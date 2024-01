El espectáculo MacRumors: Todo lo que se espera de Apple en 2024

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, echamos un vistazo hacia adelante a todos los mayores rumores de Apple para 2024.

2024 se perfila como un año muy ocupado para Apple, probablemente comenzando con el lanzamiento del casco Vision Pro alrededor de febrero. Se espera que sigan los modelos rediseñados de iPad Pro con pantallas más grandes y tecnología OLED, el chip M3 y nuevos accesorios en marzo, así como modelos de próxima generación de iPad Air con una nueva opción de tamaño de 12.9 pulgadas. watchOS 11, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2 y tvOS 18 probablemente serán presentados en junio en la WWDC, potencialmente junto con el M3 Ultra Mac Studio. Un Apple TV 4K actualizado con un chip más rápido también podría lanzarse en la primera mitad del año.

Septiembre probablemente verá la introducción del iPhone 16, con captura de video espacial y el botón de acción, y el iPhone 16 Pro, con pantallas más grandes, una cámara Ultra Wide de 48 megapíxeles y un nuevo “botón de captura”. También se espera que el “Apple Watch X”, los AirPods de cuarta generación y los AirPods Max actualizados con USB-C surjan alrededor de septiembre.

Apple podría cerrar el año con el iPad mini de séptima generación, el iPad de undécima generación y un nuevo Mac mini con los chips M3 y M3 Pro. También podríamos ver nuevos MacBook Pro con chips de la serie M4, pero la fecha de lanzamiento de estos dispositivos es más incierta.

