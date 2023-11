Mejor MacBook 2023-2024: ¿Qué MacBook debo comprar?

¿Te preguntas qué tipo de MacBook comprar? Esta guía de compra te ayudará a decidir qué laptop de Apple es la mejor para ti. Apple produce dos tipos de laptops, el MacBook Air y el MacBook Pro. Dentro de esas dos categorías de Mac hay una amplia gama de capacidades, la brecha entre el MacBook Air de nivel de entrada y el MacBook Pro de 16 pulgadas de gama alta es vasta, pero incluso dentro de la categoría MacBook Pro encontrarás grandes diferencias. Tenemos más información sobre las diferencias entre el MacBook Air y Pro en otro artículo. Mientras que se venden cinco modelos de MacBook Air y nueve modelos de MacBook Pro como estándar, en realidad, hay múltiples combinaciones si consideras todas las opciones de pedido especial que puedes agregar, como más RAM, más almacenamiento o un procesador más rápido, con el cual puedes construir un Mac aún más potente, si es necesario. Elegir entre los 14 MacBook para comprar puede ser una decisión difícil, afortunadamente, estamos aquí para ayudarte. Si aún no estás seguro si quieres una laptop o un Mac de escritorio, también deberías leer nuestra guía de compra de Mac, que cubre tanto MacBooks como los Mac de escritorio de Apple. También comparamos todos los modelos de MacBook Pro aquí: Which MacBook Pro. Hay varias secciones en este artículo. Si no estás seguro de qué MacBook quieres, sigue leyendo, si tienes una idea vaga pero estás entre dos modelos similares, o si tus necesidades son más profesionales que personales, entonces es posible que encuentres más relevantes los modelos más a continuación en este artículo. En ese caso, te sugerimos que saltes a la sección que sea más relevante para tus necesidades. Consulta la Tabla de Contenidos arriba.

Fechas de lanzamiento de MacBook

Una consideración a tener en cuenta al comprar un MacBook es cuándo Apple actualizó recientemente la laptop y si es probable que la vuelva a actualizar pronto. Aquí tienes un vistazo rápido a cuándo se lanzaron las laptops que vende Apple:

– MacBook Air de 13 pulgadas (M1): noviembre de 2020

– MacBook Air de 13 pulgadas (M2): julio de 2022

– MacBook Air de 15 pulgadas (M2): junio de 2023

– MacBook Pro de 13 pulgadas (M2): junio de 2022 DESCATALOGADO en octubre de 2023

– MacBook Pro de 14 pulgadas (M3, M3 Pro y M3 Max): octubre de 2023

– MacBook Pro de 16 pulgadas (M3 Pro y M3 Max): octubre de 2023

Esperamos que el MacBook Air se actualice al chip M3 en la primavera de 2023.

¿Qué le pasó al MacBook Pro de 13 pulgadas?

Antes de comenzar, hay un MacBook desaparecido de la línea de productos que debemos mencionar brevemente. El MacBook Pro de 13 pulgadas ya no es vendido por Apple, pero sin duda estará disponible en tiendas revendedoras y en la tienda de productos restaurados de Apple durante algún tiempo.

Había dos modelos estándar de MacBook Pro de 13 pulgadas para considerar. La única diferencia real es el almacenamiento aquí, sin embargo:

– M2, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, Memoria Unificada de 8 GB, Almacenamiento SSD de 256 GB: estaba $1,299 / £1,349

– M2, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, Memoria Unificada de 8 GB, Almacenamiento SSD de 512 GB: estaba $1,499 / £1,549

El MacBook Pro de 13 pulgadas ha sido reemplazado por la versión M3 del MacBook Pro de 14 pulgadas, que cuesta más, pero tiene una pantalla significativamente superior, una mejor duración de la batería y muchos otros beneficios que discutiremos a continuación.

El MacBook Pro de 13 pulgadas tenía algunas ventajas sobre el MacBook Air, siendo una mejor refrigeración de importancia para cualquier persona que estuviera empujando la máquina en alguna medida. La otra ventaja del MacBook Pro de 13 pulgadas es la Touch Bar, que es algo que a algunas personas les gustaba, mientras que a otros no estaban convencidos. Si quieres una Touch Bar, querrás aprovechar uno de los últimos MacBook Pro de 13 pulgadas antes de que se agoten.

Guía de compra de MacBook

Comenzaremos repasando los distintos MacBooks que vende Apple, ofreciendo una visión general de los pros y los contras de cada modelo, y las razones por las que cada uno podría ser perfectamente adecuado para tus necesidades. También podrás ver los mejores precios en este momento, para que no gastes más de lo necesario. También analizaremos diferentes componentes y características de cada modelo, para que puedas tomar una decisión informada sobre cuánta RAM, qué chip, qué tan grande debería ser el SSD y el mejor precio, para que no gastes más de lo necesario.

Apple MacBook Air de 13 pulgadas (M2, 2022)

Precio Cuando fue revisado: $1,099 (era $1,199)

El MacBook Air es la forma más económica de obtener una laptop Mac. Comenzando en $999/£999 para el modelo M1 antiguo, o $1,099/£1,149 para el modelo M2 (reducido en julio de 2023 de su precio original de $1,199/£1,249). Hay cinco MacBook Air estándar para considerar: un modelo de 13 pulgadas con un chip M1, dos modelos de 13 pulgadas con un chip M2, y dos MacBook Air de 15 pulgadas con un chip M2. Estaremos discutiendo los modelos de 15 pulgadas a continuación; primero nos centraremos en los modelos de 13 pulgadas. Es fácil pensar que la laptop Mac más barata será la que mejor valor ofrezca, pero no necesariamente es el caso. El MacBook Air con chip M1 (consulta nuestra reseña del MacBook Air con M1) es la laptop Mac más barata que puedes comprar en este momento, pero solo tienes que gastar otros $100/£100 para obtener una máquina mucho superior con chip M2 y una GPU de 8 núcleos en lugar de un chip M1 con una GPU de 7 núcleos. Ambos modelos ofrecen la misma cantidad de almacenamiento, 256 GB, y la misma RAM de 8 GB como estándar. Con el MacBook Air de 13 pulgadas con M2 también obtienes un diseño completamente nuevo con una pantalla aún más grande (13.6 pulgadas vs. 13.3 pulgadas) y más brillante (500 vs. 400 nits) y más opciones de color (Midnight, Starlight, Space Gray y Silver, en lugar de Space Grey, Silver y Gold). El diseño del nuevo modelo puede ser motivo suficiente para que pagues el dinero extra. Lee: MacBook Air con M1 vs MacBook Air con M2 para más información sobre las diferencias.

Antes, cuando Apple aún vendía el MacBook Pro de 13 pulgadas, había una duda de si el MacBook Pro sería una mejor opción que el MacBook Air. La diferencia de precio no era tan grande y la diferencia de tamaño y peso probablemente no era tan grande como podrías esperar. El Air tenía mucho a su favor, la carcasa más ligera y delgada, una pantalla más grande (13.6 pulgadas vs. 13.3 pulgadas) y una cámara FaceTime mucho mejor siendo algunos de sus puntos a favor. Pero el MacBook Pro de 13 pulgadas tenía una gran ventaja comparado con el Air: la inclusión de un ventilador en lugar de confiar en un disipador de calor de aluminio para alejar el calor. Aunque Apple ya no vende el MacBook Pro de 13 pulgadas, esto sigue siendo relevante porque la falta de un ventilador puede significar que el MacBook Air tendría dificultades al realizar tareas más exigentes y el MacBook Pro de 14 pulgadas podría ser una mejor opción. Debido a que el MacBook Pro tiene un ventilador, puede mantenerse fresco y no es necesario que la Mac se ralentice para evitar sobrecalentamientos en aplicaciones intensivas en procesador. Probablemente sea la diferencia clave entre estas laptops Mac y la razón por la que la Pro es más adecuada para aplicaciones más exigentes. Este tipo de cosas podría marcar una gran diferencia para ti si haces ese tipo de trabajo. Desafortunadamente, la diferencia de precio entre un MacBook Air y un MacBook Pro es mucho mayor de lo que era antes de que Apple discontinuara el modelo de 13 pulgadas. Otra ventaja del MacBook Pro sobre el Air es una batería de mayor duración. El MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 ofrece hasta 22 horas en comparación con 18 horas para el MacBook Air de 13 pulgadas. Discutiremos el MacBook Pro de 14 pulgadas con más detalle a continuación. El MacBook Air es una buena elección, especialmente ahora que el nivel de entrada en el rango del MacBook Pro es mucho más alto que antes. La principal desventaja en este momento es que Apple aún no ha actualizado el MacBook Air al chip M3, mientras que el MacBook Pro de 14 pulgadas ya está equipado con uno. Esperamos que Apple actualice pronto el MacBook Air con el M3, así que si puedes esperar hasta la primavera de 2024 lo recomendamos. Si necesitas más potencia te recomendamos el MacBook Pro debido a la falta de ventilador en el Air. Lee nuestra reseña completa del Apple 13-inch MacBook Air (M2, 2022).

Apple MacBook Air de 15 pulgadas (M2, 2023)

Precio cuando fue revisado: Desde $1,299

Cuando Apple introdujo el MacBook Air de 15 pulgadas en julio de 2023 respondió a una necesidad para cualquier persona que quisiera una pantalla más grande sin tener que desembolsar $2,000 (en ese momento) para…