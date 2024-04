El Mac Studio M1 de Apple: Lo que sabemos hasta ahora

Apple está planeando actualizar toda la línea de Mac con chips M4 actualizados a partir de finales de 2024 y continuando en 2025, lo que incluirá un nuevo chip M4 para la máquina de escritorio de gama media de Apple, el Mac Studio.

Rumores sobre el Chip M4

Apple tiene una línea de chips M4 en desarrollo, incluyendo el M4 estándar, el M4 Pro y el M4 Max, y una versión de gama alta que tiene el nombre en código “Hidra”. Este chip de gama alta podría ser una versión “Ultra” equivalente al M2 Ultra, o incluso algo aún más potente.

Con la línea ‌M2‌, el ‌M2‌ Ultra es un chip que en realidad son dos chips ‌M2‌ Max conectados entre sí. Actualmente no hay un M3 Ultra, pero la arquitectura del chip M3 Max ha llevado a especulaciones de que los chips Ultra futuros podrían ser chips independientes en lugar de construidos a partir de dos módulos Max.

El M3 Max parece carecer del enlace UltraFusion que permitía que los chips ‌M2‌ Max funcionaran como un Ultra. Debido a esta ausencia, es probable que el chip Ultra tenga un desarrollo específico con personalizaciones para cargas de trabajo intensivas. Apple podría ajustar la cantidad de núcleos de rendimiento y eficiencia para centrarse en la potencia, y agregar más núcleos de GPU.

Las máquinas actuales de ‌Mac Studio‌ utilizan chips ‌M2‌ Max y ‌M2‌ Ultra, por lo que podemos esperar que los modelos de M4 estén equipados con chips M4 Max y M4 Ultra (o su equivalente). Aparte del Mac Pro, el ‌Mac Studio‌ es la única máquina de Apple que utiliza chips “Ultra”.

El ‌Mac Studio‌ está diseñado para usuarios de Mac que tienen flujos de trabajo intensivos que requieren capacidades avanzadas de computación y gráficos. Actualmente, no hay mucha diferenciación entre el ‌Mac Studio‌ y el ‌Mac Pro‌, por lo que Apple podría estar planeando una variante M4 Ultra más potente para el ‌Mac Pro‌.

Apple está apostando por la inteligencia artificial en toda su línea de productos en los próximos meses, por lo que se espera que el M4 se enfoque en mejorar el rendimiento de la IA y el aprendizaje automático. Rumores sugieren que habrá una Neural Engine actualizada con un mayor número de núcleos para manejar tareas de IA.

Actualizaciones de Memoria

El próximo ‌Mac Studio‌ y ‌Mac Pro‌ podrían admitir hasta 500GB de Memoria Unificada, frente al máximo actual de 192GB.

¿Qué hay del M3?

Con Apple planeando actualizar el ‌Mac Studio‌ con chips M4 en 2025, aún no está del todo claro si habrá una actualización del M3 este año.

Las líneas de iMac, MacBook Pro y MacBook Air se han actualizado con chips M3, pero el Mac mini, ‌Mac Studio‌ y ‌Mac Pro‌ todavía están usando chips ‌M2‌. Con la actualización prevista del M4, Apple podría omitir la actualización del M3 para sus máquinas de escritorio, pero también es posible que obtengamos una actualización del M3 a mediados de año y una segunda actualización del M4 el próximo año, lo que colocaría un año entre cada actualización.

Apple está probando una versión del ‌Mac Studio‌ con un procesador M3, por lo que una actualización este año y luego una segunda actualización el próximo año es plausible.

Cambios de Diseño

El ‌Mac Studio‌ no ha tenido una actualización de diseño desde su lanzamiento en marzo de 2022, pero realmente no ha existido el tiempo suficiente para necesitar una actualización. Apple tiende a esperar varios años antes de hacer cambios importantes en el hardware de Mac, y no esperamos que el ‌Mac Studio‌ tenga un nuevo aspecto en el futuro cercano.

Es probable que sea más cerca de 2026 o 2027 antes de que Apple considere actualizar el diseño, aunque podría ser incluso más largo. El ‌Mac mini‌ no ha visto cambios de diseño notables desde 2010.

Según Mark Gurman de Bloomberg, se espera que el ‌Mac Studio‌ con chip M4 sea lanzado a mediados de 2025, lo que sugiere una posible presentación en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2025.