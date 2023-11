El iPad Pro de 12.9 pulgadas cumple 8 años: Un repaso por la tableta más potente de Apple

The iPad Pro llegó el 11 de noviembre de 2015, y aunque siempre ha sido considerado por Apple como el punto máximo de su línea de tabletas, es probable que no conozcas a muchas personas que realmente lo posean.

Ocho años después, el impulso de Apple para desarrollar un iPad que pudiera superar razonablemente a tu computadora portátil ya no es un sueño, pero viene con algunas condiciones. Eso no quiere decir que no se haya progresado, sin embargo: el actual M2 iPad Pro es costoso (y eso es antes de agregar el Magic Keyboard), pero sin duda es la mejor tableta disponible en el mercado.

Con esto en mente, echemos un vistazo a los biseles, los escáneres LiDAR, un teclado flotante y esa pantalla mini-LED.

Inicios humildes

(Crédito de la imagen: Future / Apple)

El primer iPad Pro hizo su debut en septiembre de 2015, pero a simple vista es difícil distinguirlo del iPad estándar, aparte de su tamaño más grande de 12.9 pulgadas.

El primer iPad en venir con RAM LPDDR4 y el chip A9X por dentro, aún mantenía biseles anchos y un botón de inicio con Touch ID. Uno de los primeros éxitos del iPad Pro, sin embargo, fue su cuarteto de altavoces, con uno en cada esquina, lo que lo hacía ideal para ver películas. También ofrecía el Conector Inteligente de Apple para usar con el teclado inteligente.

Esto también marcó la llegada del primer Apple Pencil, que funcionaba exclusivamente con este modelo, hasta que se lanzó el iPad Air de tercera generación en 2019.

A pesar de tener una opción de conectividad celular 4G, muchos se preguntaron por qué era mucho más caro que el modelo regular. El modelo de 9.7 pulgadas se lanzó solo siete meses después en marzo de 2016, y ese tamaño de pantalla fue eliminado en 2017 cuando la línea de iPad Pro se trasladó a modelos con pantallas de 10.5 y 12.9 pulgadas en la segunda generación.

Problemas de crecimiento

(Crédito de la imagen: Apple)

La segunda generación de iPad Pro todavía tenía biseles y un botón de inicio, pero bajo el capó, el chip A10X estaba empezando a acercarse a las laptops tradicionales. Incluso añadió ProMotion, el nombre de Apple para una tasa de actualización variable, lo que permitía un juego y desplazamiento más suaves, con una tasa de actualización de hasta 120Hz.

Sin embargo, dado el precio, se esperaría eso – el iPad Pro comenzaba en $799, incluso sin el teclado, y en un mundo previo a iPadOS, venía con iOS 12.

Sin embargo, la cámara había mejorado, y ahora había una opción de 512GB, si podías permitírtelo. Sin embargo, un año y medio más tarde, era hora de un cambio.

Hola, guapo

(Crédito de la imagen: Apple)

La tercera generación de iPad Pro marcó una revisión importante del hardware no solo de la tableta, sino también del resto de productos de Apple. Su diseño industrial, con lados planos y esquinas de la pantalla redondeadas, se aplicaría al iPhone, renovaría el iPad mini, y sigue siendo el mismo diseño que se ve en el iPad Pro hoy en día.

Presentado en octubre de 2018, y presentado un mes después, la tercera generación del iPad Pro cambió a modelos de 11 y 12.9 pulgadas, pero con una pantalla redondeada. Esto permitía biseles más delgados, eliminando finalmente el botón de inicio y cambiando a Face ID por primera vez, con desbloqueo en modo horizontal y vertical, algo que superó al iPhone.

Agregando una opción de almacenamiento de 1TB, era potente pero, como todavía hoy, venía a un precio elevado: un iPad Pro de 1TB y con 4G te costaría $1999 con la pantalla de 12.9 pulgadas, y aún lo hace.

Tal vez la mayor actualización fue el cambio de Lightning a USB-C, que permitía conectar una amplia gama de periféricos, incluyendo unidades de almacenamiento y estaciones de acoplamiento.

Más refinamiento

(Crédito de la imagen: Apple)

Después del salto de calidad de 2018, la cuarta generación de iPad Pro no llamó mucho la atención, pero sí lo hizo su nuevo teclado adjunto.

El diseño básico permaneció casi igual, a excepción del nuevo sensor LIDAR que mejoraría las capacidades de realidad aumentada al medir la profundidad, algo que el consumidor promedio probablemente encontrara de poca utilidad.

(Crédito de la imagen: Future/Lloyd Coombes)

En cambio, la presentación de un Magic Keyboard, completo con trackpad, atrajo la atención de muchos, hasta que vieron el precio de $349 para la versión de 12.9 pulgadas. Su diseño pesado permite que el iPad “flote” sobre las teclas, y también ofrece un puerto de carga, liberando el puerto USB-C del dispositivo para otros usos.

Se sintió como que Apple se comprometía al menos con el iPad, y siguió a la presentación de iPadOS en 2019 que hizo ajustes al multitarea, añadió la opción de solicitar versiones de escritorio de sitios web, y permitió el soporte de ratón y trackpad.

Además de eso, la cuarta generación de iPad Pro vio un aumento en rendimiento con el chip A12Z Bionic, pero el gran impulso estaba por venir.

Apple silicon hace una sorprendente aparición

(Crédito de la imagen: Future/Lloyd Coombes)

Después de que los procesadores M1 de Apple se implementaran en algunos modelos de Mac, muchos se sorprendieron al ver que este chip hacía su debut en la quinta generación de iPad Pro.

Esto significa que el iPad Pro podría igualar razonablemente a las laptops propias de Apple en pruebas de rendimiento, y aunque a menudo se sentía como una bestia enjaulada con iPadOS siendo una plataforma menos madura que macOS, llegó con una RAM aumentada (hasta 16GB para modelos de almacenamiento más grandes) y permitió algunas nuevas capacidades impresionantes.

La principal entre estas fue la salida de pantalla externa (aunque reflejada), así como un nuevo módem 5G, en lugar del 4G de la generación anterior.

Esto también marcó la primera vez que los diferentes tamaños del iPad Pro ofrecían especificaciones diferentes, ya que el iPad Pro de 12.9 pulgadas añadió una pantalla “Liquid Retina XDR” alimentada por mini LEDs.

Un pequeño paso

(Crédito de la imagen: Future/Lloyd Coombes)

Por último, llegamos al M2 iPad Pro, que marca la sexta generación, pero no hay mucho de qué emocionarse.

El chip M2 interior es ciertamente bienvenido, y como esta es la tableta que poseo, puedo atestar lo difícil que es ralentizarla, y la pantalla, especialmente en la de 12.9 pulgadas, sigue siendo espectacular.

Las otras mejoras están limitadas a la grabación de video en ProRes, con Apple afirmando que el iPad Pro M2 es un estudio de cine portátil en su video de revelación y la nueva función ‘Hover’ para el Apple Pencil de segunda generación que permite a los usuarios previsualizar acciones al acercar el lápiz a la pantalla.

Con rumores que sugieren que un iPad Pro M3 podría ver un rediseño, parece una gran oportunidad para renovar su hardware después de 5 años mostrando lo mismo. Pero no cabe duda de que el iPad Pro ha dado grandes pasos en 8 años, y sigue siendo mi dispositivo favorito en la cartera de Apple.

Su pantalla y altavoces la hacen ideal para ver películas, el teclado es genial para trabajar, y es una máquina muy buena para jugar también.

¿Cuál es tu iPad Pro favorito? ¿Qué esperas de una versión M3? Házmelo saber en los foros de iMore.