Juicio de Trump: El ex presidente no testifica mientras la defensa descansa

Donald Trump no testificará en su histórico juicio criminal, después de que su equipo de defensa presentara su caso el martes.

Será tarea de sus abogados hablar por él en su lugar mientras dan los argumentos finales la próxima semana.

Aunque el Sr. Trump decidió no testificar, habló extensamente con la prensa esperando afuera de la sala del tribunal.

“Creo que se presentó un gran caso. No hay crimen”, dijo Trump justo antes de la sesión de la tarde.

No es inusual que los acusados criminales elijan no tomar la posición, dicen expertos legales.

Testificar bajo juramento habría dejado a Trump abierto a preguntas agresivas de los fiscales, así como a otros elementos de su historial, incluidos veredictos desfavorables en sus recientes juicios civiles.

Trump enfrenta 34 cargos de felonía por falsificar registros comerciales, a los que se ha declarado no culpable. Los fiscales dicen que falsificó registros de reembolsos a su abogado personal, Michael Cohen, quien había pagado $130,000 (£102,000) en dinero de silencio a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016. Alegan que lo hizo para cometer o encubrir un segundo delito.

Antes de finalizar su caso, sus abogados llamaron a solo dos testigos, siguiendo a una procesión de 20 testigos para la acusación.

El juez Juan Merchan despidió al jurado a media mañana, diciéndoles que regresaran el martes para los argumentos finales tanto de los fiscales como de los abogados de Trump.

Luego supervisó una ráfaga de negocios para preparar al jurado para comenzar las deliberaciones, dedicando la tarde a una audiencia altamente técnica pero crucial para determinar cómo instruirá al jurado antes de que sean enviados a deliberar.

Ambas partes hicieron sugerencias sobre cómo el juez le dirá al jurado que apliquen la ley y utilicen la evidencia en este caso.

Muchos de los argumentos de los abogados eran altamente técnicos. En un ejemplo, hubo un debate sobre si referirse al “crimen” pasado del exabogado de Trump, Cohen, o, dado que hubo más de uno, “crímenes”. Cohen fue un testigo clave para la acusación.