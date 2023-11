El incómodo alarde de Qualcomm sobre su próxima plataforma X EliteQualcomm presume incómodamente sobre su plataforma X Elite próxima

El sábado 18 de noviembre de 2023

Monica Chin, informando para The Verge el mes pasado, “Qualcomm afirma que su procesador Snapdragon X Elite superará a Apple, Intel y AMD”:

Qualcomm ha anunciado su nueva plataforma Snapdragon X Elite, que parece ser su procesador informático más potente hasta la fecha. Los chips (incluido el nuevo Qualcomm Oryon, anunciado hoy) están construidos en un proceso de 4 nm e incluyen 136 GB/s de ancho de banda de memoria. Se espera que las PC se envíen a mediados de 2024. […]

Oh, Qualcomm también afirma que su chip entregará un “rendimiento pico de subprocesos múltiples un 50% más rápido” que el chip M2 de Apple. Esta es solo una afirmación divertida; el X Elite tiene un 50 por ciento más de núcleos que el M2 y consume mucha más energía, por lo que, por supuesto, le irá mejor en Geekbench en “rendimiento pico de subprocesos múltiples”. Es como un corredor de velocidad profesional presumiendo de ganar la carrera de 100 metros contra un montón de campeones de maratón.

Esta noticia ya es tan antigua que Chin ya no está en el personal de The Verge (lo que explica por qué no escribió ninguna de sus críticas para las nuevas MacBook Pro M3), pero estoy limpiando pestañas antiguas y quería comentar esto.

Es absurdo. Chips que no están programados para aparecer en ninguna computadora portátil real hasta “mediados de 2024” se están comparando con el M2, que Apple presentó con la MacBook Air en junio de 2022. Entonces, incluso si las afirmaciones de rendimiento de Qualcomm son ciertas y las PC basadas en sus chips se envíen según lo programado, están comparando con un chip que Apple presentó dos años completos antes.

Además, solo están comparando el rendimiento multinúcleo contra el M2 base. Y realmente no están comparando el rendimiento multinúcleo en general, sino el rendimiento “pico”, sin embargo, lo definan. Y el hecho de que solo mencionen el rendimiento multinúcleo sugiere fuertemente que son más lentos que el M2 en el rendimiento de un solo núcleo, que para la mayoría de los casos de uso de consumidores / prosumidores es más importante.

Y: Nadie en el mundo de las PC parece preocuparse por los chips ARM, al menos para computadoras portátiles. Microsoft hizo un intento con su línea Surface y en gran medida lo abandonó. Tengo entendido que menos del 1 por ciento de las ventas de PC hoy son máquinas basadas en ARM. Si Microsoft no estaba dispuesto a optimizar Windows para hacerlo primero para ARM, o incluso tratar a ARM como un igual a x86, cuando ellos mismos estaban tratando de hacer que las computadoras portátiles con Windows basadas en ARM fueran una cosa, ¿por qué lo harían ahora?

Si el hardware de Mac y MacOS fueran hechos por empresas separadas y la empresa de software de MacOS licenciara su sistema operativo a otros OEM, realmente no creo que el hardware Apple silicon hubiera sucedido. El rendimiento aparentemente demasiado bueno para ser verdad de las Mac con Apple silicon es el resultado de que el silicio está diseñado para el software y el software está optimizado y en niveles muy bajos diseñado para el silicio. Qualcomm no obtendrá eso de Microsoft con Windows.

La plataforma X Elite de Qualcomm bien podría superar a Intel y AMD, pero no estoy seguro de que importe en el mundo de las PC a menos que Microsoft realmente se sumerja por completo en ARM con Windows. Que no veo que suceda. Pero la idea de que siquiera se estén acercando vagamente al silicio de Apple es risible, y es frustrante que gran parte de la prensa tecnológica haya tomado en serio cualquier cosa que Qualcomm afirmara sobre el rendimiento relativo frente al silicio de Apple.

Sabemos con certeza que sus chips Snapdragon para teléfonos siempre han quedado rezagados años detrás de los chips de la serie A de Apple tanto en rendimiento puro como en rendimiento por vatio, sin signos de que estén alcanzándolo. Entonces, ¿cómo diablos superarían sus chips ARM para PC a los chips de la serie M de Apple?

Y sí, predije esto en noviembre de 2021, cuando Qualcomm afirmó que enviarían chips “competitivos de la serie M” para PC para 2023. Qualcomm afirmó que aún estaba en camino de enviar en 2023 hace solo un año, así que no me mantendría la respiración para “mediados de 2024” tampoco.