El ataque de Israel fue menos de lo esperado, al igual que la reacción de Irán.

Las limitadas huelgas nocturnas de Israel contra Irán, y la respuesta moderada de los funcionarios iraníes, pueden haber reducido las posibilidades de una escalada inmediata en el enfrentamiento entre los dos países, dijeron analistas el viernes.

Durante días, había temores de que una respuesta contundente de Israel al ataque de Irán al sur de Israel el fin de semana pasado pudiera provocar una represalia aún más agresiva por parte de Irán, convirtiendo potencialmente un enfrentamiento de tit-for-tat en una guerra más amplia. Líderes extranjeros aconsejaron a Israel que tratara su exitosa defensa contra el bombardeo de misiles de Irán como una victoria que no requería ninguna represalia, advirtiendo contra un contraataque que pudiera desestabilizar aún más la región.

Pero cuando finalmente llegó temprano el viernes, el ataque de Israel parecía menos dañino de lo esperado, lo que permitió que los funcionarios iraníes y los medios de comunicación estatales minimizaran su importancia, al menos al principio.

Los funcionarios iraníes dijeron que no se detectaron aviones enemigos en el espacio aéreo iraní y que el ataque principal —a una base militar en el centro de Irán— fue iniciado por pequeños drones no tripulados que probablemente fueron lanzados desde territorio iraní. La naturaleza del ataque incluso tenía precedente: Israel utilizó métodos similares en un ataque a una instalación militar en Isfahán a principios del año pasado.

Al amanecer, los medios de comunicación estatales iraníes proyectaban un rápido regreso a la normalidad, transmitiendo imágenes de escenas callejeras tranquilas, mientras que los funcionarios desestimaban públicamente el impacto del ataque. Los aeropuertos también fueron reabiertos, después de un breve cierre durante la noche.

Los analistas advirtieron que cualquier resultado todavía era posible. Pero la reacción inicial de Irán sugirió que los líderes iraníes no se apresurarían a responder, a pesar de advertir en los últimos días que reaccionarían con fuerza y rapidez a cualquier ataque israelí.

“La forma en que lo presentan a su propia gente, y el hecho de que los cielos ya están abiertos, les permite decidir no responder”, dijo Sima Shine, ex jefa de investigación del Mossad, la agencia de inteligencia extranjera de Israel, y experta en Irán.

Pero, agregó: “Hemos cometido tantos errores de evaluación que tengo muchas dudas de afirmarlo definitivamente.”

En un error de cálculo que desató la actual ola de violencia, Israel atacó un complejo de la embajada iraní en Siria el 1 de abril, matando a siete funcionarios iraníes, incluidos tres comandantes de alto rango.

Durante años, Israel había llevado a cabo ataques similares contra intereses iraníes en Siria, así como en Irán, sin provocar una respuesta directa de Irán. Pero la escala del ataque pareció cambiar la tolerancia de Irán, con los líderes iraníes advirtiendo que ya no aceptarían los ataques israelíes a intereses iraníes en cualquier lugar de la región. A principios del 14 de abril, Irán lanzó más de 300 misiles y drones contra Israel, causando poco daño pero sorprendiendo a los israelíes por la magnitud del ataque.

Incluso si Irán no responde de manera similar al último ataque de Israel el viernes, todavía podría reaccionar con fuerza a futuros ataques israelíes contra activos iraníes en Siria y en otras partes del Medio Oriente, dijo la Sra. Shine.

Esa posibilidad se hizo más apremiante temprano el viernes, después de que las autoridades sirias dijeran que Israel había vuelto a atacar un sitio en Siria, aproximadamente al mismo tiempo que su ataque a Irán.

Israel no se atribuyó la responsabilidad por el ataque, siguiendo su política de no comentar sobre tales ataques. Pero si el ataque perjudicó los intereses iraníes, y si Irán atribuye el ataque a Israel, aún no está claro cómo responderá Teherán.

“La pregunta es si respetarán su línea roja”, dijo la Sra. Shine. “Pero ¿cuál es exactamente la línea roja? ¿Es solo para personas de alto rango? ¿Solo embajadas? ¿O es para cualquier objetivo iraní en Siria?”

Johnatan Reiss and Rawan Sheikh Ahmad contributed reporting.