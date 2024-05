Slightly Stoopid Anuncia la alineación para el evento Closer to the Sun 2024.

Slightly Stoopid y Cloud 9 Adventures anuncian detalles para la décima edición de Closer to the Sun, su popular evento vacacional de conciertos de invierno.

El evento anual regresa al Hard Rock Hotel Riviera Maya, un resort todo incluido en la costa de México, durante cuatro días y noches del 11 al 15 de diciembre de 2024. Closer to the Sun es conocido por su comunidad unida de fieles huéspedes que regresan año tras año, por dar la bienvenida a los asistentes por primera vez, por los artistas participantes y por su tendencia a venderse rápidamente.

El programa incluye varios shows de Slightly Stoopid con un cartel repleto que incluye actuaciones adicionales de Stick Figure, Sublime, Cypress Hill, Iration, Fortunate Youth, The Elovaters, Z-Trip, G. Love & Donavon Frankenreiter, Eli-Mac, Tropidelic y Boostive para completar el viaje.

Closer to the Sun se lleva a cabo en el Hard Rock Hotel Riviera Maya, ubicado entre Playa del Carmen y Tulum, donde el evento tiene control total y presenta espectáculos y actividades a pocos pasos de las habitaciones de los huéspedes. Las recientes mejoras incluyen una nueva piscina y varios restaurantes nuevos con opciones actualizadas para los huéspedes que regresan. Este año, Closer to Sun se ha ampliado a una sección exclusiva de habitaciones en Barcelo Maya Beach, un segundo resort todo incluido a solo 10 minutos en coche.

Los paquetes todo incluido para los huéspedes habituales de Closer to the Sun pueden reservarse durante la preventa el 6 de mayo. Si quedan habitaciones, la venta al público comenzará el 7 de mayo de 2024 a la 1 p.m. ET en el sitio web de Closer to the Sun. Los precios comienzan en $1999 por persona para paquetes de habitación de cuatro noches con varias opciones mejoradas disponibles, incluyendo suites con vistas al escenario principal.