El coronel Viktor Perederiy, del Comité de Investigación Ruso, ha sido asesinado en Ucrania, informó el medio de comunicación ruso Zhivaya Kuban (Live Kuban), citando al Comité de Investigación Ruso.

No se divulgaron las circunstancias de su muerte.

Perederiy comenzó su carrera como investigador en la oficina del fiscal de Novorossiysk. También trabajó durante algún tiempo en el departamento de control procesal del departamento de investigación interregional de transporte de Moscú.

Comenzó un nuevo trabajo en la Academia de Moscú del Comité de Investigación Ruso en agosto de 2017 y dos años después renunció al servicio y se retiró.

Perederiy volvió a trabajar en el Centro de Medicina Forense del Comité de Investigación Ruso después de la invasión a gran escala de Ucrania. En abril de 2023, firmó un contrato con el Ministerio de Defensa ruso y fue enviado a Ucrania.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine