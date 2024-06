Mi iPhone 15 Pro Max carece de la única cosa que hacía atractivo a mi antiguo iPhone 13 Pro.

La palabra ‘Petina’ es agradable de decir, pero no es una palabra que pensé que asociaría con un iPhone. La patina es el efecto atractivo de los materiales, especialmente los metales, que se decoloran con la edad y la exposición. Es la capa verde sobre el cobre que le da a la Estatua de la Libertad un aspecto distintivo, y le da a la placa superior de latón de una cámara Leica una apariencia satisfactoria de desgaste natural.

Después de cambiar al impresionante iPhone 15 Pro Max a principios de este año, llegó la hora de despedirme de mi venerable iPhone 13 Pro cuando lo empacé para enviárselo a mis colegas en la ciudad histórica adecuadamente patinada de Bath. Durante este proceso, mi iPhone captó la luz que entraba por las ventanas de la oficina en uno de los raros días soleados que puede disfrutar Londres.

Esa radiación electromagnética que se proyectaba a 93 millones de millas de la estrella más cercana de la Tierra jugaba en los costados de acero inoxidable de mi viejo iPhone. Una cacofonía de tonos metálicos y colores florecieron a la vista en los costados del iPhone 13 Pro: una agradable mezcla de púrpura, azul, plateado y un tono casi bronceado.

Esta no fue la primera vez que noté la decoloración arcoíris en el chasis de acero inoxidable envejecido del iPhone, pero impactó de manera diferente después de seis meses usando el iPhone 15 Pro Max abrazado por titanio. Aunque es encantador y ligero al tacto, falta potencial de pátina en el mejor iPhone premium de Apple.

Ahora, probablemente muchos de ustedes que estén leyendo este artículo están arrugando sus narices colectivas ante las fotos tomadas apresuradamente de un iPhone descolorido. Las personas dedicadas a mantener la tecnología en orden impecable y envolver los mejores teléfonos en fundas robustas encuentran la idea de un envejecimiento metálico una atrocidad.

A mis ojos, esa pátina es especial. Convierte un smartphone frío, aunque elegante, en algo falible. Falible equivale a alma.

Quizás esta apreciación provenga de un interés en los relojes mecánicos; dispositivos aparentemente obsoletos para este milenio, objetos que se astillan, rayan y envejecen con gracia. Hay nostalgia al mirar un objeto bien amado, sea un reloj, una chaqueta de cuero desgastada, y apreciar las imperfecciones. El desgaste guarda dentro una historia y relación con el objeto.

Si esa metáfora materialista enreda mentes, entonces piensen en la pátina como las arrugas que desarrollamos en una relación a largo plazo. No estoy tan agudo y elegante como una vez fui, pero mi rostro cuenta una historia de tiempo bien gastado y lecciones aprendidas.

¿Estoy poniendo demasiado peso en el acero inoxidable manchado (irónicamente)? Por supuesto, pero es viernes por la noche y hay tiempo para tal fantasía frívola y ligera.

¿Pienso que nos beneficiaríamos si el iPhone 16 volviera al acero inoxidable? Por supuesto que no, ya he hablado líricamente sobre el titanio en los teléfonos.

Hay una pequeña parte de mí que extrañará la pátina encontrada en mi iPhone 13 Pro. Marcó un agradable viaje de smartphone, marcando un cambio de Android a iPhone. Quizás podría actuar como un punto de referencia para que Apple inyecte nuevos colores en el rumoreado iPhone 16 Pro; puedo soñar.