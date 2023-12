El General del Ejército ruso Mikhail Teplinsky, quien comanda el grupo Dnepr, ha ordenado la creación de unidades de asalto a partir de oficiales, como fue el caso hace cien años, ha declarado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Fuente: Andrii Kovalov, Portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el aire durante el noticiero conjunto nacional 24/7

Cita: “Estas son especies de batallones de ataque, modelados a partir de las unidades de la Guardia Blanca de la década de 1920. Los principales criterios para los oficiales en las unidades de asalto son la incapacidad para comandar a subordinados, la indisciplina personal y una motivación deficiente”.

Detalles: Kovalov señaló que Teplinsky mismo no tiene mucha autoridad entre el ejército ruso.

Cita: “En general, el General Teplinsky, quien actualmente ocupa el cargo de comandante del grupo de ocupación ruso Dnepr, no tiene mucha autoridad entre los miembros del ejército ruso. En particular, sus subordinados dicen que no le importa la vida de su personal. Una situación bastante mundana y prosaica para los comandantes rusos”

