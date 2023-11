Un conflicto armado entre Rusia y la OTAN “no está excluido”, declaró el vice jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Ryabkov, en una entrevista con la publicación de propaganda rusa Izvestiya.

La posibilidad de escalada “depende de la Alianza del Atlántico Norte”.

“Estamos listos, como hemos demostrado, para defender nuestros intereses nacionales con todos los medios a nuestra disposición”, dijo Ryabkov.

Los “atropellos” de la OTAN en “intereses rusos en una dirección crucial para Rusia” es un “camino peligroso”.

Ryabkov también expresó dudas sobre la posibilidad de restaurar las relaciones entre Rusia y la OTAN “de una forma u otra en un futuro previsible”.

“Si alguien en Occidente piensa que necesitamos estas relaciones, que en algún momento vendremos y pediremos su restauración, este es el mayor error.”

Rusia ha amenazado repetidamente a la OTAN con “escalada” y, entre otras cosas, con ataques contra miembros de la Alianza.

Un llamado “experto”, Dmitry Yevstafyev, pidió el inicio de hostilidades contra Rumania durante una entrevista con el controvertido propagandista ruso y criminal de guerra Vladimir Solovyov el 15 de noviembre. Atacar a Rumania podría interrumpir el suministro de armas a Ucrania por parte de sus socios occidentales.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine