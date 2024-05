Primer humano en recibir trasplante de riñón de cerdo fallece según Reuters

“

Por Brendan Pierson

(Reuters) – Un hombre con enfermedad renal en etapa terminal que a principios de este año se convirtió en la primera persona en recibir un nuevo riñón de un cerdo modificado genéticamente ha fallecido, informó el Hospital General de Massachusetts en Boston.

“El equipo de trasplante de Mass General está profundamente entristecido por el repentino fallecimiento del Sr. Rick Slayman”, dijo el hospital en un comunicado el sábado. “No tenemos indicación de que haya sido el resultado de su trasplante reciente”.

Slayman, de 62 años, de Weymouth, Massachusetts, recibió el trasplante en marzo en una cirugía de cuatro horas que el hospital en ese momento llamó “un hito importante en la búsqueda de proporcionar órganos más accesibles a los pacientes”.

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el repentino fallecimiento de nuestro querido Rick, pero nos reconforta saber que inspiró a tantos”, dijo la familia de Slayman en un comunicado.

Slayman había recibido un trasplante de riñón humano en el mismo hospital en 2018 después de siete años en diálisis, pero el órgano falló después de cinco años y había vuelto a recibir tratamientos de diálisis.

El riñón fue proporcionado por eGenesis de Cambridge, Massachusetts, a partir de un cerdo que había sido editado genéticamente para eliminar genes dañinos para un receptor humano y agregar ciertos genes humanos para mejorar la compatibilidad, según el hospital. La compañía también inactivó virus inherentes a los cerdos que tienen el potencial de infectar a los humanos.

Riñones de cerdos editados de manera similar criados por eGenesis habían sido trasplantados con éxito en monos que se mantuvieron con vida un promedio de 176 días, y en un caso durante más de dos años, informaron investigadores en octubre en la revista Nature.

Los medicamentos utilizados para ayudar a prevenir el rechazo del órgano de cerdo por parte del sistema inmunológico del paciente incluyeron un anticuerpo experimental llamado tegoprubart, desarrollado por Eledon Pharmaceuticals, según el hospital.

Según un rastreador de datos mantenido por la United Network for Organ Sharing, más de 100,000 personas en EE. UU. esperan un órgano para trasplante, siendo los riñones los más demandados.

Cirujanos de NYU habían trasplantado previamente riñones de cerdo en personas con muerte cerebral.

En enero de 2022, un equipo de la Universidad de Maryland trasplantó un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años con enfermedad cardíaca terminal, pero falleció dos meses después.

