Valseando con Matilda – The New York Times

En 2020, comencé a trabajar para la oficina de Australia de The Times, escribiendo historias desde mi mesa de cocina, que se convirtió en mi oficina improvisada en el Melbourne confinado.

El tema que recorrió muchas de las historias en las que trabajé en esos primeros días —ahora todos fusionados en mi mente en un torbellino de monotonía pandémica— fue cómo los australianos estaban dispuestos a sacrificar sus libertades individuales por el bien colectivo, manteniendo la tasa de mortalidad nacional por la pandemia mucho más baja que la de países como Estados Unidos.

Por supuesto, la segunda mitad de la respuesta a la pandemia en Australia se vio empañada por problemas como la deficiente distribución de vacunas, y la confusión y preocupación cuando el país hizo la transición a “convivir con el virus”.

Pero cuando miro los tres años que he pasado reportando sobre Australia para The Times, eso es una de las cosas que más me destaca: la disposición, a lo largo de los 262 días acumulados de confinamiento en Melbourne, a seguir las reglas para mantener a todos a salvo.

Mi tiempo con la oficina de Australia llega a su fin; pronto, me mudaré a Seúl para unirme al centro de noticias de última hora de The Times. He estado reflexionando sobre un trabajo que me ha permitido ver y escribir sobre lo mejor y lo peor de Australia, y todas las extrañas, locas y asombrosas historias intermedias.

Entre otras cosas, he aprendido el valor de una vista al mar en los suburbios del norte adinerados de Sídney y las medidas que alguien podría tomar para lograrla; cómo los residentes del Territorio del Norte consideran que el resto del país es algo así como un estado de niñera; y cómo un auge de dinosaurios en el interior de Australia está reescribiendo nuestro pasado.

Algunas de mis historias favoritas me dieron un vistazo a cómo las personas ven y entienden el mundo. ¿Cómo entienden los lugareños una serie de desapariciones en la región montañosa de Victoria? ¿Por qué los residentes eligen quedarse en un pueblo donde cada aliento puede llevar partículas mortales de asbesto?

Trabajar en estas historias me ha hecho apreciar realmente los vastos y salvajes paisajes del país; la amabilidad interminable de los australianos, incluso cuando a veces está mezclada con un poco de reservas a la hora de hablar con un periodista; el hecho de que hay al menos una (generalmente más) excelente tienda de empanadas en cada pueblo del país; y nuestra capacidad de no tomarnos demasiado en serio.

También hay temas con los que Australia lucha, como su relación no resuelta con cientos de tribus indígenas que ocuparon primero el continente, y cómo eso se manifiesta: en la disputa entre la herencia antigua y la industria, en el debate sobre leyes basadas en la raza sobre cosas como prohibiciones de alcohol y, más recientemente, en el referéndum sobre la Voz.

Y están las incertidumbres. Al cubrir las numerosas inundaciones que azotaron a Australia en los últimos años, presencié una increíble resiliencia en los residentes cuyos hogares fueron dañados una y otra vez, y también hablé con aquellos que se preocupaban por cuánto duraría esa resiliencia a medida que el continente es azotado por cada vez más y más clima extremo impulsado por el cambio climático. A medida que nos adentramos en lo que las autoridades dicen que será nuestra primera temporada de incendios de terror desde el verano negro, todos los que he entrevistado han dicho que estamos mejor preparados, pero se preguntaron si eso será lo suficientemente bueno.

Ha sido un privilegio increíble conocer a personas de todos los ámbitos de la vida y visitar los rincones más alejados de esta vasta nación. Al haber crecido aquí, pensé que más o menos había descifrado Australia. Resulta que apenas había rascado la superficie.

Ha sido un viaje ridículamente divertido. Gracias queridos lectores, por seguir, o más bien, por bailar a lo largo.

