El iPad no impresiona a Bill Gates: Hoy en la historia de Apple

11 de febrero de 2010: Con la emoción del iPad alcanzando su punto máximo, el viejo amigo y rival de Steve Jobs, Bill Gates, entra con su propia opinión sobre la tableta de Apple.

¿La opinión del cofundador de Microsoft? El próximo dispositivo es un poco “meh”.

“No hay nada en el iPad que vea y diga, ‘Oh, desearía que Microsoft lo hubiera hecho,’”, dice Gates a un entrevistador.

Bill Gates desestima el iPad

Los comentarios de Gates llegaron dos semanas después de que Jobs mostrara públicamente el iPad por primera vez. Poco después, la tableta de Apple causó un gran revuelo nuevamente cuando Stephen Colbert usó un iPad de prelanzamiento para leer nominaciones durante el programa de los Premios Grammy.

En este punto, Gates estaba mucho más involucrado en la filantropía que en la tecnología, habiendo renunciado como CEO de Microsoft una década antes. Sin embargo, no sorprendió que un periodista le preguntara acerca del último “must have” de Apple. Y eso es exactamente lo que hizo el periodista de tecnología de larga data Brent Schlender. (Schlender previamente realizó la primera entrevista conjunta de Jobs y Gates en 1991.)

Gates tenía una inversión personal en el concepto de la tableta, ya que Microsoft ayudó a pionerar el factor de forma del “tablet PC” años antes, con un éxito comercial limitado.

“Saben, creo mucho en el tacto y la lectura digital, pero aún así creo que alguna mezcla de voz, el bolígrafo y un teclado real — en otras palabras, una netbook — será lo habitual en eso”, dijo Gates. “Entonces, no es como que me siente y sienta lo mismo que sentí con el iPhone donde digo, ‘Dios mío, Microsoft no apuntó lo suficientemente alto’. Es un buen lector, pero no hay nada en el iPad que vea y diga, ‘Oh, desearía que Microsoft lo hubiera hecho.’”

¿Cómo han resistido las predicciones de Gates?

De alguna manera, es fácil juzgar duramente los comentarios de Gates. Ciertamente, ver el iPad simplemente como un “lector” ignora gran parte de lo que lo convirtió en el nuevo producto de venta más rápido de Apple cuando salió a la venta unos meses después. Su reacción recuerda la infame risa del CEO de Microsoft, Steve Ballmer, frente al iPhone (uno de los mayores errores de juicio en la historia de la tecnología) o la propia predicción de Gates de la perdición para otro producto estrella de Apple, el iPod.

Sin embargo, Gates no necesariamente estaba totalmente equivocado. En los años siguientes, Apple trabajó para mejorar la funcionalidad del iPad mediante, entre otras cosas, agregando un lápiz, teclado y el asistente de voz Siri. La idea de que no se puede hacer un trabajo real en un iPad en gran parte ha desaparecido en este punto.

Mientras tanto, Microsoft fue aún más lejos (aunque con menos éxito comercial) fusionando su sistema operativo móvil y de escritorio/portátil.

¿Qué opinas de los comentarios de Gates con el beneficio de la retrospectiva? Háznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación.