gran medida en el crecimiento económico, también se ha comprometido a eliminar códigos legales separados para grupos religiosos y tribales en áreas como el matrimonio y la herencia.

Muchos musulmanes y grupos tribales se oponen al plan, que requeriría una enmienda constitucional que sea aprobada por al menos dos tercios del parlamento.

“Modi quiere una mayoría abrumadora solo para poder terminar el debate y la deliberación sobre cualquier asunto de política en el parlamento”, dijo a Reuters el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge.

Después de una baja participación en la votación anticipada, algunos funcionarios de campaña del BJP en los últimos días parecen menos seguros de asegurar una gran mayoría, aunque el partido aún espera formar el próximo gobierno.

ESTRATEGIA SUREÑA

El partido de Modi ha criticado la política dinástica que dice afecta al Congreso, dominado durante mucho tiempo por la familia Nehru-Gandhi. Pero en Pathanamthitta, una circunscripción en el estado sureño de Kerala, está presentando a un heredero político en Anil Antony, hijo de un veterano líder del Congreso.

La circunscripción, hogar de una considerable minoría cristiana, ha sido representada por el Congreso desde su creación en 2009.

El padre de Anil, el ex ministro de defensa A.K. Antony, apoya al titular y ha denunciado a su hijo, también cristiano, por representar al partido nacionalista hindú.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Pero Anil cuenta con otro partidario: Modi, quien visitó Pathanamthitta en marzo y elogió al candidato del BJP por su “visión fresca y liderazgo”. El primer ministro ha visitado los cinco estados del sur de la India al menos 16 veces desde diciembre.

Nadda, presidente del BJP, reconoció que ganar una supermayoría requeriría tener un desempeño sólido en los cinco estados del sur, que albergan aproximadamente el 20% de la población de la India pero que tradicionalmente no han votado por su partido.

En 2019, la NDA ganó solo 31 de los 130 escaños en Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu y Telangana, todos ellos con una diversidad lingüística y una gran cantidad de votantes musulmanes y cristianos.

Jiji Joseph, secretario general de la ala minoritaria del BJP en Kerala, dijo que el partido ha hecho un esfuerzo concertado para el 18% de votantes allí que son cristianos. El BJP no ganó ningún escaño en Kerala en la última elección general.

“El BJP inició un contacto activo con la Iglesia y comenzamos a interactuar directamente con el clero”, dijo, añadiendo que el partido ahora cuenta con 11,000 miembros cristianos activos.

“Hay un cambio. Los cristianos ahora quieren creer que el BJP está a su favor”

En abril, Anil se convirtió en el primer candidato del BJP en Kerala en ser respaldado por líderes cristianos. Dijo a Reuters que su elección indicaba que el partido ofrecía oportunidades a miembros de grupos minoritarios. Se negó a comentar sobre las relaciones con su padre.

Jayant Joseph, un votante cristiano de Kerala, dijo que apoyaba al BJP porque había leído informes de medios sobre hombres musulmanes que se casaban con mujeres cristianas y las convertían al islam. La mayoría de los hindúes moderados consideran que las acusaciones de conversiones forzadas a gran escala son una teoría conspirativa.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

“Kerala es un estado secular”, dijo. “Pero para seguir siendo un estado secular, la población musulmana y su estrategia de conversión deben mantenerse bajo control”.

Un asesor político de Modi, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que la NDA espera ganar unos 50 escaños en el sur.

K. Anil Kumar, un líder senior del Partido Comunista de la India (Marxista) que gobierna Kerala, dijo que no creía que el BJP lo hiciera bien en su estado, que dijo que tiene una fuerte tradición de secularismo.

“El BJP podría intentar aliarse con los cristianos en algunos asuntos, pero fundamentalmente son un partido de los hindúes y para los hindúes”, dijo.

CANDIDATOS ESTRELLA

En la circunscripción de Mandi en el estado norteño de Himachal Pradhesh, el BJP ha reclutado a la actriz de Bollywood Kangana Ranaut para romper el dominio del Congreso en el poder. El Congreso presenta como candidato a Vikramaditya Singh, cuya madre representa actualmente la circunscripción. Su padre fue el jefe de gobierno del estado durante mucho tiempo.

Ranaut, una novata en política que se autodenomina una personalidad “gloriosamente de derecha”, ha protagonizado películas populares con temas nacionalistas. Es conocida por criticar a los ejecutivos de Bollywood que, según ella, favorecen a los familiares de actores famosos para obtener oportunidades.

La actriz es una de los cinco actores que se postulan para el BJP este año, frente a cuatro en 2019.

No hay encuestas de opinión públicas disponibles sobre la carrera en Mandi.

Anjana Negia, una maestra de escuela primaria que planea votar por Ranaut, reconoció que su candidata preferida no tenía experiencia política. Pero dijo que valoraba un nuevo rostro y que un candidato respaldado por Modi ayudaría a “traer una ola fresca de desarrollo”

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Presentar celebridades y buscar el respaldo de personalidades del entretenimiento es relativamente nuevo para el BJP, que “ha resistido durante mucho tiempo tales tácticas debido a su naturaleza de base de cuadros” que valora los esfuerzos de base, dijo Milan Vaishnav, experto en política del sur de Asia en el grupo de expertos Carnegie Endowment for International Peace.

Ranaut declinó una solicitud de entrevista. El portavoz federal del BJP, Shahzad Poonawala, dijo que “ha tenido éxito en exponer la cultura dinástica y el nepotismo en Bollywood y ahora está haciendo lo mismo en la política”.

Singh, un ministro estatal responsable del desarrollo urbano, dijo a Reuters que las experiencias de su familia le habían dado una mejor comprensión de la política. Las acusaciones de nepotismo eran “superficiales”, dijo.

LOS BENEFICIOS DE LA REDISTRIBUCIÓN

La NDA espera obtener ganancias en el estado noreste de Assam, donde ganó nueve de 14 escaños en 2019. El jefe de gobierno del BJP de Assam, Himanta Biswa Sarma, dijo en marzo que estaba seguro de ganar 13 escaños.

La confianza de la NDA se basa en un ejercicio de redistritación de 2023 en el estado. La Comisión Electoral no partidista de India redibuja rutinariamente los límites de las circunscripciones para reflejar los cambios de población; se encarga de garantizar que ningún partido político obtenga una ventaja indebida de los cambios.

Pero los ejercicios desde la última elección federal en Assam y en el lejano norte de Jammu y Cachemira, la única región mayoritariamente musulmana de la India, diluyeron el voto musulmán en las circunscripciones que la NDA está apuntando, según tres funcionarios del BJP y cuatro de la oposición.

La Comisión Electoral se negó a hacer comentarios sobre los dos ejercicios, citando la elección en curso.

En Assam, la NDA tiene grandes esperanzas para Barpeta, controlada por el Congreso, que el candidato de la alianza Phani Bhushan Choudhury dijo que ahora incluye docenas de aldeas y algunas ciudades con grandes poblaciones hindúes.

“Antes (Barpeta) tenía mayoría musulmana pero ahora es mayoría hindú”, dijo Choudhury. “Ese cambio ha funcionado a mi favor.”

Estima que ahora hay 1.2 millones de votantes hindúes en Barpeta, donde está haciendo campaña en desarrollo y protegiendo los derechos de lo que la NDA llama votantes “asamés indígenas”, que son mayoritariamente hindúes.

El rival del Congreso de Choudhury, Deep Bayan, dijo que el porcentaje de hindúes en Barpeta pasó del 30% al 70%. “En lugar de centrarse en los problemas reales que afectan a la gente…(el BJP hace) la política de polarización”, dijo.

Tres de los cinco escaños de Jammu y Cachemira son mayoritariamente musulmanes y controlados por la oposición. Pero la NDA espera cambiar uno de ellos, Anantnag-Rajouri, después de que su padrón de votantes aumentara en más del 50% a más de 2 millones, según datos del gobierno.

Muchos de los nuevos votantes son hindúes o de tribus regionales, que se beneficiaron de nuevas políticas del BJP que les otorgaron privilegios educativos y laborales, según el jefe regional del BJP, Ravinder Raina.

Raina dijo que el BJP apoyaría a un socio de la NDA en el que creyera que podría ganar Anantnag-Rajouri y se enfocaría en retener los dos escaños de mayoría hindú que tiene.

Los dos ejercicios de redistritación presagian un nuevo mapeo de circunscripciones que se llevará a cabo después de la elección.

Vaishnav, del Carnegie Endowment, dijo que el nuevo mapeo distribuiría escaños en el norte dominado por el BJP, que tiene tasas de crecimiento de población mucho más altas, en detrimento de la rica India meridional.”