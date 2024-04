El ataque de Irán a Israel crea incertidumbre militar y oportunidad diplomática.

El enorme bombardeo de armas iraníes disparadas contra Israel este fin de semana convirtió la larga guerra encubierta entre los países en un enfrentamiento directo, aumentando el temor de que el antiguo paradigma de intercambiar golpes cuidadosamente medidos hubiera sido reemplazado por algo más evidente, violento y arriesgado.

Pero para el lunes, Israel aún no había respondido al asalto iraní. En lugar de preparar al público para un enfrentamiento con su archirrival, el gobierno señaló un regreso a la normalidad relativa, levantando las restricciones a grandes reuniones y permitiendo la reapertura de escuelas.

Algunos políticos derechistas israelíes, consternados por la falta de una respuesta inmediata, han argumentado que Israel necesita contraatacar con fuerza, y pronto, o corre el riesgo de perder su disuasión. Otros funcionarios más centristas han argumentado que Israel debería esperar antes de responder y capitalizar el apoyo que ha recibido de aliados y actores regionales, que de otra manera están molestos por la guerra de Israel en Gaza.

Cualquier respuesta enérgica de Israel correría el riesgo de irritar al presidente Biden, quien ha presionado a Israel para que desescalone y cuyo apoyo militar Israel necesitaría en caso de un enfrentamiento importante. Israel ya ha recibido críticas del presidente por prolongar la guerra en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ahora debe sopesar los beneficios percibidos de la represalia contra el riesgo de desagradar más al presidente, junto con el costo potencial, tanto humano como financiero, de librar dos guerras al mismo tiempo.

Un funcionario israelí informado sobre las discusiones del gabinete, que solicitó el anonimato para tratar asuntos de seguridad, dijo que hasta el lunes se estaban considerando varias opciones, desde la diplomacia hasta un ataque inminente, pero no dio más detalles.

En resumen, los siguientes pasos en el conflicto permanecen inciertos.

La naturaleza de la respuesta de Israel, según analistas, podría aumentar o disminuir la posibilidad de una guerra regional. Y podría mejorar o tensar las relaciones de Israel con las naciones árabes que comparten una antipatía hacia Irán pero han criticado la guerra en Gaza.

También es posible que Israel e Irán simplemente regresen a las normas bien establecidas de su guerra encubierta, con Israel asesinando individuos, los procuradores de Irán disparando contra Israel y ambos lados intercambiando ciberataques.

“Es demasiado pronto para decirlo,” dijo Dana Stroul, quien hasta hace poco fue una funcionaria de alto rango del Pentágono con responsabilidad en Medio Oriente. “Desde una perspectiva de seguridad israelí, es difícil ver cómo pueden permitir que eso quede así,” dijo la Sra. Stroul. “La pregunta es: ¿Cómo se verá eso y cómo se puede enviar una línea clara y una señal a Irán evitando la Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente?”

Si la trayectoria de los próximos días sigue siendo frustrantemente opaca, los eventos de los últimos 48 horas han traído cierta claridad al conflicto.

El ataque del domingo, en el que Irán envió cientos de drones explosivos y misiles, principalmente desde su propio suelo hacia el territorio israelí por primera vez, fue en represalia por la muerte de siete funcionarios iraníes en Siria a principios de este mes.

En términos militares, los ataques iraníes señalaron su disposición de enfrentarse directamente a Israel en lugar de a través de sus procuradores regionales como Hezbollah en Líbano, trastocando así las suposiciones de Israel sobre el umbral de riesgo de Irán.

En términos diplomáticos, los ataques de Irán y la sólida defensa de Israel ante ellos, en coordinación con socios occidentales y árabes, han contribuido a desviar la atención internacional de la guerra de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos informada de más de 33,000 ha provocado acusaciones, fuertemente negadas por Israel, de genocidio.

En un momento en que los aliados más cercanos de Israel se estaban volviendo cada vez más críticos con la conducta militar de Israel en Gaza, los ataques de Irán hicieron que esos socios trabajaran estrechamente con la misma Fuerza Aérea Israelí que ha llevado a cabo devastadores ataques en Gaza.

‘Se puede ver que no solo entre los árabes sino también entre los europeos occidentales, la posición diplomática de Israel ha mejorado en cierta medida porque fue víctima de la agresión iraní, no un agresor,” dijo Itamar Rabinovich, ex embajador israelí en Washington. “Al ser ‘la víctima’, mejora su posición.”

Los analistas dijeron que seguía sin estar claro cómo funcionarían las defensas de Israel sin los varios días de advertencia que Irán dio antes de sus ataques de fin de semana, lo que permitió a Israel y a sus aliados tiempo crucial para prepararse. Y aunque Irán ha dicho que cualquier “error” futuro de Israel sería recibido con una respuesta “considerablemente más severa”, esa amenaza también sigue sin probarse y fue lo suficientemente vaga como para dejar margen de maniobra.

Si Israel contraataca a Irán de manera que arrastre a la región a la guerra, el buen trato que Israel ha recibido recientemente de sus aliados podría desvanecerse rápidamente, dijeron los analistas.

Para los líderes de Irán, los ataques, que causaron daños limitados y gravemente hirieron a un niño, fueron sin embargo una victoria doméstica y diplomática porque permitieron a Irán presentarse como enfrentando a Israel.

A nivel interno, los líderes de Irán han tenido que enfrentar acusaciones de que habían sido demasiado pasivos después de ataques anteriores de Israel a funcionarios iraníes. Los analistas dijeron que el salvo también tranquilizó a los aliados y procuradores de Irán en países como Líbano y Yemen de que Irán estaba dispuesto a correr el riesgo de atacar a Israel desde su propio territorio. Y, dijeron, permitió a Irán mostrar líderes rivales del Medio Oriente, quienes han criticado públicamente a menudo a Israel mientras trabajan en silencio con su gobierno.

Irán quiere “asumir el papel de protector del mundo musulmán,” dijo Narges Bajoghli, experta en Irán en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins en Washington. “Básicamente están mostrando sus músculos para las audiencias regionales y al mismo tiempo mostrando la debilidad de los líderes árabes en la región,” dijo. “Las naciones árabes no han enfrentado a Israel de la manera directa en que lo ha hecho Irán.”

Lo contrario era cierto: Al menos un país árabe, Jordania, estuvo directamente involucrado en repeler los ataques iraníes, y se piensa que otros ayudaron en silencio a Israel ya sea compartiendo inteligencia o enviando datos recopilados por sensores de detección de misiles.

Jordania, vecino oriental de Israel, tiene una gran población palestina y ha criticado regularmente la guerra en Gaza. Pero aun así reconoció que los blancos iraníes habían sido “tratados con” en el espacio aéreo jordano y que su ejército repelería ataques similares en el futuro.

El anuncio fue un recordatorio de cómo, antes de la guerra de Gaza, los temores compartidos hacia Irán habían empezado a suavizar la integración diplomática de Israel en el Medio Oriente, así como permitir una mayor coordinación militar entre Israel y algunos países árabes, incluyendo acuerdos de armas y ejercicios de entrenamiento conjunto.

Para algunos analistas israelíes, esto explica por qué el ataque de Irán podría ayudar aún a la aceptación de Israel en el Medio Oriente, incluso cuando su reputación se desploma por culpa de Gaza.

“Los detalles completos de cómo los regímenes árabes sunitas ayudaron a proteger a Israel, sin duda salvando vidas israelíes de misiles y drones iraníes, pueden no conocerse por un tiempo. Pero este es un cambio histórico,” escribió Anshel Pfeffer, un comentarista israelí, en un artículo para Haaretz, un periódico de tendencia izquierdista. “La cooperación árabe contra el ataque iraní demuestra que la tendencia en la región sigue siendo hacia una alianza árabe-estadounidense-israelí contra Irán y sus procuradores.”

En particular, algunos esperan que pueda dar nuevo impulso a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para sellar lazos diplomáticos por primera vez entre Israel y Arabia Saudita, que parecían estar cerca de tener éxito antes de la guerra de Gaza.

Las refinerías de petróleo saudíes fueron atacadas en 2019 por los hutíes, una milicia respaldada por Irán en Yemen. Riad busca una mayor cooperación de seguridad con Estados Unidos para repeler futuras agresiones similares – un acuerdo que Estados Unidos ha indicado que probablemente se alcanzaría solo si Riad también reconociera formalmente y trabajara con Israel.

Pero las posibilidades de tal acuerdo siguen siendo remotas mientras dure la guerra de Gaza y el gobierno derechista de Israel evita cualquier discusión sobre la creación de un estado palestino una vez que termine el conflicto – una demanda clave de Arabia Saudita.

‘Diplomáticamente, aprovecharía esto e intentaría revivir y fortalecer la cooperación regional,” dijo el Sr. Rabinovich, el ex embajador israelí. “Pero el obstáculo sigue siendo,” agregó. “¿Qué se hace con la cuestión palestina?”

Gabby Sobelman y Johnatan Reiss contribuyeron con el reportaje.