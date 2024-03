El estudio en India encuentra que el calor extremo en el trabajo puede duplicar el riesgo de mortinatalidad

Trabajar en temperaturas extremadamente altas puede duplicar el riesgo de mortinatos y abortos involuntarios para las mujeres embarazadas, según una nueva investigación de la India.

El estudio encontró que los riesgos para las futuras mamás son significativamente mayores de lo que se pensaba anteriormente.

Los investigadores dicen que los veranos más calurosos pueden afectar no solo a las mujeres en climas tropicales, sino también en países como el Reino Unido.

Desean obtener consejos de salud específicos para las mujeres embarazadas que trabajan a nivel mundial.

Ochocientas mujeres embarazadas en el estado sureño indio de Tamil Nadu participaron en el estudio, el cual fue iniciado en 2017 por la Facultad de Salud Pública del Instituto de Educación e Investigación Superior Sri Ramachandra (SRIHER) en Chennai.

Aproximadamente la mitad de las participantes trabajaban en empleos donde estaban expuestas a niveles altos de calor, como la agricultura, los hornos ladrilleros y los salares. Las otras trabajaban en entornos más frescos, como escuelas y hospitales, aunque algunas de esas trabajadoras también estaban expuestas a niveles muy altos de calor en esos empleos.

No hay un umbral universal para determinar qué nivel de calor se considera demasiado caliente para el cuerpo humano.

“[El impacto del calor] es relativo a lo que estás acostumbrado y a lo que tu cuerpo está acostumbrado”, dice la profesora Jane Hirst, una de las científicas que contribuyó al estudio.

En los verdes campos de Tiruvannamalai, me encuentro con Sumathy, una de las mujeres embarazadas que participaron en el estudio.

Ella se quita sus gruesos guantes y estira los dedos. Ha estado recogiendo pepinos durante las últimas dos horas.

“Mis manos queman con este calor”, me dice, acariciando suavemente sus dedos.

Aún no ha comenzado el verano, pero ya hace alrededor de 30 grados aquí hoy y se siente más caliente con la humedad.

Sumathy tiene que proteger sus manos del constante pinchazo de las diminutas espinas de los pepinos, pero los guantes la hacen sudar profusamente.

“También siento que mi rostro arde”, dice.

Ella va a la granja de pepinos antes y después de su trabajo principal, como cocinera en una escuela, y le pagan cerca de 200 rupias o menos de £2 por sus esfuerzos.

India’s Mothers: Bearing the Heat

La corresponsal de salud global de la BBC, Tulip Mazumdar, informa desde el sur de la India sobre una nueva pesquisa que sugiere que el calor puede duplicar el riesgo de mortinatos y abortos involuntarios.

Sumathy fue una de las primeras en ser reclutada.

Su bebé también fue uno de los primeros en el estudio en fallecer.

“Solía sentirme tan agotada estando embarazada y trabajando con tanto calor”, dice.

Un día, mientras Sumathy llevaba el almuerzo de su esposo, de repente comenzó a sentirse muy mal. Esa noche, fue a ver a un médico que le dijo que había sufrido un aborto a las 12 semanas de embarazo.

“Mi esposo me acostaba en su regazo y me consolaba. No sé qué habría hecho sin él”, dice.

Sumathy habla de su esposo con tanto amor pero ha tenido que aprender a vivir sin él. Recientemente falleció, y ahora es la principal proveedora de su familia.

Sumathy nunca sabrá con certeza si trabajar bajo el calor durante su embarazo tuvo algo que ver con la pérdida de su primer hijo.

Pero en general, el estudio encontró que las mujeres que trabajaban en condiciones similares a las suyas tenían el doble de probabilidades de sufrir un mortinato o aborto involuntario que aquellas que trabajaban en entornos más frescos.

Importante para las mujeres en todo el mundo

Las mujeres embarazadas en el estudio en India realmente están “a la vanguardia de experimentar el cambio climático”, dice la profesora Hirst, quien es obstetra consultora con sede en el Reino Unido y profesora de Salud Global de la Mujer en la organización de investigación médica The George Institute.

La temperatura promedio de la Tierra está proyectada a aumentar casi tres grados para fines de siglo, en comparación con la época preindustrial, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de “una amenaza existencial para todos nosotros” con las mujeres embarazadas enfrentando “algunas de las graves consecuencias”.

Rekha Shanmugam mide el calor diurno en los campos de caña de azúcar en Tiruvannamalai

Estudios anteriores han mostrado un aumento de aproximadamente el 15% en el riesgo de parto prematuro y mortinato durante olas de calor, pero estos generalmente se han realizado en países de altos ingresos como Estados Unidos y Australia.

Los hallazgos más recientes de la India son particularmente llamativos y preocupantes, dice la profesora Hirst, y tienen implicaciones más amplias.

“El Reino Unido está experimentando veranos más calurosos, y aunque no es tan caluroso como India, estos efectos adversos [sobre los embarazos] se pueden observar a temperaturas mucho más bajas en climas más templados, como el Reino Unido”.

Sin embargo, agrega, estas preocupaciones deben ser “puestas en perspectiva”. Incluso con un riesgo duplicado, la pérdida de un bebé seguirá siendo un “evento raro para la mayoría de las mujeres”.

Actualmente no existe un consejo oficial internacional para las mujeres embarazadas que trabajan con calor.

La principal guía que existe para trabajar en climas cálidos se basa en estudios realizados con un hombre en el ejército de Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, con un peso de 70-75 kg y un 20% de grasa corporal.

La profesora Hirst espera que este estudio, y futuras investigaciones, cambien eso. Mientras tanto, dice que las mujeres embarazadas que trabajan con calor pueden protegerse siguiendo estos consejos:

Avoiding prolonged periods in the heat

Taking regular shade breaks if working outdoors on hot days

Avoiding exercising or sunbathing for long periods in the hottest part of the day

Keeping hydrated with water

Para el estudio en la India, los investigadores utilizaron lo que se llama la temperatura de bulbo húmedo de globo (WBGT), que mide los efectos de la temperatura, humedad, velocidad del viento y calor radiante en los cuerpos humanos.

Las lecturas del WBGT suelen ser más bajas que las temperaturas que uno podría ver pronosticadas en la televisión o en una aplicación meteorológica.

El umbral de calor seguro para las personas que realizan trabajos pesados es de 27,5C WBGT, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos.

‘No choice but to work out in the sun’

India se prevé que sea uno de los primeros países en el mundo en el que las temperaturas superarán el límite seguro para personas saludables que simplemente descansan a la sombra, según un estudio reciente de la Universidad de Cambridge.

El número de días y noches calurosas (cuando el cuerpo lucha por recuperarse del calor diurno) también se prevé que se duplique o incluso se cuadruplique en India para 2050.

En los campos de caña de azúcar de Tiruvannamalai, Rekha Shanmugam, una ex enfermera y la principal investigadora del estudio de SRIHER, está midiendo el calor diurno.

A nuestro alrededor, un par de docenas de trabajadores, aproximadamente la mitad de ellos mujeres, derriban gruesos tallos de caña con pequeñas machetes.

“Estas mujeres a menudo no tienen más opción que trabajar bajo el sol, necesitan el dinero”, dice la Sra. Shanmugam.

Ella vierte agua en un medidor y presiona varios botones. Muestra una temperatura de WBGT de 29,5ºC – eso está por encima del umbral seguro para realizar este tipo de trabajo físicamente exigente en el calor.

“Si los trabajadores continúan por períodos prolongados en este nivel de calor, son más propensos a padecer enfermedades relacionadas con el calor, y es especialmente preocupante para las mujeres embarazadas”, me dice.

Mujeres como Sandhiya forman la columna vertebral de la fuerza laboral informal de la India

Sandhiya, de 28 años, me dice que no tiene más opción que hacer este tipo de trabajo agotador por el que le pagan alrededor de 600 rupias, apenas menos de £6 al día.

Tiene dos hijos pequeños y una familia extensa que alimentar.

Sandhiya también participó en el estudio y perdió su primer hijo seis meses en su embarazo.

Ella tuvo que tomarse varios meses de descanso para recuperarse y dice que aún está pagando las deudas que acumuló durante ese tiempo.

“Todos mis deseos se centran en mis hijos”, me dice Sandhiya. “Quiero que estudien bien y consigan buenos trabajos. No deberían acabar trabajando en los campos como yo”.

The problem of peeing

Los mecanismos en torno a cómo y por qué el calor afecta a las mujeres embarazadas y a sus bebés en crecimiento de esta manera preocupante no se comprenden bien.

Un estudio previo en Gambia encontró que las altas temperaturas podrían aumentar la frecuencia cardíaca fetal y ralentizar el flujo sanguíneo a través del cordón umbilical.

Una teoría es que cuando la madre se calienta demasiado, la sangre podría ser desviada lejos del feto, para ayudar a enfriar a la madre.

La Sra. Shanmugam piensa que la falta de baños también podría estar desempeñando un papel.

Ella dice que un estudio anterior encontró que muchas mujeres no querían agacharse en un campo abierto para aliviarse y así evitaban beber agua, desarrollando problemas urinarios como resultado.

“Les preocupa los insectos y serpientes en los arbustos, o que los hombres las espien”, dice.

“A menudo no se sienten seguras, así que aguantarán todo el día y finalmente irán al baño cuando lleguen a casa”.

Finding solutions

Los resultados del estudio en Tamil Nadu se están tomando muy en serio, dice el Dr. TS Selbavinayagam, el director de salud pública del estado.

“Ya ofrecemos compensación financiera a las mujeres embarazadas, pero tal vez necesitamos buscar opciones para ofrecer empleo alternativo también”, dice.

El gobierno estatal ofrece a las mujeres más pobres 18,000 rupias (£170) al llegar a las 12 semanas de embarazo, para intentar aliviar algo de sus presiones financieras.

Sin embargo, gran parte del poder para proteger a estos trabajadores mal remunerados recae en los jefes de los lugares de trabajo.

Thillai Bhasker ha eregido techos de acero para proporcionar sombra a sus trabajadores de ladrillos

En las afueras de Chennai, Thillai Bhasker, dueño de un horno de ladrillos, ha instalado techos de acero gigantes con revestimientos especiales protectores del calor, para proporcionar a sus trabajadores con la sombra tan necesaria.

“Los dueños de negocios deberían ser lo suficientemente inteligentes como para saber cómo retener a los empleados”, dice. “Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de ti”.

También nos dijo que planeaba construir baños solo para mujeres.

Algunas organizaciones también ofrecen sesiones educativas sobre los pasos simples que las mujeres pueden tomar para protegerse mejor del calor. Se están proporcionando botellas aisladas para mantener el agua fría.

Sumathy no tuvo más opción que continuar trabajando en el calor extremo cuando quedó embarazada nuevamente dentro de un par de años después de su aborto involuntario.

Pero recibió consejos específicos de los médicos e investigadores de SRIHER sobre cómo protegerse mejor. Sumathy dio a luz a una hija y un hijo sanos.

Esta noche, después de su largo turno, regresará a casa con ellos.

Agotada, ansiosa, pero muy agradecida de que estén allí.

Si está afectado por alguno de los problemas mencionados en esta historia, puede obtener apoyo y consejo a través de la Línea de Acción de la BBC.

