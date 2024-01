El director ejecutivo del fondo de cripto colapsado HyperVerse parece no existir | Criptomonedas

Investigación de Guardian Australia confirmó que el índice de fracaso de Hyperverso es elevado

Un director ejecutivo cuyas calificaciones alegadas parecen no tener base en la realidad fue utilizado para promocionar el fondo de criptomonedas HyperVerse, junto con mensajes de apoyo de celebridades, como parte de un impulso para reclutar nuevos inversores en el esquema.

Una investigación de Guardian Australia el mes pasado reveló que miles de personas han perdido millones de dólares con el esquema de criptomoneda HyperVerse, promovido por el empresario australiano Sam Lee y su socio comercial, Ryan Xu, dos de los fundadores de la empresa australiana de bitcoin colapsada Blockchain Global.

Blockchain Global debe $58 millones a los acreedores y su liquidador ha remitido a Xu y Lee a la Comisión de Valores e Inversiones de Australia por posibles infracciones de la Ley de Sociedades. Asic ha dicho que no tiene la intención de tomar medidas en este momento.

El esquema de inversión HyperVerse está entre aquellos que parecen haber escapado del escrutinio en Australia a pesar de ser señalados por reguladores en el extranjero, por uno como un posible “engaño” y otro como un “esquema piramidal sospechoso”.

Lee ha negado que HyperVerse sea un engaño y disputa ser su fundador. Guardian Australia no ha podido contactar a Xu para hacer comentarios.

Un hombre llamado Steven Reece Lewis fue presentado como el director ejecutivo de HyperVerse en un evento de lanzamiento global en línea en diciembre de 2021, con mensajes de video de apoyo de un grupo de celebridades lanzado en Twitter al mes siguiente, incluyendo el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el actor Chuck Norris.

Material promocional publicado para HyperVerse, que estaba vinculado a un esquema previo llamado HyperFund, decía que Reece Lewis era egresado de la Universidad de Leeds y tenía un máster de la Universidad de Cambridge. Un breve resumen de carrera de Reece Lewis, que se presentó en un lanzamiento de video para posibles inversores, decía que había trabajado para Goldman Sachs, vendido una empresa de desarrollo web a Adobe y lanzado una empresa de arranque de TI, antes de ser reclutado para dirigir HyperVerse por el grupo HyperTech. Esta era la organización paraguas para una serie de esquemas criptográficos de la marca Hyper.

Lee habló en el evento de lanzamiento como “presidente” del grupo HyperTech, mientras que Xu fue presentado como el “fundador” del grupo. La empresa elogió el “rendimiento y la determinación” de Reece Lewis, citando sus credenciales como la razón de su contratación.

La carrera de Steven Reece Lewis, como se presenta en Hyperverse. Fotografía: Evento Global de Lanzamiento de Hyperverse (anteriormente Hyperfund) HD, Hyperians, YouTube

Guardian Australia ha confirmado que ni la Universidad de Leeds ni la Universidad de Cambridge tiene registrado a alguien con el nombre de Steven Reece Lewis en sus bases de datos. No existen registros de Steven Reece Lewis en el registro de empresas del Reino Unido, Companies House, ni en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Adobe, una empresa pública desde 1986, no tiene registro de ninguna adquisición de una empresa propiedad de un Steven Reece Lewis en ninguno de sus registros públicos de la SEC. Se entiende que Goldman Sachs no pudo encontrar registro de que Reece Lewis haya trabajado para la empresa. Guardian Australia no pudo encontrar un perfil de LinkedIn para Reece Lewis ni ninguna presencia en Internet aparte del material promocional de HyperVerse.

Se creó una cuenta de Twitter a nombre de Reece Lewis un mes antes de que apareciera en el lanzamiento de video de HyperVerse y se utilizó para promocionar el esquema en la plataforma durante solo seis meses antes de que la cuenta quedara inactiva.

Apoyo de celebridades

HyperVerse fue promocionado en el evento de lanzamiento como un nuevo metaverso digital que rivalizaría con Facebook, donde los miembros podían explorar “la nueva frontera de un universo galáctico y dar vida a un mundo virtual completo”.

En el video, Reece Lewis alentó a las personas a convertirse en partidarios tempranos de HyperVerse, diciendo que la empresa “crearía un sistema paralelo de existencia que cambiará cómo las personas viven, cómo interactuamos con personas de todo el mundo e incluso cómo las empresas y corporaciones conducirán negocios”.

“Esta carrera de metaversos acaba de comenzar, así que animo a todos a unirse a nosotros como patrocinadores tempranos de esta incursión en la era del metaverso”, dijo.

P&R

¿Cómo funcionaba el esquema de inversión de HyperVerse?

Muestra

A los inversores se les ofrecían “membresías” en el HyperVerse, que era una “comunidad basada en la membresía de blockchain” que permitía a los miembros “explorar el ecosistema de HyperVerse”. El monto mínimo de membresía era de $300 USD, que se convertiría en HyperUnits una vez invertido. El esquema ofrecía rendimientos mínimos del 0,5% al día, con un 300% de retorno en 600 días.

A los miembros se les incentivó a “reinvertir” sus ganancias, con más HyperUnits ofrecidos si los fondos no se retiraban una vez que estuvieran disponibles. Los miembros también recibieron HyperUnits para reclutar nuevos miembros, con comisiones de referencia pagadas en una escala móvil según cuántas personas se reclutaran. Se pagaron más comisiones basadas en cuántas personas estos reclutas luego reclutaron, hasta 20 niveles.

HyperUnits estaban vinculados a varios tokens de criptomoneda y una vez maduros, se podían retirar y convertir a otras criptomonedas. Si bien los primeros inversores obtuvieron beneficios y pudieron hacer retiros, el esquema dejó a muchos inversores incapaces de acceder a sus fondos.

Gracias por tu retroalimentación.

“De hecho, creo que hemos hecho toda la investigación necesaria, y estamos a punto de lanzar algo que realmente puede brillar en los años venideros”.

Los inversores en HyperVerse podían comprar “membresías” con un retorno mínimo del 0,5% al día, con un 300% de retorno en 600 días. También se ofrecieron incentivos para reclutar nuevos miembros.

El video de lanzamiento incluyó una presentación de cinco minutos casi al principio de un “oficial de cumplimiento” de HyperVerse sobre los términos y condiciones de convertirse en miembro, diciendo que era una empresa “globalmente compatible”, mientras que advertía que había un “riesgo de pérdida” para los involucrados.

Un informe de los analistas de blockchain con sede en Estados Unidos, Chainalysis, estima que las pérdidas de los consumidores a HyperVerse en 2022 ascendieron a US$1,3 mil millones (US$1,92 mil millones).

Después del lanzamiento en línea, la empresa lanzó mensajes de video de apoyo de celebridades en la cuenta de Twitter de Reece Lewis, incluidos Wozniak, Norris, el comediante Jim Norton y el cantante de boy band Lance Bass. No está claro cómo se obtuvieron estos mensajes de apoyo, pero las cuatro celebridades están disponibles para contratar a través del sitio web Cameo, que permite a las personas pagar a individuos de alto perfil para leer un guion, desde un saludo de cumpleaños hasta un video de marketing comercial.

El “grito” de Norris a HyperVerse dice que “bajo el liderazgo del CEO Steven, HyperVerse será el líder del espacio metaverso”.

Wozniak dijo: “Estoy aquí para apoyar a Steven y HyperVerse” y “No puedo esperar para el HyperVerse”.

Norton describió HyperVerse como “una plataforma de metaverso descentralizada con posibilidades infinitas” y animó a la gente a registrarse. “Creo firmemente que Steven conducirá a HyperVerse al éxito. Todos unámonos al HyperVerse. ¿A qué estás esperando? Hazlo ahora.”

Los mensajes de video de apoyo se lanzaron en enero de 2022 mientras HyperVerse estaba intensificando su campaña global de reclutamiento.

Guardian Australia se puso en contacto con Wozniak, Norris, Norton y Bass para hacer comentarios, pero no recibió respuesta. No se sugiere que tuvieran conocimiento del modelo de negocios de HyperVerse al filmar los mensajes de apoyo y no hacen referencia a dinero o inversiones.

‘El problema es que no estoy involucrado’

Algunos miembros de HyperVerse dijeron enfrentar problemas para retirar fondos del esquema en la primera mitad de 2022, y se alentó a los miembros a migrar a una nueva plataforma llamada HyperNation. Un video de lanzamiento de mayo de 2022 para HyperNation transmitido en YouTube presentaba a promotores enmascarados llamado “Mr H” y “Miss N”. Reece Lewis no apareció y no fue mencionado en el video.

“El Sr. H” se describió así mismo en el video como un “evangelista en el nuevo orden mundial” y él y “Miss N” se presentaron como los “embajadores oficiales de HyperNation”.

En la presentación, “El Sr. H” habló sobre el fracaso del neoliberalismo y dijo que HyperNation usaría nuevas tecnologías para brindar a los “ciudadanos de HyperNation” un ingreso básico universal.

“Pensé que estaba destinado a vivir una vida sin sentido, pero ya no más”, dijo. “Como ciudadano de HyperNation me siento liberado y libre; puedo tener plena autonomía sobre mis finanzas con la ayuda de finanzas descentralizadas, y lo mejor de todo es que mi autoestima ya no es determinada por nadie más”.

‘Miss N’, embajadora oficial de HyperNation en el lanzamiento en línea. Fotografía: ON 1 entrevista con Miss.N, HyperNation, YouTube

Lee y Xu no aparecieron en el video de lanzamiento de HyperNation ni fueron mencionados.

En una reunión de Zoom posterior con los miembros de HyperNation, un alto promotor de los esquemas HyperVerse y HyperNation fue preguntado sobre cómo HyperNation estaba asociado con los esquemas HyperTech originales. El promotor dijo que la empresa era “una única gran entidad”.

“[Es] una única entidad grande en la que tienes HyperVerse y HyperNation, que es una nueva entidad…