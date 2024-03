El iOS 18 incluirá un nuevo modo de “ayuda auditiva” para los AirPods Pro, según un informe.

AirPods today offer a handful of different features related to hearing health and Accessibility. A new report today, however, says Apple has big plans for iOS 18: a new “hearing aid mode” for AirPods Pro.

AirPods Pro with iOS 18

In the latest edition of his Power On newsletter, Bloomberg’s Mark Gurman writes that AirPods Pro aren’t set to see any hardware changes in 2024. Instead, he says that the “big news will be a major new hearing aid mode, coming alongside iOS 18.”

AirPods already offer a feature called Live Listen, which launched as part of iOS 12 in 2018. This feature essentially turns an iPhone into a directional microphone, transmitting the audio captured by that iPhone to AirPods in real time. A handful of testimonials over the years have shown how useful this feature can be.

Apple also introduced a Conversation Boost capability to AirPods Pro in 2021, which boosts mic pickup from directly in front of you, to better hear someone talking to you. A study in 2022 showed that some of these existing AirPods Pro features already compare well to much more expensive dedicated devices.

Also notable: in 2022, the FDA established new guidelines to allow for a category of hearing aids that can be purchased over-the-counter. Hearing aids within this category can be sold directly to consumers in stores or online without a medical exam or a fitting by an audiologist.

More details on this new iOS 18 feature for AirPods Pro users are unclear. This isn’t the first time Gurman has written about Apple’s plans to bring new hearing health features to AirPods, though. Last year, he reported that Apple is also working on a hearing test feature for future AirPods as well.

Los AirPods de hoy en día ofrecen una serie de características relacionadas con la salud auditiva y la accesibilidad. Sin embargo, un nuevo informe hoy dice que Apple tiene grandes planes para iOS 18: un nuevo “modo de audífonos” para AirPods Pro.

AirPods Pro con iOS 18

En la última edición de su boletín Power On, Mark Gurman de Bloomberg escribe que los AirPods Pro no verán ningún cambio de hardware en 2024. En cambio, dice que la “gran noticia será un importante nuevo modo de audífonos, que llegará junto con iOS 18”.

Los AirPods ya ofrecen una función llamada Live Listen, que se lanzó como parte de iOS 12 en 2018. Esta función básicamente convierte un iPhone en un micrófono direccional, transmitiendo el audio capturado por ese iPhone a los AirPods en tiempo real. Un puñado de testimonios a lo largo de los años han demostrado lo útil que puede ser esta función.

Apple también introdujo una capacidad de Mejora de Conversación a los AirPods Pro en 2021, que aumenta la captación del micrófono desde directamente frente a ti, para escuchar mejor a alguien que te está hablando. Un estudio en 2022 mostró que algunas de estas características existentes de los AirPods Pro ya se comparan bien con dispositivos especializados mucho más caros.

También es notable: en 2022, la FDA estableció nuevas pautas para permitir una categoría de audífonos que pueden adquirirse sin receta médica. Los audífonos dentro de esta categoría pueden venderse directamente a los consumidores en tiendas o en línea sin un examen médico o un ajuste por parte de un audiologo.

Más detalles sobre esta nueva función de iOS 18 para los usuarios de AirPods Pro no están claros. Esta no es la primera vez que Gurman ha escrito sobre los planes de Apple para llevar nuevas funciones de salud auditiva a los AirPods, sin embargo. El año pasado, informó que Apple también está trabajando en una función de prueba auditiva para futuros AirPods.

