El juez frena la prohibición de TikTok en Montana.

Un juez federal en Montana bloqueó el jueves una prohibición estatal de TikTok que iba a entrar en vigor el próximo año, al menos temporalmente evitando la primera prohibición nacional de la popular aplicación de video.

El juez, Donald W. Molloy, dijo que Montana podía actuar como líder en la protección de sus residentes pero debía “actuar dentro del contexto legal constitucional”, y otorgó una orden judicial preliminar para detener la prohibición de TikTok. Dijo que una prohibición de la aplicación de propiedad china probablemente violaba la Primera Enmienda y una cláusula que otorga al Congreso el poder de regular el comercio con naciones extranjeras.

“El registro actual no deja lugar a dudas de que la Legislatura de Montana y el fiscal general estaban más interesados en atacar el papel ostensible de China en TikTok que en proteger a los consumidores de Montana”, escribió el juez Molloy en su opinión. Añadió que la “incursión de Montana en asuntos exteriores interpreta los intereses actuales de política exterior de los Estados Unidos e interfiere en ellos.”

Alex Haurek, portavoz de TikTok, dijo que la empresa estaba “complacida de que el juez rechazara esta ley inconstitucional y cientos de miles de montañeses pueden continuar expresándose, ganándose la vida y encontrar comunidad en TikTok.”

Emilee Cantrell, portavoz del Departamento de Justicia de Montana, dijo que el juez Molloy había “indicado varias veces que el análisis podría cambiar a medida que avanza el caso.” Agregó: “Esperamos presentar el argumento legal completo para defender la ley que protege a los montañeses de que el Partido Comunista Chino obtenga y use sus datos.”

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha estado en una batalla legal con Montana desde que los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que prohibía la aplicación en abril. (El gobernador la firmó en mayo.) Los legisladores dijeron que la prohibición protegería los datos de los residentes del gobierno chino, lo que intensificó considerablemente la presión nacional para prohibir TikTok en dispositivos gubernamentales.

TikTok, que desde hace mucho tiempo ha dicho que no comparte datos de usuarios de EE. UU. con funcionarios de Beijing, ha calificado la ley de demasiado amplia e inconstitucional, y ha solicitado la orden judicial preliminar. La lucha ha sido estrechamente observada por los defensores de la libertad de expresión, grupos de tecnología y legisladores que buscan restringir la aplicación en otros estados y a nivel nacional. La administración Biden ha estado considerando una propuesta de TikTok que la empresa dice que abordaría preocupaciones de seguridad nacional.

El fallo en Montana es el último revés este año para los estados que intentan regular aspectos de la vida en línea. Los jueces federales han bloqueado temporalmente una ley de privacidad en línea para niños de California, una ley de Arkansas que requiere consentimiento parental para que los menores creen algunas cuentas en redes sociales y una ley de Texas que restringe el acceso a la pornografía en línea. Se espera que la Corte Suprema considere pronto desafíos legales a leyes estatales que rigen cómo las redes sociales moderan el contenido.

Si bien el fallo del jueves es preliminar, Jeff Kosseff, profesor asociado de derecho de ciberseguridad en la Academia Naval, dijo que el juez probablemente no respaldaría la prohibición de Montana más adelante.

“Creo que dada la razón del juez, dudo seriamente que hubiera otro resultado más adelante”, dijo.

La ley de Montana fue redactada por Austin Knudsen, el fiscal general republicano del estado y un halcón chino confeso. Pero los expertos legales anticiparon que la regla tendría problemas para mantenerse en el tribunal, con muchos diciendo que viola los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios. En 2020, los jueces federales bloquearon el intento del presidente Donald J. Trump de prohibir la aplicación, diciendo que la administración probablemente había invadido su autoridad al invocar poderes económicos de emergencia.

En una audiencia ante el juez Molloy en octubre, TikTok dijo que Montana podría haber promulgado una ley de privacidad de datos o tomado otras medidas para abordar sus preocupaciones.

TikTok demandó a Montana y financió una demanda separada que los creadores presentaron en el estado; las dos demandas ahora están consolidadas.

En la audiencia, Ambika Kumar, abogada de los creadores de TikTok, dijo: “Nuestra posición no es que el estado nunca pueda regular nada en Internet. Nuestra posición es que el estado se ha excedido por completo”.

Montana no estuvo de acuerdo. “Simplemente no hay otra forma de garantizar la seguridad de los montañeses en el uso de TikTok que no sea una prohibición total hasta que cese sus lazos con China”, dijo Christian Corrigan, el fiscal general del estado. Agregó que una ley general de redes sociales no funcionaría, ya que “TikTok es la única aplicación que tiene conexión con un poder extranjero hostil”.

El juez Molloy dijo en el tribunal que Montana podría haber hecho “muchas cosas” fuera de una prohibición. Sugirió regulaciones en torno a la recopilación de datos de TikTok o anuncios de servicio público protagonizados por el Sr. Knudsen: “¿Por qué no tiene el fiscal general participar y hacer un anuncio de servicio público en el que diga que pensamos que TikTok está afiliado al Partido Comunista Chino o al ejército chino?”

El juez Molloy calificó el esfuerzo de Montana para proteger a los usuarios de “paternalista” en un momento y cuestionó por qué era el único estado que promulgaba dicha prohibición. “¿Eso te parece un poco extraño?”, preguntó.

“Todos los demás están marchando, y es un poco como la madre que estaba mirando el desfile”, dijo. “Pasa una banda y un tipo va desincronizado y es su hijo. Ella dijo: ‘Mira eso. Toda la banda va desincronizada excepto mi hijo'”.

El Sr. Corrigan respondió que “los estados toman nuevos tipos de medidas todo el tiempo”, y que ser el primero “no significa necesariamente que esté desincronizado”.

La decisión del juez Molloy probablemente será observada por otros legisladores en otros estados.

En septiembre, un grupo de 18 fiscales generales republicanos presentaron un escrito en apoyo de la prohibición de Montana y argumentaron que el tribunal debería rechazar la solicitud de TikTok de una orden judicial preliminar.

El grupo dijo en el escrito que tenía un “interés convincente” en el caso, argumentando que los estados siempre habían tenido “el poder de proteger a sus ciudadanos de prácticas comerciales engañosas y perjudiciales” y que la ley federal no impedía a los estados proteger a sus ciudadanos de dicha conducta. Indiana, Arkansas y Utah también han presentado demandas contra TikTok en el último año.

“A mi juicio”, dijo la Sra. Krishnan, “no hay duda de que la prohibición es inconstitucional y debe ser anulada, pero una razón por la que muchos de nosotros seguimos el caso es que muchos otros estados están observando esto.”

Jordyn Holman y David McCabe contribuyeron al reportaje..