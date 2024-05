El jurado en el juicio de Trump obtiene una visión interna de los pagos a Michael CohenEl jurado en el juicio de Trump recibe información detallada sobre los pagos a Michael Cohen

El fiscal Matthew Colangelo cuestiona a Jeffrey McConney durante el juicio criminal del ex presidente Donald Trump el lunes 6 de mayo de 2024.

Por mucho que este juicio sea sobre titulares sensacionalistas y drama de tabloides, también se trata de contabilidad.

McConney explicó cómo el cable de $130,000 de Cohen al abogado de Daniels en octubre de 2016 llevó a una serie de 12 pagos mensuales a Cohen de $35,000, por un total de $420,000.

McConney recordó una conversación con el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, en enero de 2017, alrededor del tiempo en que Trump asumió la presidencia.

McConney dijo que Weisselberg entró con un bloc de notas y dijo que necesitaba discutir los pagos a hacer a Cohen.

“Él más o menos me lanzó el bloc y dijo, ‘Toma nota'”, dijo McConney, añadiendo que también le dieron una copia de un extracto bancario de Cohen mostrando su cable de $130,000 al abogado de Daniels. A los miembros del jurado se les mostraron las notas de McConney de ese día, las cuales aparecían debajo del membrete de “Trump”.

Las notas mostraban una serie de cálculos garabateados, con un salario base de $180,000 – para el cable de Daniels, más $50,000 que había pagado a una empresa de servicios tecnológicos – duplicado a $360,000.

McConney dijo que el duplicado era una práctica llamada “aumento bruto”, en la que la empresa aumentaba ciertos pagos a ejecutivos para compensar una tasa impositiva potencial del 50%.

Además de los $360,000 había un bono de $60,000, que McConney erróneamente anotó como $50,000 antes de corregir el total. McConney dijo que Cohen se había quejado de no haber recibido un bono lo suficientemente grande a finales de 2016, y esto pretendía remediar eso.

Las notas incluían cálculos, reflejados por los escritos por Weisselberg en los extractos de Cohen: $420,000 dividido por 12 es igual a pagos mensuales de $35,000.

Notas escritas a mano por Jeffrey McConney mostrando la matemática detrás de los pagos a Michael Cohen, como se mostró en el juicio del expresidente Donald Trump en Nueva York el lunes 6 de mayo de 2024.

Finalmente, cerca del fondo, McConney escribió una nota que dijo significaba que los pagos debían provenir de la cuenta bancaria personal de Trump: “Transferencia mensual de DJT”.

A pesar de esa instrucción, los primeros cheques fueron enviados desde un fideicomiso establecido para mantener los activos de Trump mientras estaba en el cargo. Sus fiduciarios eran Weisselberg y los dos hijos adultos de Trump.

Pero a finales de marzo de ese año, tomaron la decisión de que los pagos en adelante se hicieran directamente desde la cuenta personal de Trump. Eso significaba que la única persona que podía firmarlos era el presidente de los Estados Unidos, dijo McConney.

“En algún momento tuvimos que empezar a hacer que los cheques llegaran a la Casa Blanca para que el presidente Trump los firmara”, dijo McConney. “Fue todo un nuevo proceso para nosotros.”