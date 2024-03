Líder polaco presionará para un aumento en el gasto de la OTAN para contrarrestar a Rusia.

El presidente de Polonia tiene planeado utilizar una reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden el martes para proponer que la mayoría de los países de la OTAN aumenten su gasto militar al menos en un cincuenta por ciento para hacer frente a la creciente amenaza de la agresión rusa contra Europa y Estados Unidos.

El presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó que la invasión rusa a Ucrania ha dejado claro que la OTAN debe tomar más en serio la posibilidad de que Moscú pueda actuar contra uno o varios miembros de la alianza. Para prepararse para eso, cada país de la OTAN debería destinar al menos el 3 por ciento de su economía a necesidades militares, en lugar del objetivo actual del 2 por ciento.

“Volver al status quo ante no es posible”, escribió el Sr. Duda en The Washington Post antes de la reunión en la Casa Blanca el martes. “Las ambiciones imperialistas y el revisionismo agresivo de Rusia están empujando a Moscú hacia una confrontación directa con la OTAN, con Occidente y, en última instancia, con todo el mundo libre”. Señaló que Rusia ha “volcado su economía al modo guerra”, destinando casi el 30 por ciento de su presupuesto a armamento. “El régimen de Vladímir Putin representa la mayor amenaza para la paz mundial desde el fin de la Guerra Fría”.

La propuesta de aumentar el gasto militar de la OTAN puede que no sea adoptada pronto por muchos aliados que aún no han cumplido siquiera con el objetivo del 2 por ciento. Sin embargo, refleja la tensión dentro de la alianza entre sus miembros más orientales, que se sienten más vulnerables a la revancha rusa, y los miembros más occidentales, que están menos alarmados y más interesados en encontrar una solución diplomática a la guerra en Ucrania.

El Sr. Biden se reunirá con el Sr. Duda y el Primer Ministro Donald Tusk de Polonia para conmemorar el 25 aniversario de la incorporación a la OTAN de Polonia, Hungría y la República Checa al tiempo que destaca la necesidad de hacer más para ayudar a Ucrania a repeler a los invasores rusos. A pesar del fuerte apoyo bipartidista, la legislación para proporcionar $60 mil millones adicionales en ayuda de seguridad a Ucrania ha sido bloqueada por el momento en el Congreso.

El presidente probablemente utilizará la reunión para reforzar su compromiso con la OTAN en un momento en que su rival en las elecciones de otoño, el ex presidente Donald J. Trump, ha amenazado con romper la alianza. El Sr. Trump dijo recientemente que mientras fue presidente le dijo a un líder de la OTAN que no solo no acudiría en defensa de aliados que no gastaran lo suficiente, sino que “alentaría” a Rusia a atacarlos.

“Un expresidente llegó a decir eso, postrándose ante un líder ruso”, señaló el Sr. Biden en su discurso del Estado de la Unión la semana pasada. “Creo que es escandaloso, peligroso y inaceptable”.

Los últimos presidentes han presionado a la OTAN para hacer más en su propia defensa, y los líderes de la alianza acordaron en 2014 el objetivo del 2 por ciento, aunque era una aspiración no vinculante a cumplir para 2024. El Sr. Trump fue más belicoso que sus predecesores al exigir que los aliados aumentaran su gasto militar y habló de ello como si le debieran el dinero a Estados Unidos, lo cual no era cierto.

Bajo el mandato del Sr. Trump, el número de miembros de la OTAN que cumplían con el objetivo del 2 por ciento aumentó de seis a nueve. Bajo el mandato del Sr. Biden, se ha duplicado a 18, reflejando el creciente temor a Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, un estado no miembro de la OTAN. Dos miembros adicionales acaban de unirse a la OTAN, Finlandia y Suecia, elevando el total de miembros a 32.

Polonia, que ya gasta casi el 4 por ciento de su economía en su ejército, lidera la lista y por lo tanto puede permitirse presionar a otros para que aumenten su gasto sin compromisos adicionales por su parte. Estados Unidos le sigue con un 3.5 por ciento, y la mayoría de los otros principales gastos militares están en Europa del Este, más cerca de Rusia. Colectivamente, los aliados europeos están gastando el 2 por ciento de su producto interno bruto combinado este año, lo que equivale a $380 mil millones.

La visita de los líderes polacos el martes será la primera desde una elección trascendental en octubre, cuando los partidos de oposición derrotaron al partido gobernante Ley y Justicia, una facción de derecha que generó preocupación en Europa y Estados Unidos en los últimos años al consolidar su poder sobre instituciones importantes como el poder judicial, los medios de comunicación, el banco central y grandes corporaciones estatales.

Aunque el Sr. Duda fue un aliado de Ley y Justicia y buscó el favor del Sr. Trump cuando estaba en el cargo, el Sr. Tusk es un centrista veterano ampliamente respetado en capitales europeas y Washington. Fue nombrado en diciembre como nuevo primer ministro, volviendo al cargo que ocupó de 2007 a 2014, cuando a menudo colaboró con el Sr. Biden, quien entonces era vicepresidente.