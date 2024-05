¿Soy la beneficiaria del seguro de vida de mi ex marido por $250,000. Ahora amenaza con cambiarlo. ¿Está infringiendo nuestro decreto de divorcio?

“

“Nunca fue fiel en nuestro matrimonio, y se enorgullecía de engañar a la gente con la que hacía negocios y de no pagar sus facturas.” (Sujeto de la foto es un modelo.) – Getty Images/iStockphoto

Querido Quentin,

Mi exmarido tiene una póliza de seguro de vida de $250,000. Tengo 50 años y solo he ahorrado $45,000. Cuando nos divorciamos, me aseguré de ser la beneficiaria designada para poder tener seguridad a medida que envejecía y pasar esto a mis hijos, pero él ha informado a mis dos hijos que ya no puede pagar las primas de $200 al mes, y que sería necesario que ellos las pagaran. También ha amenazado durante mucho tiempo con cambiar la designación de beneficiario. ¿Puede hacer eso?

Esta es su forma de tratar de deshacer la promesa y el compromiso que hizo cuando nos divorciamos. Entendí que nuestro acuerdo de divorcio especificaba que debería permanecer como beneficiaria de su póliza de seguro de vida, así lo recuerdo. Tenía la esperanza, pero nunca confié totalmente, en que seguiría adelante con eso. Nunca fue fiel en nuestro matrimonio, y se enorgullecía de engañar a la gente con la que hacía negocios y de no pagar sus facturas. Una vez infiel, siempre infiel.

Exesposa y madre

“Aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU. tienen alguna forma de estatuto de revocación tras el divorcio que elimina automáticamente a un ex cónyuge como beneficiario de un seguro de vida después del divorcio.” – Ilustración de MarketWatch

Querida exesposa,

La respuesta, amiga mía, debería estar en tu decreto de divorcio.

“Si existe un requisito de seguro de vida en el decreto de divorcio, debería especificar quién pagará las primas,” según MassMutual. “Es importante definir claramente los términos y responsabilidades, ya que podría ser perjudicial para los beneficiarios si las primas no se pagan. Si has agregado a tu ex cónyuge a la póliza, puedes solicitar copias de los registros de facturación y avisos de cancelación.”

Por lo general, las personas agregan una disposición para decir que el beneficiario no puede cambiarse sin su consentimiento. En el momento de tu divorcio, tú y tu abogado deberían haber definido claramente al propietario de la póliza, agrega MassMutual. “Esto es importante porque el propietario de la póliza tiene la capacidad de cambiar beneficiarios, tasas y asegurabilidad, lo que puede ayudar a proteger tus ingresos. También es posible ceder la propiedad de una póliza existente antes de los procedimientos de divorcio.”

No mencionas qué tipo de póliza de seguro de vida tiene tu esposo. Una póliza a término dura de 10 a 30 años, y si tu exmarido sobrevive a ese período, la póliza expirará y los beneficiarios no recibirán dinero alguno. Por otro lado, una póliza de vida entera tiene un valor en efectivo y, por esa razón, cuesta más que una póliza a término. Una vez que una póliza de vida entera ha acumulado un valor monetario significativo, la persona asegurada puede cobrarlo o pedir un préstamo contra él.

No es tan inusual que un cónyuge no cumpla con un decreto de divorcio sobre una póliza de seguro de vida. El cónyuge podría cancelar la póliza, reemplazarla o incluso cambiar a los beneficiarios. Aquí hay varios problemas. En primer lugar, es responsabilidad de tu exmarido pagar la póliza de seguro de vida y no hacer que sea responsabilidad de sus hijos. Es desafortunado, injusto y mezquino que los esté poniendo en medio de tu disputa.

En Hillman vs. Maretta, la Corte Suprema de EE. UU. falló a favor de la ex esposa de un hombre de 66 años, en lugar de su viuda, como beneficiaria de una póliza de seguro de vida por más de $124,000. En este caso, es posible que él no quisiera que su exesposa, de la que se había divorciado 10 años antes de su muerte, reclamara su póliza de seguro de vida. Pero el decreto de divorcio no importaba, porque el documento proporcionado a la compañía de seguros tenía el nombre de su exesposa.

La ley estatal varía

Si tu decreto de divorcio no fue claro con respecto al beneficiario de la póliza de seguro de vida de tu exmarido, el resultado puede depender de las leyes de tu estado. ¿Puede un decreto de divorcio anular una póliza de seguro de vida? “Sí. Si el titular de la póliza estaba casado en un estado de bienes comunes y se divorció, el ex cónyuge puede tener derecho a parte del beneficio por fallecimiento independientemente de quién sea el beneficiario designado,” según Boonswang Law en Filadelfia.

Aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU. — incluyendo Florida, Pennsylvania, New Jersey, New York, Texas, Massachusetts y Colorado — tienen alguna forma de estatuto de revocación tras el divorcio que elimina automáticamente a un ex cónyuge como beneficiario de un seguro de vida después del divorcio, agrega la firma de abogados. La ley de California, por otro lado, excluye las pólizas de seguro de vida de las leyes de revocación automática tras el divorcio.

Un beneficiario de un seguro de vida para un ex cónyuge en California pasará la prueba, según Carina Castañeda, una abogada en Manhattan Beach, California, “a menos que el arreglo de propiedades o el decreto de divorcio especifiquen un resultado contrario; el titular de la póliza cambie la designación de beneficiario; un contrato de seguro anule la designación del beneficiario tras el divorcio; [o] el ex cónyuge renuncie legalmente a su interés en la póliza.”

A todos nos gustaría creer que los ex cónyuges mantendrán su palabra y tal vez actuarán de manera más honorable de lo que lo hicieron durante el matrimonio, ya sea en relación con la pensión alimenticia, el seguro de vida o las cuentas de jubilación. Pero el divorcio no necesariamente cambia a las personas. En muchos casos, puede presentar una oportunidad para que un ex cónyuge vuelva a ejercer cualquier poder que tenga para crear una interrupción en la vida de su ex.

Tu abogado de divorcios debería poder asesorarte sobre la acción que puedes tomar basada en las leyes de tu estado y en la redacción exacta de tu decreto de divorcio. Las disputas de beneficiarios, como sugiere el caso mencionado anteriormente, pueden ser extremadamente complejas y difíciles de ganar. También pueden, si terminan yendo a un tribunal superior y arrastrándose durante años, ser extremadamente caras. Tu asesor legal podrá decirte si vale la pena.

Mantente fuerte, mantente enfocada, y no dejes que tu ex te saque de quicio.

