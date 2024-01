El líder de Hezbollah dice que no negociaría la paz con Israel hasta que termine la guerra en GazaEl líder de Hezbollah afirma que no negociarán la paz con Israel hasta que termine la guerra en Gaza

Hassan Nasrallah, el líder del poderoso grupo armado Hezbollah, prometió el viernes que no negociará la paz con Israel hasta que termine la guerra en Gaza, una declaración que se produjo cuando el secretario de Estado, Antony J. Blinken, comenzó una gira diplomática por Oriente Medio para calmar las tensiones regionales en medio de los crecientes temores de un conflicto más amplio.

Los principales funcionarios de Israel han amenazado repetidamente que, si los esfuerzos liderados por EE. UU. para lograr un acuerdo diplomático fracasan, tendrán poco más remedio que aumentar la acción militar contra Hezbollah en el Líbano. Los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que, si el conflicto se expande a más frentes, podría arrastrar potencialmente a EE. UU. a una guerra regional.

“Deberían exigir a su gobierno que detenga la ofensiva”, dijo Nasrallah, dirigiéndose directamente a los civiles israelíes, en un discurso televisado. “No habrá diálogo a menos que la agresión se detenga en Gaza”.

“Ustedes serán los primeros en pagar el precio”, advirtió.

Nasrallah reiteró un mensaje de su discurso del miércoles, cuando prometió que Hezbollah vengaría el asesinato de un líder de Hamas, Saleh al-Arouri, a quien describió como un “querido amigo”, en un suburbio de Beirut, la capital libanesa. Al-Arouri fue el miembro más alto de Hamas en ser asesinado desde que Israel se comprometió a destruir la organización y eliminar su liderazgo después de redadas lideradas por Hamas en Israel el 7 de octubre.

“Esto no quedará impune”, dijo Nasrallah el viernes. “No podemos quedarnos callados”.

Al igual que lo hizo el miércoles, Nasrallah no explicó exactamente cómo ni cuándo su grupo respondería al asesinato. Y aunque los enfrentamientos se han intensificado a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, hasta ahora ninguno ha marcado una escalada significativa.

Israel no ha aceptado ni negado públicamente la responsabilidad del asesinato, pero dos altos funcionarios de seguridad libaneses, que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados para discutir una investigación en curso, dijeron que Israel llevó a cabo el ataque con seis misiles, dos de los cuales no explotaron.

El gobierno interino del Líbano ha presentado una queja al Consejo de Seguridad de la ONU por el asesinato de al-Arouri, calificándolo como la “fase más peligrosa” hasta ahora en medio del conflicto en escalada, según un comunicado.

Al cerrar sus comentarios, Nasrallah parecía reconocer este nuevo capítulo.

“La guerra de hoy no es solo por el bien de Palestina, también es por el Líbano”, dijo.