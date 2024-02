El carnaval de Brasil comienza solo cuando llega John Travolta de 12 pies de altura.

Era el comienzo de una de las celebraciones de Carnaval más famosas de Brasil, en la ciudad costera de Olinda, y la plaza de la ciudad estaba abarrotada de miles de juerguistas. Todos esperaban a su ídolo.Poco antes de las 9 p.m., las puertas de un salón de baile se abrieron, una banda de viento se abrió paso entre la multitud y la estrella que todos esperaban apareció: una marioneta gigante de John Travolta.Confeti por todas partes, la banda comenzó a tocar una pegajosa melodía y la multitud cantó a coro: “John Travolta es muy genial. Tirando una gran fiesta. Y en Olinda, el mejor carnaval”. El gigantesco John Travolta, situado en la cabeza de un titiritero, luego encabezó un desfile por las calles empedradas.”El boneco, como se conocen en Brasil a las gigantescas marionetas, lucía un suéter y traje de la discoteca de la época, con un pompadour negro, al estilo de John Travolta en ‘Saturday Night Fever’. Celebrando su 45 cumpleaños este año, el boneco tiene aproximadamente la misma edad que la película. Pero, ¿se asemeja en algo al verdadero Sr. Travolta?” No se parece en nada a él,” dijo el hombre que hizo la marioneta hace más de cuatro décadas, Silvio Botelho, de 65 años, en su taller a la sombra de un árbol de mango. La cara de arcilla y papel maché ha cambiado con el tiempo, de forma que los ojos se han desplazado un poco. La humedad se apoderó”, dijo. “Todo está distorsionado”. El Sr. Botelho ha rogadopor remodelarla, pero la familia que posee el boneco dice que, a ellos y a miles de sus vecinos, les encanta exactamente de la forma en la que está.”La gente está enamorada de este boneco,” dijo Eraldo José Gomes, de 56 años, un abuelo que estuvo entre el grupo de chicos enloquecidos con la música disco que tuvieron la idea de crear una marioneta de John Travolta en 1979. “Tenemos miedo de estropearlo.”

El boneco de John Travolta es uno de los cientos de gigantescas marionetas que desfilan por Olinda durante cuatro días cada febrero, convirtiéndose en la carta de presentación del famoso Carnaval de esta ciudad, que termina con las celebraciones del martes gordo esta semana, y un espectáculo de cómo las festividades previas a la Cuaresma en Brasil son mucho más que solo el extravagante desfile de samba de Río de Janeiro.

Para los lugareños de Olinda, una ciudad de aproximadamente 350,000 habitantes, los bonecos también cumplen un propósito más profundo. Son tótems de cierto tipo, que desempeñan un papel cultural y comunitario importante, y a menudo hacen que los juerguistas lloren. El boneco más antiguo de Olinda, el Midnight Man, incluso es considerado un objeto religioso sagrado por seguidores de religiones afrobrasileñas, con instrucciones religiosas específicas para su manejo.

“Creí con John Travolta. Es mi hermano. Es el tío de mis hijos,” dijo Valeria dos Santos, de 41 años, acerca del boneco de John Travolta. La empleada doméstica comenzó a llorar al explicar cómo a la madre le encantaba ese boneco, planchó su ropa durante años y murió en 2007, el día que desfiló por las calles.

Los bonecos llegaron por primera vez a la región en 1919 en una ciudad a siete horas de distancia, cuando un sacerdote portugués contó de marionetas similares en Europa utilizadas en celebraciones religiosas, dijo Jorge Veloso, un historiador de Olinda que estudia los bonecos de Brasil. En 1932, los juerguistas del carnaval en Olinda crearon el Midnight Man, que durante décadas desfiló todos los sábados a la medianoche, un momento transmitido en vivo por televisión.

En 1967, grupos de Carnaval crearon un segundo boneco, la mujer de día, la esposa del Midnight Man – hubo una ceremonia de bodas de Carnaval. Luego, en 1974, llegó su hijo, el Niño de la Tarde.

Más tarde, un grupo de siete chicos, cautivados por “Saturday Night Fever”, persuadieron a Botelho para que hiciera una marioneta de John Travolta. Botelho, que recién comenzaba y conocía a los chicos del vecindario, accedió a hacerlo de forma gratuita.

A partir de ahí, los bonecos protagonizaron Olinda. Hay figuras folclóricas, personajes ficticios y marionetas basadas en juerguistas conocidos. Políticos locales los ordenan para sus campañas, las empresas los hacen para promociones y la gente los encarga como regalos.

La mayoría son la creación de Botelho, un autodidacta fabricante de marionetas que estima que él y su equipo han creado más de 1,300 bonecos. Solía trabajar con papel maché y espuma de poliestireno, pero ahora moldea principalmente fibra de vidrio y epoxi sobre una escultura de arcilla, la pinta y le agrega cabello y ropa. “Creé una cultura”, dijo.

Hace unos 15 años, la competencia llegó. Un empresario, Leandro Castro, comenzó a crear bonecos en la metrópolis vecina, Recife, la octava ciudad más grande de Brasil. Su idea – crear un museo de bonecos – fue un gran éxito, en gran parte porque tenía un buen truco: todas sus marionetas representarían a figuras famosas.

Su museo de una habitación está lleno de celebridades brasileñas e internacionales, incluidos Elvis, Pelé y el Papa Francisco. Castro atrae mucha cobertura en los medios de comunicación brasileños, en parte por sus trucos con la política. Tiene bonecos del presidente Biden; Xi Jinping, el líder de China; y el presidente Vladimir V. Putin de Rusia. Ha organizado una reunión entre los bonecos del ex presidente Donald J.Trump y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Y con orgullo mostró un mensaje del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agradeciéndole por su propio boneco.

Aunque Castro es el rostro del negocio, el secreto de sus bonecos realistas es un escultor poco conocido, Antônio Bernardo, quien el viernes estaba en su estudio lúgubre a pocas cuadras del museo, moldeando una cabeza de arcilla gigante junto a su perro durmiendo, Honey. Bernardo ha esculpido casi todos los 750 bonecos de Castro y ahora estaba corriendo para terminar un nuevo político para el desfile anual de bonecos de Carnaval de Castro: el presidente Javier Milei de Argentina.

Bernardo dijo que hacer su propio arte lo llena, mientras que los bonecos son un trabajo. “Esto no me da placer”, dijo, señalando la cabeza de Milei. “Estoy dominado por ello.” Los magnates de las marionetas enfrentados, Botelho y Castro, se han convertido en una especie de rivales. Botelho llamó a Castro un “pirata”. Castro criticó la artesanía de los bonecos de Botelho, nombrando a John Travolta en particular. Castro dijo que planeaba hacer un mejor John Travolta para el próximo año. El boneco de John Travolta tiene un aspecto poco convencional, y un encanto innegable. “Es horrible, pero hermoso”, dijo Maria Helena Alcântara, de 30 años, una juerguista que esperaba la llegada del boneco el sábado por la noche. “Él toca nuestros corazones.” Mientras la multitud crecía en la plaza, más de 100 personas festejaban dentro del salón de baile en una fiesta privada de John Travolta. Vestían camisetas de John Travolta, bailaban al ritmo pegajoso de John Travolta y posaban con el boneco de John Travolta perched en la esquina. “No hay mucho vínculo con el actor hoy. Ahora es John Travolta de Olinda”, dijo Diego Gomes, de 25 años, pariente de los fundadores del boneco de John Travolta. Vio “Saturday Night Fever” por primera vez esa semana. “Fue interesante”, dijo. En toda la ciudad, varios niños llevaron bocetos más pequeños de John Travolta en sus cabezas como disfraces de Carnaval. Y en un punto en el taller de Botelho, Víctor Calebe, de 5 años, corrió, miró a los diversos bonecos y preguntó:” ¿Dónde está John Travolta?” Los fundadores de los bonecos dijeron que habían intentado llegar al verdadero Sr. Travolta durante años pero nunca recibieron respuesta. “Va a estar como: ¿Qué locura es esta?” predijo Botelho. “¿Están borrachos?” Sin embargo, cuando se le preguntó para hacer comentarios, el verdadero Sr. Travolta se sintió diferente. “¡Tu música, tu baile y tu pasión me llenan de un sentimiento de plenitud!”respondió el actor en un correo electrónico cuando se le preguntó si tenía un mensaje para los juerguistas de Olinda. “¡Estoy orgulloso y honrado de ser el ícono de su carnaval! ¡Me hace tan feliz! ¡Siempre amor, John Travolta.”

Laura Linhares Mollica contribuyó con la información.