El Informe: ¿Costará la forma de Haaland al Man City? ¿Cole Palmer: el MVP? El movimiento de poder de Xabi AlonsoLa Información: ¿La forma de Haaland costará al Man City? ¿Cole Palmer: ¿MVP? El movimiento de poder de Xabi Alonso

Bienvenidos a La Breve, donde cada lunes durante esta temporada The Athletic discutirá tres de las preguntas más importantes que surgieron del fútbol del fin de semana.

Esta fue la ronda en la que Newcastle arrebató la victoria de las fauces cerradas de la derrota contra West Ham, Liverpool se situó en la cima de la liga después de un susto temprano contra Brighton, Manchester United se adelantó 1-0 en el minuto 96 y aún así no ganó, y Sheffield United desperdició otra ventaja de dos goles.

Después de todo eso y más, nos preguntaremos si Erling Haaland está jugando mal en el peor momento para él y su club, si Cole Palmer es el jugador más valioso de la Premier League y si la decisión de Xabi Alonso de rechazar a Liverpool y Bayern Munich para quedarse en Bayer Leverkusen es el verdadero movimiento de poder…

¿El mal momento de Haaland es lo peor que le puede pasar al City?

Habían transcurrido 84 minutos del partido Manchester City 0-0 Arsenal cuando el balón llegó a Erling Haaland en el segundo palo. Por un instante, las esperanzas del neutro se elevaron: habíamos soportado una hora y media de aburrimiento hasta ese momento, pero al menos podríamos tener una recompensa con un gol, cualquier gol, por nuestra heroicidad.

Pero Haaland la mandó a la tribuna. En realidad, ni siquiera la remató: apenas logró rozar el balón. Y lo realmente extraño, si observas detenidamente: parecía que intentaba pasar el balón a Ruben Dias, un defensa central, en lugar de intentar marcar él mismo.

Esta máquina despiadada de goles, ante una oportunidad desde cuatro metros, intentó pasarle el balón a un defensor…

En cierto modo, resumió perfectamente el juego. No solo un aburrimiento histórico agravado por la victoria más entretenida de Liverpool por 2-1 sobre Brighton más temprano en el día y los 29 goles marcados en los ocho partidos del sábado, sino un partido carente de cualquier atisbo de definición de calidad, apenas tres tiros a puerta combinados entre ambos equipos.

También se podría decir que el hecho de que Haaland no anotara fue un triunfo para los defensores centrales del Arsenal, William Saliba y (especialmente) Gabriel Magalhaes, quienes mantuvieron al noruego tranquilo por segunda vez esta temporada; en esos dos partidos de la Premier League, Haaland no logró ni un solo disparo a puerta.

Pero quizás haya algo más amplio en juego. Haaland no ha parecido del todo bien desde su regreso a finales de enero luego de dos meses fuera por una lesión en el pie.

En ese tiempo, ha marcado cuatro goles en ocho partidos de la Premier League, un rendimiento saludable para un delantero normal, pero para Haaland, está muy por debajo del ritmo. Ha anotado seis goles en otras competiciones, pero fueron los cinco que consiguió en aquella victoria aberrante en la FA Cup sobre Luton Town y uno en las etapas finales de un paseo en la Champions League contra el FC Copenhague. Nuevamente, desestimar cualquier gol a este nivel es injusto en el mejor de los casos, pero también es válido y refleja una preocupación sobre su forma en una parte crucial de la temporada.

Lo desalentador para el resto de la Premier League sobre que el City tenga a Haaland es que, en las ocasiones en las que no están en su mejor momento, él puede estar allí para aprovechar una oportunidad y sumar los puntos que de otro modo hubieran perdido. La temporada pasada, marcó en casa y fuera contra el Arsenal, estallando el globo de su incipiente desafío por el título sin piedad. Pero no esta temporada.

Haaland fue igualmente ineficaz contra el Liverpool justo antes del parón internacional de marzo. Marcó contra el Manchester United una semana antes, pero solo después de desperdiciar un montón de oportunidades y su celebración estuvo más marcada por el alivio que por la alegría.

Para aclarar, esto no significa que Haaland sea malo ahora. Nada de eso. Claramente, sigue siendo, si no el mejor centrodelantero del mundo, uno de ellos. Existe la posibilidad de que pueda hacer una racha por el resto de la temporada, marcar dos goles por partido y llevar al City a un cuarto título consecutivo y trebles sucesivos.

Pero en este momento, no se ve como él mismo, y está sucediendo en el peor momento posible para el City.

¿Es Palmer el MVP de la Premier League?

Es aproximadamente la época en la que la gente comienza a pensar seriamente en qué jugador individual ha sido el mejor en la Premier League esta temporada.

Hay muchos candidatos. Declan Rice y Martin Odegaard en el Arsenal. Mohamed Salah y Virgil van Dijk para el Liverpool. Rodri y Phil Foden para el Manchester City. Ollie Watkins, James Maddison, Lucas Paqueta, Ross Barkley, Bruno Guimaraes… es subjetivo, cada uno tendrá sus elecciones, ninguna menos válida que la otra.

Sin embargo, ¿quién es el jugador más valioso de la liga? Eso es algo ligeramente diferente: “mejor” es autoexplicativo, pero “más valioso” se refiere más a la importancia de un jugador para su equipo. ¿Qué jugador dejaría el agujero más grande si fuera eliminado de su equipo?

La respuesta a eso tiene que ser Cole Palmer.

Hay varias formas de medir su importancia para el Chelsea. Goles y asistencias son lo más básico: tiene 13 de los primeros y ocho de los segundos, lo cual no necesita que se lo digamos, son las cifras más altas en el club.

La salvedad es que seis de sus 13 goles han sido de penalti, pero igual necesitan ser anotados, y Palmer ha sido impecable desde los once metros hasta ahora.

Otra forma muy básica de verlo es si se eliminaran sus goles de los resultados del Chelsea. Esto es imperfecto, porque asume que quien lo reemplace en este experimento mental no contribuyó absolutamente nada, pero si le quitas sus goles, tendrían 10 puntos menos. Eso los dejaría con 30 de 30 partidos: cerca de una forma de descenso en cualquier otra temporada.

Pero más allá de estas simples estadísticas, el valor de Palmer es que le ha dado al Chelsea algo de qué emocionarse en una temporada crónicamente sombría. Incluso con el penalti contra el Burnley el sábado: un Panenka audaz y flotante cuando un penalti más estándar hubiera sido suficiente. Puede parecer un alarde innecesario, pero cuando no ha habido nada más que mueva las pasiones, ese tipo de cosas se vuelven importantes.

“Nos sentimos demasiado cómodos,” dijo Palmer después del empate 2-2 en casa contra el penúltimo Burnley, que estuvo con 10 hombres durante 50 de los 90 minutos. “La misma historia, nos autodestruimos todas las semanas. Tenemos que mejorar como jugadores. Necesitamos consistencia.”

Palmer utilizó “nosotros” y “nos” allí, pero habría estado en su derecho de separarse del resto del equipo del Chelsea.

Él está haciendo su trabajo, y algo más. ¿Cuántos otros jugadores del Chelsea pueden decir algo parecido?

¿Es quedarse en Leverkusen el verdadero movimiento de poder para Alonso?

Ya sabemos lo extraordinario que será ganar la Bundesliga esta temporada para el Bayer Leverkusen, pero aquí hay otra cosa para enfatizarlo: incluso después de su derrota en casa por 2-0 frente al Borussia Dortmund el sábado, los campeones Bayern pueden llegar a los 81 puntos, 10 más de los que lograron la temporada pasada al llevarse su undécimo título consecutivo, y aún así es probable que terminen en segundo lugar con una ventaja de dos dígitos.

Después del anuncio de que Xabi Alonso se quedaría en Leverkusen más allá de esta temporada, sus posibles pretendientes han intentado lo mejor que han podido disimularlo: él solo fue una opción, están llevando a cabo un proceso exhaustivo, no se han realizado acercamientos, etc., pero incluso si sabían lo que se avecinaba, la noticia habrá causado consternación en Liverpool, Bayern y quien más tuviera la esperanza de un cambio este verano.

La decisión de Alonso ha sido objeto de burla por parte de algunos por 'esco…

