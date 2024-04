El lugar para políticos y manifestantes

Con la ayuda de Shawn Ness.

La Universidad de Columbia es ahora un lugar de reunión para manifestantes y líderes políticos.

Un nuevo impulso para la paridad salarial entre el norte del estado y la ciudad de Nueva York.

El sindicato de saneamiento exige una mejor atención médica para sus trabajadores.

Un nuevo líder para la Alianza para la Energía Limpia de Nueva York.

CONFERENCIAS EN COLUMBIA: Es el lugar más candente de la ciudad, incluso para los políticos.

La Universidad de Columbia está envuelta en caos. Y los republicanos a nivel nacional, junto con algunos de los funcionarios electos más a la izquierda de Nueva York, ven una oportunidad para aprovechar el tumulto a medida que visitan el campus uno por uno o en pequeños grupos afines.

Las protestas pro-palestinas en la Universidad de Columbia abarcan una variedad de temas que resuenan especialmente con la corriente principal del Partido Republicano: un campus universitario “despierto” y fuera de contacto; una percepción de desorden en los centros urbanos; y la demonización injusta de Israel.

Los problemas candentes están particularmente subrayados en Nueva York, donde más judíos llaman hogar a la ciudad y al estado que en cualquier otro lugar fuera de Israel. También hay una serie de carreras de la Cámara de Representantes suburbanas en distritos de pendiente donde la guerra Israel-Hamas ya ha demostrado ser central.

Ha atraído a todo tipo de líderes, principalmente republicanos, a la puerta de la universidad.

Hasta el momento:

Y esta tarde, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson se dirige al campus, reafirmando su llamado para que la presidenta de la universidad, Minouche Shafik, renuncie. Se espera que los representantes Nicole Malliotakis y Virginia Foxx también estén allí con él.

Hochul criticó la visita de Johnson a Nueva York, diciendo que el presidente está “politizando” los eventos en el campus. La gobernadora contrastó la visita de Johnson con su reunión privada con funcionarios y estudiantes de Columbia, pero también publicó un video de dos minutos sobre la reunión poco después.

En respuesta, un portavoz de Johnson dijo que tal vez no tendría que visitar si Hochul y otros demócratas no hubieran “fallado por completo en su deber de proteger a los estudiantes judíos y combatir el aumento del antisemitismo en su partido”.

No solo son los republicanos los que se dirigen al vecindario de Morningside Heights.

Los representantes Dan Goldman, Josh Gottheimer de Nueva Jersey, Jared Moskowitz de Florida y Kathy Manning de Carolina del Norte han realizado el viaje a Columbia para denunciar el antisemitismo propagado dentro y alrededor del campus.

Los concejales del Partido Working Families Tiffany Cabán, Alexa Avilés, Shahana Hanif y Sandy Nurse también visitaron, pero lo utilizaron como una oportunidad para escribir un artículo de opinión en City & State donde enfatizaron que las protestas en el campus son pacíficas.

“Si solo te guías por las declaraciones recientes del alcalde Eric Adams, la gobernadora Kathy Hochul y el presidente Joe Biden, podrías concluir que una protesta estudiantil contra la matanza en Gaza es peor que el propio asesinato,” escribió el grupo.

El consultor republicano Dave Catalfamo no estuvo de acuerdo en que la presencia de los políticos en el campus debería ser vista en términos políticos: “Sé que no debemos tolerar ese tipo de discurso de odio, y honestamente no me importa la política. La política se encarga de sí misma en esto.” — Jason Beeferman

LABERINTO SALARIAL: Un esfuerzo por aumentar el salario mínimo de Nueva York y unir el piso de pago por hora en el norte del estado con el área de la ciudad de Nueva York ha fallado hasta ahora este año.

Pero ahora los defensores de izquierda creen que tienen un nuevo motivo: La Escuela de Relaciones Industriales de Cornell ha actualizado su análisis estadístico del impacto económico del salario propuesto de $21.25.

El Atlas Salarial de la escuela encontró que el salario más alto llevaría a un aumento de $80 mil millones en las ganancias combinadas y estimularía la demanda del consumidor. También afirma que el cambio llevaría a la creación de 75,000 empleos en el estado.

Las organizaciones empresariales han visto con escepticismo los aumentos del salario mínimo y han advertido que aumentar aún más el salario llevaría a pérdidas de empleo, mayor automatización y más presión financiera para las pequeñas empresas.

El salario en la ciudad de Nueva York, el condado de Westchester y en Long Island es de $16 y está establecido en $15 en el resto del estado.

El salario aumentará a $17 en el área de la ciudad de Nueva York y a $16 al norte de Westchester para 2026, y los aumentos futuros se establecerán al ritmo de la inflación.

Pero esos aumentos podrían suspenderse si el desempleo en el estado aumenta, otro punto doloroso para los defensores de izquierda, los legisladores y los sindicatos que han tratado de revertir esa disposición. — Nick Reisman

LUCHAS PRESUPUESTARIAS POR DELANTE: El alcalde Eric Adams revirtió solo una pequeña parte de los $7.2 mil millones en recortes e iniciativas de ahorro que ha realizado en el último año en su presupuesto ejecutivo de $111.6 mil millones publicado hoy.

Eso deja a los defensores de las bibliotecas públicas, la educación temprana y los parques a prepararse para más luchas antes de la fecha límite del 30 de junio para el año fiscal 2025.

Los líderes de los tres sistemas de bibliotecas de la ciudad, por ejemplo, dijeron sentirse “profundamente decepcionados” con el presupuesto, afirmando que la mayoría de las sucursales solo estarían abiertas por cinco días a la semana si se mantienen los recortes en el presupuesto.

Pero el mensaje de Adams fue completamente celebratorio, anunciando el presupuesto con una concentración frente al Ayuntamiento, centrándose en las mejoras que ha habido en la ciudad — “la criminalidad ha disminuido, los empleos han aumentado” — desde que Adams asumió el cargo.

Si bien se centró en algunas iniciativas de gasto limitadas, defendió los recortes y la previsión conservadora. “Todo esto y mucho más es posible,” dijo, “porque ignoramos a los críticos y tomamos decisiones difíciles cuando era necesario.” — Jeff Coltin

¡AY, RATAS, PARTE 2: A medida que un aumento continuo de casos de leptospirosis genera preocupación entre los trabajadores de saneamiento de la ciudad de Nueva York, el presidente de la Asociación de Sanitarios Uniformados está exigiendo más protecciones para ellos.

“Nuestros hombres y mujeres de saneamiento vienen todos los días para mantener la ciudad limpia. Merecen saber que ellos y sus familias estarán protegidos si se enferman en el trabajo,” dijo el presidente Harry Nespoli en un comunicado.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que puede afectar el riñón, el hígado, el cerebro, los pulmones o el corazón y puede ser fatal; se propaga en gran medida a través de la orina de las ratas.

Veinticuatro personas fueron diagnosticadas con la enfermedad en 2023, y cinco de ellas eran trabajadores de saneamiento.

La asambleísta Stacey Pheffer Amato está patrocinando un proyecto de ley que proporcionaría más beneficios para los trabajadores de saneamiento y sus familias, y Nespoli insta a la Legislatura a adoptar la medida. — Shawn Ness

NUEVO DEFENSOR DE LAS RENOVABLES: La Alianza para la Energía Limpia de Nueva York, una voz líder para los desarrolladores de energía renovable en el estado, ha seleccionado a un firme defensor de la industria como su nuevo líder.

Marguerite Wells dirigirá la organización como directora ejecutiva, anunció el grupo hoy.

“Su experiencia y experiencia en el campo de las energías renovables a gran escala en el estado de Nueva York es amplia,” dijo Keith Silliman, presidente del consejo de administración de ACE NY y director de cumplimiento regulatorio en Cypress Creek Renewables. “Ella nos ayudará a avanzar a medida que busquemos llevar a cabo las metas de nuestro clima.”

Wells comenzó en el negocio de las energías renovables en el estado desarrollando un proyecto eólico comunitario pequeño fuera de Ithaca que habría vendido la energía a la Universidad de Cornell. La oposición local y los retrasos obstaculizaron el proyecto. Wells pasó a trabajar para Invenergy después de que el proyecto fracasara en 2016.

Más recientemente, lideró los esfuerzos de desarrollo de Invenergy en Nueva York, supervisando una cartera de proyectos de 2 gigavatios, según ACE. También es co-propietaria de un pequeño negocio de pastoreo solar. Wells comienza el 30 de abril. — Marie J. French

EL DINERO MANDA: La recaudación del impuesto a las ventas entre enero y marzo aumentó ligeramente en Nueva York en comparación con el mismo período del año pasado, informó la oficina del Contralor Tom DiNapoli.

La cantidad de dinero recaudado por el impuesto alcanzó los $5.6 mil millones, un aumento del 1.6 por ciento respecto al mismo período de hace un año durante los tres meses.

Gran parte de ese dinero provino de la ciudad de Nueva York, afirmó la oficina del contralor. Los ingresos por impuestos a las ventas son críticos para los gobiernos locales — es su principal fuente de ingresos, incluso más que los impuestos a la propiedad.

“Los números de la ciudad señalan una base impositiva saludable y un retorno a su papel previo a la pandemia como motor principal del crecimiento de los ingresos por impuestos a las ventas en el estado,” dijo DiNapoli. “Las recaudaciones fuera de la ciudad fueron relativamente planas, resultado de una variedad de influencias económicas.” — Nick Reisman

