El Kremlin restringe aún más el espacio de información en la Rusia en tiempo de guerra, dificultando la discusión abierta de temas políticos, según el informe de Inteligencia de Defensa del Reino Unido del 29 de octubre sobre la situación en la guerra de Rusia contra Ucrania.

A mediados de octubre de 2023, el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia supuestamente instruyó a las universidades evitar la discusión abierta de cualquier “tendencia política, económica y social negativa” en Rusia durante las actividades académicas.

A largo plazo, esto probablemente profundizará la tendencia de la formulación de políticas rusas que se lleva a cabo en una cámara de eco de perspectivas políticamente aceptables y pro-Kremlin, según el informe de Inteligencia de Defensa del Reino Unido.

Es muy probable que el Kremlin desee suprimir aún más perspectivas negativas sobre la “operación militar especial” previa a la anticipada candidatura de reelección del dictador ruso Vladimir Putin en marzo de 2024, continúa el informe.

“Operación militar especial” es un eufemismo propagandístico utilizado en Rusia para referirse a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania desde febrero de 2022. Es ilegal en Rusia denominar la invasión a gran escala y la guerra contra Ucrania del Kremlin como “una guerra”.

Después de su última elección como presidente en 2018, Putin dijo que no se postularía para presidente en 2024. Sin embargo, en junio de 2022, el Kremlin celebró un referéndum sobre enmiendas constitucionales, respaldado por el 78,56% de los votantes, para otorgar a Putin el derecho a otros dos mandatos presidenciales de seis años.

Putin también firmó una ley el 22 de diciembre de 2020 que otorga inmunidad vitalicia de enjuiciamiento para los expresidentes rusos.

En el pasado, las votaciones rusas han sido frecuentemente criticadas por observadores internacionales por no ser libres ni justas.

