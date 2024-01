El Apple Vision Pro no será desafiado por los lanzamientos de CES AR y VR El Apple Vision Pro no será desafiado por los lanzamientos de CES AR y VR.

Auriculares Sony en un avance de CES 2024

CES 2024 es la última oportunidad principal para los fabricantes de auriculares de realidad aumentada y virtual de hacer un gran impacto antes de que se lance el Apple Vision Pro. Aquí está lo que los rivales de Apple presentaron en Las Vegas.

El Apple Vision Pro se lanzará en los Estados Unidos el 2 de febrero, en un movimiento que podría tener un gran impacto en el mercado de auriculares de realidad virtual y realidad mixta. Con Apple alcanzando finalmente la industria de auriculares, esto le da a otros fabricantes solo unas pocas semanas más para impresionar al público con sus propios dispositivos.

En CES 2024, varias compañías están haciendo exactamente eso, utilizando la feria comercial para promocionar nuevos displays montados en la cabeza, con la esperanza de obtener clientes antes de que entre en juego el gran competidor de Apple.

Lo que sigue es un resumen de auriculares, gafas inteligentes y tecnologías asociadas que surgieron en CES 2024.

Sony

Ya fabricante de auriculares para su PlayStation VR, Sony anunció la intención de crear un sistema de creación de contenido espacial, en asociación con Siemens. Aunque todavía no tiene nombre, el auricular se anuncia como “un display montado en la cabeza XR de alta calidad y controladores dedicados a la interacción con objetos 3D”.

Un auricular independiente, usará microdisplays OLED 4K de 1.3 pulgadas, y permitirá a los usuarios ver su entorno a través de una función de visión a través, gracias a seis cámaras externas y sensores. Un controlador de anillo se usará para manipular objetos, mientras que el controlador de apuntado está destinado para trabajos de precisión.

Auriculares de realidad mixta sin nombre de Sony para la creación de contenido.

Funcionará con la plataforma Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, combinada con la tecnología propia de renderización de Sony para manejar la representación realista en tiempo real de objetos 3D y las expresiones faciales de personajes humanos.

A diferencia de su auricular PlayStation VR, esta nueva versión está destinada a la producción de contenido, incluida la creación y modificación de modelos 3D en un entorno virtual o de realidad mixta.

Sony dice que quiere sacar al auricular sin nombre en algún momento del 2024.

Asus AirVision M1

La pantalla portátil Asus AirVision M1 no es estrictamente un auricular de realidad virtual o mixta, pero realmente debería encajar en la categoría de gafas inteligentes. Son gafas que se pueden llevar en la cabeza, y tienen displays, pero se utilizan más para producir pantallas virtuales que para contenido 3D.

Con un display micro OLED con una resolución de 1080p para cada ojo, AirVision M1 permite al usuario ver su entorno local y una pantalla justo frente a sus ojos. Esa pantalla también puede ser brillante de hasta 1,100 nits, con un 95% de cobertura del espacio de color DCI-P3.

Asus AirVision M1

Al usarlo, hay un campo de visión vertical de 57 grados, lo que se dice que es mayor que los 55 grados de visualización vertical natural, y los 40 grados de la mayoría de las gafas de AR. En lugar de un solo display, los usuarios pueden configurar múltiples pantallas virtuales a su alrededor, y con tres grados de libertad, se pueden ver en relación con la ubicación del dispositivo fuente. Ese dispositivo local está conectado a un host a través de una conexión USB tipo C, con un puerto oculto en el marco.

En el lateral del marco hay un panel táctil multifunción, que puede controlar la reproducción de contenido o permitir a los usuarios cambiar entre displays. Un modo de visualización 3D también está disponible para el contenido, mientras que se incluyen micrófonos y altavoces con cancelación de ruido para videoconferencias remotas.

Asus aún no ha confirmado precios y disponibilidad.

Xreal Air 2 Ultra

Basándose en el éxito de las gafas AR originales de Air, Xreal utilizó CES para mostrar sus modelos de segunda generación. Después de lanzar las versiones Air 2 y Air 2 Pro en diciembre, el foco principal en CES fue la introducción de otro modelo, el Xreal Air 2 Ultra.

Un par de gafas AR hechas de titanio, la versión Ultra ofrece más que las Air 2 de varias maneras, con la empresa yendo fuertemente por el camino de la computación espacial con el lanzamiento.

Xreal Air 2 Ultra

Las gafas ofrecen un seguimiento posicional completo con seis grados de libertad, en parte gracias a una cámara 3D ubicada en cada lado del dispositivo para mapear el entorno. Las cámaras también se utilizan para funciones como el seguimiento de manos, lo que permite el reconocimiento de gestos.

Cada ojo utiliza un panel micro OLED de Sony con una resolución de 1080p y una frecuencia de actualización de 120Hz, aunque disminuye a 90Hz cuando está en modo 3D. Ofreciendo 500 nits de brillo, 250 nits en modo 3D, tienen un campo de visión de 52 grados, y las gafas también cambian entre tres niveles de oscurecimiento para ayudar con la inmersión.

El audio direccional a bordo ayuda a aumentar la privacidad durante el uso, con dos micrófonos también incorporados.

Al principio, los elementos de computación espacial funcionarán con los modelos Samsung S22 y S23, así como con una “unidad personalizada de cómputo Xreal” que está en desarrollo. Conectándose a través de USB-C a un iPhone o Mac, se puede usar como salida de video, y también hay soporte beta para Nebula para Mac.

Destinadas a desarrolladores en lugar del público en general, las Xreal Air 2 Ultra tienen un precio de $699, con pedidos previos abiertos ahora para su envío a fines de marzo.

Nuevo chipset AR/VR de Qualcomm

El lanzamiento de la plataforma Snapdragon XR2 Gen 2 fue la principal propuesta de Qualcomm en el campo de auriculares AR y VR para CES 2024. Con el lanzamiento de una nueva arquitectura de chip única, Qualcomm cree que puede alimentar nuevos dispositivos que mejoren las experiencias de MR y VR.

Basada en el XR2 Gen 2, la versión Plus ofrece una 15% mayor frecuencia GPU y un 20% mayor frecuencia de CPU. Esto permite que el chip admita resoluciones de hasta 4.3K por ojo, con hardware de soporte.

También se dice que el chipset es ocho veces mejor en rendimiento de IA en comparación con el Snapdragon XR2 Gen 1.

Infografía de Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2

Además de mejorar lo que los usuarios pueden ver, la actualización del chip Qualcomm también admitirá 12 o más cámaras concurrentes, lo que le permitirá manejar mucha más información sobre el movimiento y el entorno del usuario.

Al mismo tiempo, Qualcomm anunció que está trabajando con Samsung y Google para “proporcionar experiencias XR líderes mediante el uso de Snapdragon XR2+ Gen 2.” Esto se traduce en que Samsung y Google están fabricando hardware, presumiblemente sus propios auriculares, utilizando el chip.

Qualcomm también hizo su propio diseño de referencia de VR y MR con Goertek, utilizando la tecnología de seguimiento ocular Tobii.

No hay problemas reales para el Apple Vision Pro

Si bien CES 2024 podría haber presentado un nuevo producto que podría haber desviado, o al menos dado a Apple algo de qué preocuparse, en última instancia no hubo una competencia repentina real en la categoría de auriculares.

Para empezar, ninguno de los elementos destacados anteriormente está en la misma categoría que el Apple Vision Pro.

El anuncio del auricular de Sony es posiblemente el más cercano al auricular de Apple en términos de especificaciones y capacidades, excepto que está orientado más a la creación de desarrolladores que al consumo por parte del público en general.

Mientras tanto, la oferta de Xreal y otras gafas inteligentes similares son menos parecidas al auricular de realidad mixta de Apple, que controla por completo la vista del usuario, y se acercan más al estilo de superposición de AR de Microsoft HoloLens.

Incluso la introducción del chip de Qualcomm realmente no hace mucho para dañar las posibilidades de Apple, ya que se usaría en futuros lanzamientos de hardware que están a meses de ser realizados por los vendedores. Incluso la charla sobre el diseño de referencia de Qualcomm y su trabajo con Samsung y Google no tiene un impacto real, ya que lo primero no está destinado a la venta pública, y los dos últimos no se han mostrado aparte de una confirmación de que están en camino.

Ciertamente, Apple podría encontrar una fuerte competencia para el Apple Vision Pro que surgirá en los próximos meses. Simplemente no está en CES en este momento.