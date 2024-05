El ETF de bonos Hartford Total Return rinde casi un 5% y se enorgullece de encontrar valor.

En medio de un mar de fondos de bonos, el ETF Hartford Total Return Bond busca destacarse no solo centrándose en alta calidad, sino buscando las mejores ideas en todas las partes del mercado de renta fija, según su gestor de cartera, Campe Goodman. Negociando bajo el ticker HTRB, el fondo cotizado activamente tiene un rendimiento SEC de 30 días del 4.92% y una ratio de gastos ajustada de 0.29%, según Morningstar. “Lo que realmente nos distingue y, esperamos, hace que nuestros retornos sean sostenibles y reproducibles a largo plazo es nuestra capacidad para aprovechar muchas oportunidades diferentes y rotar a través de diferentes partes del mercado”, dijo Goodman, gestor de carteras de renta fija en Wellington, un subconsejero del fondo. “Simplemente hay muchas áreas de valor. Hay tantas áreas diferentes por explorar.” HTRB obtuvo un rendimiento total del 7.15% el año pasado, y se ubicó en el percentil 23 entre sus pares, según Morningstar. Este año, ha bajado aproximadamente un 1% hasta ahora y se encuentra en el percentil 38. Está superando a su índice de referencia, el Índice de Bonos Agregados de EE. UU. de Bloomberg, que ha caído alrededor del 2% en lo que va del año. La cartera tiene el 51% de sus activos en valores respaldados por hipotecas y el 25% en crédito de grado de inversión, según el sitio web del fondo. En comparación con muchos de sus pares en la categoría de bonos centrales plus intermedios de Morningstar, el ETF Hartford Total Return Bond tiende un poco más hacia los mercados de activos garantizados en lugar de la deuda corporativa de grado de inversión, según Morningstar. Goodman es uno de los cuatro gestores de carteras del ETF, todos los cuales aportan diferentes perspectivas al equipo. Los gestores no solo trabajan de cerca, sino que aprovechan los recursos en Wellington, dijo Goodman. Tienen reuniones diarias con varios equipos y una reunión mensual con un grupo de especialistas, como los de alto rendimiento o mercados emergentes. “Tengo la posibilidad de convocar… a un par de los mejores profesionales de cada una de estas áreas diferentes a una sala y realmente discutir el valor relativo”, dijo. “Eso es muy, muy poderoso.” Mike Mulach, analista senior de renta fija de Morningstar, que tiene una calificación silver en HTRB, dijo que ha ganado “cada vez más confianza” en la plataforma de renta fija de Wellington. “Nos gusta este ETF por su sólido equipo y su enfoque bien estructurado a un coste razonable”, dijo. Encontrando oportunidades En este momento, una de las áreas en las que Goodman ve valor son los valores respaldados por hipotecas de agencia. Los spreads están amplios según los estándares históricos en medio de la continua volatilidad de las tasas de interés, señaló. “Estamos viendo una enorme cantidad de volatilidad, pero en realidad, si no vemos una gran tendencia en las tasas, entonces tiende a ser muy bueno para el sector hipotecario”, dijo. Goodman también le gustan las finanzas estructuradas en este momento, como las obligaciones de deuda colateralizada, los valores respaldados por hipotecas comerciales y los valores respaldados por hipotecas residenciales no gubernamentales. Además, los valores respaldados por activos de automóviles subprime le parecen muy buenos en este momento. Aunque es más difícil encontrar valor en el lado por debajo del grado de inversión del mercado, hay algunas oportunidades atractivas, dijo Goodman. Dentro de los mercados emergentes, le gustan Europa del Este. También se puede encontrar buen valor en el extremo superior del segmento de alto rendimiento, con crédito calificado como BB, agregó. “Tienen una enorme cantidad de valor de capital, básicamente, en relación con su estructura de deuda”, dijo Goodman. Los bonos calificados como BBB- o más alto en Standard & Poor’s y Fitch, y Baa3 o más alto en Moody’s, se consideran de grado de inversión. “La forma en que las agencias de calificación los evalúan, los califican como dobles be, pero si los consideras desde una perspectiva más de mercado, son de muy alta calidad, y los llamaríamos más triple be”, agregó. “Se comercian a precios caros para dobles be, pero baratos para triples be, y eso para nosotros es un gran ejemplo de algo que se está deslizando por las grietas”, dijo. Anticipando el próximo movimiento de la Fed Si el equipo llega al punto en el que piensa que la Reserva Federal está más cerca de reducir las tasas de interés, aumentarían la duración en el fondo, dijo Goodman. Probablemente agregarían algo de riesgo crediticio, siempre y cuando el banco central esté reduciendo las tasas porque ha vencido la inflación, agregó. Si es porque la economía parece estar dirigiéndose hacia la recesión, eso sería bueno para los bonos del Tesoro y no para el crédito, señaló. Sin embargo, nadie tiene una bola de cristal para saber si y cuándo se producirán recortes de tasas, por lo que los gestores se centran en configurar bien el fondo, dijo Goodman. “Estamos tratando de comprar esos activos que estén optimizados desde una perspectiva de riesgo-rendimiento”, dijo.