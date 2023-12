El Ministro de Defensa de Ucrania descarta la desmovilización inmediata de las unidades de larga duración a favor de alternativas.

Los soldados ucranianos tendrán la oportunidad de descansar o de “renunciar parcialmente” al servicio militar; sin embargo, la desmovilización no está en la mesa hasta el final de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, dijo el ministro de Defensa Rustem Umerov en una entrevista con la emisora pública Suspilne el 24 de diciembre.

Umerov declaró que el Ministerio de Defensa está preparando un proyecto de ley que establecerá las nuevas reglas de movilización y desmovilización.

Leer también: El abogado desafía la legalidad de la “redada de conscripción” que detiene a hombres en la calle

“Hemos encontrado soluciones que darán a una persona que ha estado en el perímetro durante dos años la oportunidad de comprender cuáles serán las reglas para descansar o ser dado de baja parcialmente”, dijo el ministro.

Los funcionarios están trabajando en soluciones técnicas, legales y legislativas, dijo Umerov, y ocurrirá independientemente del progreso de una nueva campaña de reclutamiento, declarando que la iniciativa es “una cuestión de justicia”.

Leer también: Ucrania se queda sin voluntarios para movilizar, dice el periodista

El proyecto de ley pertinente que contiene un “enorme conjunto de soluciones” se registrará en el parlamento ucraniano en los próximos días, añadió el ministro.

David Arakhamia, jefe de la facción parlamentaria gobernante Servidor del Pueblo, dijo el 22 de noviembre que el parlamento ucraniano podría adoptar un proyecto de ley legislativo integral para regular ciertos aspectos de la movilización y desmovilización.

Leer también: Zelenskyy examinará la solicitud de las Fuerzas Armadas de Ucrania de movilizar a 500.000 personas más

El presidente Volodymyr Zelenskyy sostuvo una reunión del Estado Mayor del Comandante Supremo el 24 de noviembre, en la que discutieron el tema de la movilización y desmovilización del personal militar.

El parlamento está discutiendo la enmienda de la legislación para prever la desmovilización de las tropas después de 36 meses de servicio militar, dijo el diputado Fedir Venislavsky el 5 de diciembre.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine