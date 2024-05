Bar Love From de Manchester responde a los trolls que se burlaron de él.

Karl Considine, de 39 años, dijo que las reacciones negativas hacia su bar en el Gay Village ‘Love From’ eran comunes y que “sin alcohol no significa aburrido”.

El comentario, dejado en la cuenta de TikTok del bar, decía: “Si tu bar sigue en pie en 12 meses, haz una publicación y comeré pastel humilde acompañado de una de tus bebidas hipster de moda”.

Love From respondió diciendo: “Amamos absolutamente lo que estamos haciendo en Love From, pero no viene sin sus desafíos.

“Recibimos comentarios como este regularmente, a veces diariamente. Incluso aunque existimos por un propósito, a internet todavía le gusta ser malo con nosotros y a veces afecta.

Asistentes al bar (Imagen: SWNS)

“¿Quién habría pensado que un bar sin alcohol podría causar tal reacción que alguien sienta la necesidad de ser así. PERO – no nos vamos a ir”.

El Sr. Considine dijo que más personas que nunca estaban decidiendo no tomar bebidas alcohólicas por diferentes motivos.

Él dijo: “No solo para la comunidad sobria, sino también para una comunidad más amplia.

“Personas completamente sobrias del alcohol, personas que simplemente quieren una noche libre, o alguien que deja de beber durante un mes mientras corre un maratón.

Preparando bebidas (Imagen: SWNS)

“Si dices que soy sobrio, muchas personas dirán ‘¿no es aburrido? ¿Aún sales de noche?

“La gente tiene mucha curiosidad y Love From fue creado para desafiar esas percepciones y ofrecer una experiencia alternativa”.

El Sr. Considine ingresó en tratamiento por adicción al alcohol y las drogas en enero de 2021 después de lo que llama “un problema grave que había progresado durante una década”.

Él explicó: “Yo era el chico al que le gustaba salir y festejar con amigos casi todas las noches.

Love From (Imagen: SWNS)

“Llegó un punto en los últimos años antes de que dejara de beber, que era aislante y dañino para mi salud mental y física.

“Me dijeron a los 36 años que si seguía bebiendo como lo estaba haciendo, iba a morir.

“Desde que me sobrio, mi vida ha cambiado por completo – no podría estar más sano o más feliz y estoy haciendo lo que amo.

“No tuve una revelación, simplemente decidí que quería abrir un bar para proporcionar otro lugar para que la gente fuera”.