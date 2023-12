El hombre que juró convertir a la República Democrática del Congo en el ‘Alemania de África’

Al comenzar su primer mandato en 2019, el presidente congoleño Félix Tshisekedi prometió hacer de su país “la Alemania de África”.

Prometió hacer crecer la economía y crear empleos para la gente, en un país con enormes recursos pero cuya población vivía en la pobreza.

El Sr. Tshisekedi llegó al poder en circunstancias inusuales.

Fue declarado el sorpresivo ganador de una disputada elección presidencial, que algunos, incluida la influyente Iglesia Católica, habían desafiado.

Su principal rival, Martin Fayulu, alegó que el saliente presidente Joseph Kabila había ideado un acuerdo secreto para que Tshisekedi lo sucediera, acusaciones que fueron fuertemente negadas.

Hasta unos años antes de la elección, el Sr. Tshisekedi era en gran medida inexperto en la política de alto nivel del Congo.

Era más conocido por sus relaciones: es hijo del veterano difunto líder de la oposición Étienne Tshisekedi.

Sin embargo, no se limitó a aprovechar el nombre de su padre y estuvo inmerso en la política desde muy joven, abriéndose paso a través de las filas del partido.

También tuvo que sufrir las consecuencias del activismo político de su padre.

Cuando Tshisekedi fundó el partido de la Unión por la Democracia y el Progreso Social (conocido por sus iniciales UDPS) en 1982, la familia fue forzada al exilio interno en su ciudad natal en la provincia central de Kasai.

Permanecieron allí hasta 1985, cuando el largo rival de Étienne Tshisekedi, el líder autocrático Mobutu Sese Seko, permitió que la madre y los hijos salieran.

Félix Tshisekedi luego se trasladó a la capital belga, Bruselas. Después de completar sus estudios allí, se dedicó a la política, abriéndose paso a través del partido de su padre para convertirse en secretario nacional de asuntos exteriores de la UDPS.

El ex jefe de personal de su padre, Albert Moleka, le dijo a la BBC en 2019 que el Sr. Tshisekedi “hizo poderosos amigos y aliados entre la diáspora allí, pero a veces lo pasaron por alto, por lo que no fue fácil para él”.

La inauguración del Sr. Tshisekedi en 2019 inspiró algo de esperanza, ya que fue la primera transición pacífica de poder en el país desde la independencia en 1960.

En su ceremonia de juramentación, le dijo a las multitudes que quería “construir un Congo fuerte, orientado hacia el desarrollo en paz y seguridad, un Congo para todos en el que todos tengan un lugar”.

El Sr. Tshisekedi dijo que convertiría la lucha contra la pobreza en “una gran causa nacional”, reduciría el desempleo y abordaría la corrupción.

A fines de su primer año en el poder, estaba optimista, y le dijo a la BBC que poco después de su elección, había iniciado un “programa de emergencia con muy pocos medios” para construir escuelas, hospitales y otras infraestructuras públicas.

Dijo que las tensiones políticas en el país habían disminuido porque había menos exiliados políticos, y que la libertad y los derechos de los individuos se habían asegurado.

Ahora está buscando un segundo mandato como favorito en una elección muy reñida, compitiendo contra 20 candidatos de la oposición.

Está haciendo algunas de las mismas promesas que hizo hace cinco años, como crear más empleos, hacer que la economía sea más resistente y prometer abordar la inseguridad que ha azotado el este del país durante tres décadas, lo que ha llevado a la muerte de millones de personas.

Más sobre las elecciones del Congo:

En un discurso del estado de la nación el mes pasado, dijo que la economía había mejorado, con el presupuesto nacional casi triplicándose de $ 6 mil millones ($ 4.7 mil millones) al comienzo de su mandato a $ 16 mil millones este año.

“Hemos recorrido un largo camino desde 2020, superando los desafíos planteados por la pandemia para lograr tasas de crecimiento económico que inspiran confianza en el futuro”, dijo.

A pesar del crecimiento, muchos congoleños se han quejado de la devaluación del franco congoleño, que está teniendo un grave impacto en su vida diaria.

El presidente también ha sido criticado por hacer viajes frecuentes al extranjero con poco que mostrar.

A pesar de su inmensa riqueza mineral y su enorme población, la vida no ha mejorado para la mayoría de la gente, con conflictos, corrupción y mala gobernancia que persisten.

El Sr. Tshisekedi ha reconocido que se necesitan más esfuerzos para mejorar la justicia y la libertad.

Según Human Rights Watch, la situación de los derechos en la República Democrática del Congo “sigue siendo pésima” en medio de conflictos internos y mala gobernancia.

Algunos de los éxitos clave del presidente Tshisekedi incluyen la introducción de la escolarización primaria gratuita en 2019, con una inscripción de más de cinco millones de estudiantes.

Sin embargo, el programa ha sido criticado por el hacinamiento de aulas en algunas áreas, mientras que los maestros siguen mal pagados.

El presidente introdujo servicios de salud gratuitos para madres que dan a luz en hospitales públicos en la capital, Kinshasa, que prometió extender al resto del país si es reelegido.

Ha abogado por una revisión de los contratos mineros del país con China para que pueda mantener una parte más grande de su vasta riqueza mineral.

Gran parte de los recursos naturales del país se encuentran en el este, donde la violencia todavía persiste a pesar de los intentos de Tshisekedi por enfrentar la situación mediante imposición de un estado de sitio, acuerdos de alto el fuego y la llegada de tropas regionales.

Estos incluyeron una fuerza de la Comunidad de África Oriental, a la que se unió la República Democrática del Congo el año pasado, con la esperanza de mejorar el comercio y los lazos políticos con los países vecinos del este.

Sin embargo, las cosas no han resultado como estaba previsto y el Sr. Tshisekedi ha ordenado que se marchen, diciendo que habían sido ineficaces. Dijo que quería reemplazarlos con tropas de un bloque comercial diferente del que la República Democrática del Congo también es miembro: la Comunidad de Desarrollo de África Austral (Sadc).

Pero hay poco signo de que vayan a llegar pronto.

El Sr. Tshisekedi también ha exigido el fin de la misión de paz de la ONU en la República Democrática del Congo. Después de más de dos décadas, llevará tiempo que las miles de tropas se vayan, pero ha suscitado temores de un vacío de seguridad, ya que el ejército no está en condiciones de enfrentarse a los numerosos grupos rebeldes que operan en el este de la República Democrática del Congo por su cuenta.

Los votantes congoleños deben tomar su decisión el 20 de diciembre.

La adhesión del Congo a la CEAC se complica por el hecho de que el Sr. Tshisekedi, así como expertos de la ONU, dicen que el país miembro Ruanda está respaldando a uno de los grupos rebeldes más activos en el este de la República Democrática del Congo, el M23.

El gobierno de Ruanda ha negado rotundamente esto, pero ha llevado a un agrio deterioro de las relaciones entre el Sr. Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, lo que ha definido el fin de su primer mandato.

No siempre fue así. Al principio de su mandato, el Sr. Tshisekedi intentó inicialmente mejorar las relaciones con países vecinos, incluido Ruanda.

En un gesto sorprendente, invitó al presidente Kagame al funeral de su padre en mayo de 2019.

Sin embargo, en los últimos años de su presidencia, la relación se ha vuelto tan tensa que el Sr. Tshisekedi recientemente comparó al Sr. Kagame con el dictador de la Alemania nazi.

Mientras dirigía un mitin de campaña en Bukavu, cerca de la frontera con Ruanda, el Sr. Tshisekedi dijo la semana pasada del Sr. Kagame: “Prometo que terminará como Adolf Hitler”.

Hitler, responsable de la muerte de millones, incluidos seis millones de judíos en el Holocausto, terminó quitándose la vida en un búnker en la capital alemana, Berlín, en 1945.

El gobierno de Ruanda calificó los comentarios del presidente congoleño como “una amenaza clara y fuerte”.

Sin signos de un fin ni al conflicto en el este, ni de una mejora económica en el resto del país, no ha sido precisamente el sueño de un “Alemania de África” que prometió el Sr. Tshisekedi.

