Melinda French Gates se va de la Fundación Gates 3 años después de su divorcio.

Melinda French Gates dejará su cargo como copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización sin fines de lucro que ella y su ex esposo Bill Gates fundaron y convirtieron en una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo en los últimos 20 años.

“Esta no es una decisión que haya tomado a la ligera”, escribió French Gates en la plataforma X el lunes. “Estoy inmensamente orgullosa de la fundación que Bill y yo construimos juntos y del extraordinario trabajo que está llevando a cabo para abordar las desigualdades en todo el mundo”.

Elogió al CEO de la fundación, Mark Suzman, y a la junta directiva de la fundación, que se amplió significativamente después de que la pareja anunciara su divorcio en mayo de 2021.

“Es el momento adecuado para avanzar hacia el próximo capítulo de mi filantropía”, escribió French Gates en su declaración. Ella organiza algunas de sus inversiones y donaciones filantrópicas a través de su organización, Pivotal Ventures, que no es una organización sin fines de lucro.

Bill Gates agradeció a French Gates por sus contribuciones “críticas” a las fundaciones en una declaración, diciendo: “Lamento verla irse, pero estoy seguro de que tendrá un gran impacto en su futura labor filantrópica”.

French Gates recibirá $12.5 mil millones como parte de su acuerdo con Gates, los cuales dijo que se comprometería a trabajos futuros centrados en las mujeres y las familias.

La Fundación Gates no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre si esos activos provendrían de la fundación en sí. En un comunicado por correo electrónico, la fundación dijo que Suzman anunció la decisión a los empleados el lunes.

“Después de unos años difíciles viendo retroceder los derechos de las mujeres en Estados Unidos y en todo el mundo, ella quiere usar este próximo capítulo para centrarse específicamente en cambiar esa trayectoria”, dijo Suzman sobre French Gates.

Suzman dijo que sabía que muchos se unieron a la fundación en parte por su admiración por su defensa, especialmente en torno a la igualdad de género.

“Sé lo querida que es Melinda aquí”, escribió Suzman.

La Fundación Gates tiene $75.2 mil millones en su dotación a diciembre de 2023, y anunció en enero que planeaba gastar $8.6 mil millones a lo largo de su trabajo en 2024.

