La firma de contabilidad contratada por Trump para la IPO de su firma de medios fue sorprendida copiando y pegando auditorías anteriores y ahora está prohibida para siempre.

Los reguladores financieros prohibieron permanentemente a la firma de contabilidad que la empresa matriz de la plataforma mediática de Donald Trump contrató en una acción de cumplimiento después de que una investigación revelara que la firma no estaba realizando realmente auditorías y en su lugar simplemente pegaba trabajos antiguos en nuevos documentos y falsificaba la fecha. Los resultados de la investigación no incluyeron trabajos realizados para la Trump Media and Technology Group, el candidato presidencial republicano.

Según la investigación de la SEC, la firma de contabilidad BF Borgers de Lakewood, Colorado, y su propietario homónimo Benjamin F. Borgers no lograron auditar y supervisar adecuadamente los archivos financieros de empresas públicas, lo que resultó en un “fracaso intencional y sistemático” de la firma de contabilidad pública. Los reguladores descubrieron que Borgers les dijo a los empleados de auditoría que podían copiar trabajos previos de auditoría y pegarlos como trabajos de auditoría finales para nuevas contrataciones de clientes. La SEC dijo que el personal, en respuesta, actualizaba las fechas del balance y las fechas de finalización de los trabajos, pero toda la demás información se replicaba de una auditoría anterior o una revisión trimestral. Borgers también documentó falsamente trabajos inexistentes al afirmar estar teniendo reuniones con socios de compromiso para discutir los posibles riesgos de una auditoría.

“Ben Borgers y su firma de auditoría, BF Borgers, fueron responsables de uno de los mayores fracasos mayoristas de los guardianes en nuestros mercados financieros,” dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. “Dado que los inversores confían en los estados financieros auditados de empresas públicas al tomar sus decisiones de inversión, los contadores y las firmas de contabilidad que auditores esos estados financieros juegan un papel crítico en nuestros mercados financieros. Borgers y su firma abandonaron por completo ese papel, pero gracias al meticuloso trabajo del personal de la SEC, Borgers y su falso molino de auditoría han sido cerrados permanentemente.”

Los reguladores dijeron que Borgers, como socio de compromiso, debía revisar o supervisar el trabajo de auditoría. En cambio, no se celebraron reuniones de planificación y “Borgers rara vez interactuaba con los auditores de nivel de personal.” La SEC dijo que los trabajos falsificados de Borgers pretendían “crear la ilusión” de que los compromisos de auditoría de la firma cumplían con las normas de contabilidad pública, cuando sabían que los informes eran fraudulentos.

En respuesta a la prohibición de la SEC, Trump Media despidió a Borgers y contrató a Semple, Marchal & Cooper, LLP, una firma de contabilidad con sede en Phoenix, Arizona. Según un informe de la PCAOB de 2018, la firma tenía una sola oficina con tres clientes de auditoría de emisores, seis socios y 13 miembros del personal profesional. Trump Media tiene una capitalización de mercado de $6.7 mil millones.

