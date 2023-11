Audrey Salkeld, pionera historiadora del Everest, fallece a los 87 años.

La historiadora pionera Audrey Salkeld, quien exploró archivos que habían sido descuidados durante décadas para escribir sobre montañas como el Kilimanjaro y el Everest, que también ascendió, falleció el 11 de octubre en Bristol, Inglaterra. Tenía 87 años.

Sus hijos Ed y Adam Salkeld dijeron que la causa de la muerte, en una residencia asistida, fue la demencia.

En un homenaje, la revista Climbing llamó a la Sra. Salkeld “la experta preeminente en historia del Everest en el mundo”.

Sus libros incluyen “First on Everest: The Mystery of Mallory & Irvine” (1986, con Tom Holzel), sobre una expedición fracasada al Everest por George Mallory y Andrew Irvine en junio de 1924. Cuando los restos congelados de Mallory fueron descubiertos en las laderas del Everest en 1999, la Sra. Salkeld fue la experta con la que todos querían hablar. Incluso había escalado la montaña en busca de su cuerpo.

Esa misteriosa y mortal cumbre en el Himalaya, el punto más alto de la Tierra, dominó su vida y carrera, recordaron sus hijos en entrevistas telefónicas desde Londres. Ella estaba fascinada por los hombres que se habían atrevido a enfrentarla y quería entender por qué lo habían hecho.

“Era el tipo de personajes excéntricos que eran capaces de hacer esto,” dijo Ed Salkeld. “Eso era lo que le interesaba”.

La Sra. Salkeld se abrió un lugar único en el campo en Gran Bretaña, donde las montañas y la escalada han tenido un atractivo particular, relacionado con la historia imperial del país y su fascinación del siglo XIX con los Alpes.

Investigando el Monte Everest, rastreó 56 cajas de archivos olvidados en la Royal Geographical Society en Londres, reconstruyendo las primeras expediciones y dando vida a figuras misteriosas como Mallory. Durante décadas, los montañistas habían sido atormentados por la pregunta de si había alcanzado la cima, lo que lo habría convertido en el primero, antes de Edmund Hillary en su ascenso de 1953 con el sherpa Tenzing Norkay. La Sra. Salkeld no pudo resolver el misterio, aunque seguía siendo una escéptica profundamente informada.

“Mallory siempre había sido retratada como una especie de figura heroica”, dijo en una entrevista con la BBC. “Y siempre atrae un poco más un héroe perdido, supongo”.

David Breashears, un escalador con quien la Sra. Salkeld colaboró en películas sobre el Everest y el Kilimanjaro, en Tanzania, recordó que su modestia había llevado a la gente a subestimar sus considerables talentos. A veces ella proporcionaba material a otros escritores, que no siempre reconocían sus contribuciones.

“Audrey tenía un don,” dijo el Sr. Breashears en una entrevista telefónica. “Tenía un profundo entendimiento de la naturaleza humana”.

Agregó que estaba atormentada por la pregunta “¿Por qué van a las montañas? ¿Por qué escalan?”

Ser una escaladora le permitió socializar fácilmente con otros montañistas. Pasaba horas con Noel Odell, quien sobrevivió a la expedición al Everest de 1924 y fue la última persona en ver con vida a Mallory e Irvine. “Siempre estábamos visitados por estas figuras increíbles del mundo de la escalada”, recordó Ed Salkeld.

Su hijo Adam dijo que “la gente se sorprendía de que esta joven y bonita mujer estuviera trabajando en los archivos polvorientos”.

“Solía hablar sobre los viejos gruñones que dominaban el establecimiento”, agregó. Pero “las relaciones que estableció con los antiguos montañistas, duraron años y años”.

La Sra. Salkeld también escribió una biografía de la cineasta favorita de Hitler, Leni Riefenstahl, quien protagonizó audaces películas de los años 20 ambientadas en los Alpes. Gitta Sereny, una destacada historiadora del nazismo, calificó el libro de “maravilloso”.

Había un misterio humano en el corazón de la saga de Riefenstahl: ¿Cuán cerca había estado ella misma de Hitler y el nazismo? Para la Sra. Salkeld, esa pregunta recordaba el misterio de la saga Mallory-Irvine y la atrajo, dijo Adam Salkeld.

Audrey Mary West nació el 11 de marzo de 1936 en el sur de Londres. Asistió a Nonsuch High School for Girls en Cheam, un suburbio de Londres, fue a una escuela secreterial y trabajó como secretaria para la compañía petrolera de Iraq.

Atraída por el aire libre, comenzó a escribir una columna para la revista Mountain, lo que la introdujo en el mundo de la escalada.

Dos viajes al Everest le infundieron un profundo respeto por la montaña; llegó a estar a 8,000 pies de la cima. “No puedes controlar el clima salvaje del Everest”, recordó haber dicho su hijo Adam.

Se casó con Peter Salkeld, un arquitecto al que le gustaba hacer senderismo, en 1963. Falleció en 2011. Además de Ed y Adam, le sobrevive otro hijo, Tom.