Cuatro historias sobre Warren Buffett y Charlie Munger que pueden ayudarte a tener éxito

El viernes por la tarde, en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway, me encontré con mi compañera de asiento del vuelo de Washington, D.C. a Omaha, una encantadora mujer que trabajaba en el stand de Geico.

“Bill Murray está aquí”, me dijo. Le dije que estaría atento.

Pero, por supuesto, para decenas de miles de accionistas que acuden cada año a Nebraska, Murray, o cualquier otra celebridad, es el segundo plato frente a la verdadera estrella del espectáculo, Warren Buffett, y en años anteriores su mano derecha Charlie Munger, quien falleció en 2023.

En estos lugares, los jefes de Berkshire tienen una cosa clave en común con Murray: todo aquel que los ha conocido parece tener una historia.

Más temprano el viernes, asistí a VALUEx BRK, uno de los muchos encuentros de inversores que surgen alrededor de Omaha como especie de reuniones satélites de Berkshire. Dirigido por Guy Spier, gerente del Aquamarine Fund con sede en Zúrich, el evento contó con charlas de una amplia variedad de entusiastas de la inversión en valor, desde gestores de inversiones hasta académicos, autores y la asistente de toda la vida de Munger, Doerthe Obert.

Casi todos los que habían encontrado a una de las luminarias de Berkshire compartieron algo de la sabiduría que impartieron. Aquí hay algunas lecciones que puedes aprender de sus historias.

Elige al compañero adecuado

Monsoon Pabrai, socia gerente y gestora de carteras de Drew Investment Research, recordó un almuerzo donde ella y su hermana, ambas jóvenes en ese momento, se sentaron a cada lado de Buffett. Prestó mucha atención a la conversación de tres horas y media, pero tiende a recordar un consejo en particular.

“Lo que siempre me quedó fue que nos miró a mí y a mi hermana a los ojos, porque somos mujeres, o jóvenes niñas, y nos dijo, ‘La decisión más importante que tomas es con quién te casas'”, dijo. “Creo que eso también va para ambos miembros de un matrimonio. Es realmente importante a quién elijas para ser tu compañero de vida.”

De hecho, es un consejo que Buffett repitió en la reunión de accionistas del sábado.

En respuesta a una pregunta sobre el consejo que todos necesitan escuchar, Buffett instó a los accionistas a pensar en cómo les gustaría que se leyera sus obituarios y a seguir la vida en consecuencia. “Ciertamente en mi época habría sido casarse con la persona que pudiera ayudarte a lograr eso”, dijo.

Date un poco de inspiración… y responsabilidad

William Greene, autor de “The Great Minds of Investing”, habló junto al fotógrafo Michael O’Brien sobre la experiencia de perfilar y fotografiar a Munger.

Un encuentro con su amigo, el miembro de la junta directiva de Berkshire Chris Davis, le recordó un consejo clave de Munger: rodearse de imágenes de tus ídolos.

“Charlie le dijo muy temprano, coloca fotos de personas que admires en tu oficina, porque son personas a las que no quieres decepcionar.”

Munger tenía famosamente un busto de su héroe, Benjamin Franklin, señaló Greene. Greene, a su vez, tiene un busto de Munger.

“Creo que esta idea de estructurar tu entorno físico para tener imágenes de personas que admiras es un truco realmente bueno. Estás inclinando las probabilidades de que te comportes decentemente”, dijo Greene.

Date tiempo para ti mismo

Gillian Segal, autora de “Getting There: A Book of Mentors”, habló sobre su persistencia al lograr una entrevista con Buffett. Después de no poder comunicarse con él de forma remota, lo acorraló en un evento benéfico, donde accedió a darle unos minutos de su tiempo.

Cuando llegó el momento de programar su reunión, Segal se llevó una sorpresa.

“Una vez que había logrado pasar [a la asistente de Buffett], me estaba diciendo todos los horarios disponibles, y era como, ‘Bien, esta semana está disponible el lunes’, y era un gran bloque de tiempo. Martes, gran bloque de tiempo, Miércoles, tiene esto. Jueves, gran bloque de tiempo”, dice. “Y entonces me di cuenta de que es quien es porque protege su tiempo. Y tiene tiempo para hacer las cosas importantes. No está sobrecargado de trabajo”.

Es probable que no tengas ni de lejos tantas personas como Buffett pidiendo tu tiempo, o un asistente que sea experto en protegerlo. Pero es un ejemplo útil para cualquiera: Para tener éxito en tu carrera, necesitarás tiempo para dedicarle toda tu atención.

Quédate en tu carril

La asistente de toda la vida de Munger, Doerthe Obert, contó una serie de encantadoras historias personales sobre Munger, desde su enfoque en el trabajo hasta sus intentos de hacer dieta.

Sus recuerdos de su relación laboral con Munger son instructivos para cualquiera que tenga empleados. “Tuvimos una relación de trabajo tan buena, y simplemente confiaba en mí completamente”, dijo. “Tú te ocuparás de ello, sea lo que sea. Lo harás.”

Confiar en su asistente para hacer su trabajo permitió a Munger hacer el suyo.

Y cuando se trataba de la relación laboral, Munger estaba feliz de quedarse en su carril, también.

Cuando le pregunté si su jefe le enseñó algo sobre inversiones, Obert se abstuvo.

“Nunca habló con nadie sobre inversiones”, me dijo.

¿Nunca? ¿Ni siquiera de pasada?

“No. Porque si daba algún consejo y [puede que no] funcionara”, dijo. “Si él pierde algo de dinero, no está tan mal. Pero si yo perdiera mucho, él no quería esa responsabilidad.”

