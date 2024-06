Cómo preparar tu iPhone para desbloquear todo el potencial de iOS 18.

iOS 18 está en el horizonte, y quiero darte algunos consejos para sacarle el máximo provecho preparando tu iPhone para esta importante actualización. Aunque es probable que no veamos un lanzamiento completo y público del nuevo sistema operativo hasta el otoño de 2024, tendremos opciones de Beta Pública y Beta para Desarrolladores antes de eso. Estas suelen ser una excelente manera de obtener un adelanto de lo que se viene, así que veamos cómo instalarlas en tu dispositivo.

A continuación, hablaré sobre algunas de las grandes novedades que llegarán con iOS 18, así que sigue estos consejos para asegurarte de estar al tanto de lo último y lo mejor.

1. Haz una Copia de Seguridad de tu Dispositivo

Aunque personalmente nunca he experimentado un problema importante con una versión beta, eso no significa que no debas prepararte para uno. No solo es una buena idea hacer copias de seguridad periódicas de tu dispositivo, sino que también tendrás un plan de contingencia listo en caso de que las cosas se compliquen.

Para esta copia de seguridad, utilizaremos un Mac o PC. Recuerda que Mac cambió a una ventana de Finder en lugar de iTunes con macOS Catalina, pero una vez que encuentres tu iPhone, los pasos son virtualmente los mismos.

Tiempo necesario: 15 minutos

Para hacer una copia de seguridad de tu iPhone con un Mac o PC, sigue estos pasos:

Primero, conecta tu iPhone a tu Mac o PC. Da permisos de acceso si es necesario. Localiza tu iPhone en la ventana del Finder o iTunes. Selecciónalo.

Bajo General > Copias de seguridad, asegúrate de que esté seleccionada la opción Hacer copia de seguridad de todos los datos de tu iPhone en este Mac. También tienes la opción de encriptar tu copia de seguridad desde esta pantalla. Selecciona Realizar copia de seguridad ahora.

Con esto, tendrás una copia de seguridad lista una vez que se complete el proceso. Si la necesitas, puedes utilizar la función de Restaurar desde la copia de seguridad para volver a tu iOS original. También puedes consultar nuestra guía sobre cómo restaurar tu iPhone sin iTunes.

2. Prueba las Betas para Desarrolladores o Públicas

Ahora que tienes una copia de seguridad de tu dispositivo, puedes probar la versión Beta para Desarrolladores. Personalmente, no usaría tu dispositivo diario para probar una beta para desarrolladores, pero por lo general está bien construida y es poco probable que algo desastroso le suceda a tu iPhone. En el peor de los casos, simplemente necesitarás restaurar desde la copia de seguridad que hiciste.

Es probable que la Beta para Desarrolladores de iOS 18 esté disponible poco después de su anuncio. En cuanto a la Beta Pública, podría tardar un poco en lanzarse por completo. Espera una fecha de lanzamiento en julio para las Beta Públicas. Para la Beta para Desarrolladores, necesitarás inscribirte en el Programa para Desarrolladores de Apple, que ahora es gratuito. Además, deberás inscribirte en el Programa de Software Beta de Apple si pretendes descargarlo también.

Ambos procesos son bastante sencillos. Sin embargo, si nunca has instalado una versión beta antes, lee detenidamente el proceso paso a paso para evitar posibles contratiempos.

3. Disfruta de iOS 18

Es fácil emocionarse por un gran lanzamiento de iOS, y iOS 18 no será una excepción. Una de las mayores mejoras esperadas es una revisión de la inteligencia artificial de Siri, que brindará a los usuarios un control más preciso sobre ciertas funciones. Se espera que la aplicación Notas también vea mejoras gracias a la inteligencia artificial, y también se esperan nuevas personalizaciones de la pantalla de inicio y los iconos de las aplicaciones.

El lanzamiento de iOS 18 probablemente coincidirá con el lanzamiento de la serie iPhone 16, que también se espera que presente algunas mejoras significativas. Los aficionados de Apple tienen mucho que esperar este año, así que sigue siguiendo a TMO para más noticias y actualizaciones.

