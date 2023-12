¿El Apple Watch Ultra no carga? Así es cómo arreglarlo.

El Apple Watch Ultra ofrece la mejor duración de batería entre todos los demás modelos de Apple Watch. Lamentablemente, muchas personas enfrentan problemas relacionados con la carga del Apple Watch Ultra 2. Para algunos, el Apple Watch Ultra 2 no carga en absoluto, o no carga más allá de un cierto porcentaje o incluso se descarga al estar enchufado a un cargador. Si te enfrentas a un problema similar, hemos reunido esta guía para ayudar a resolver todos los problemas relacionados con la carga con la serie Apple Watch Ultra.

Cómo solucionar el problema de carga del Apple Watch Ultra 2

Tu Apple Watch Ultra 2 podría no estar cargando por varias razones. Sin embargo, si lo has comprado recientemente y no está cargando, asegúrate de quitar el plástico del disco de carga (adjunto al cable de carga) y del panel trasero del Apple Watch. Estas películas protectoras podrían estar impidiendo que tu Apple Watch Ultra 2 se cargue.

Por otro lado, si has tenido tu Apple Watch Ultra 2 por un tiempo y no se está cargando, puede ser debido a la acumulación de suciedad en el panel trasero o en el disco de carga. Limpia el disco de carga y el panel trasero de tu Apple Watch con un paño seco y comprueba si eso resuelve el problema. Si no lo hace, pasa a los siguientes pasos mencionados a continuación.

1. Reinicio forzado para solucionar la carga del Apple Watch Ultra 2

Errores o fallas temporales podrían estar impidiendo que el Apple Watch Ultra 2 se cargue. Para deshacerte de estos errores y fallas, te sugerimos reiniciar forzosamente el Apple Watch. Para aquellos que no estén al tanto, todas las aplicaciones y servicios que se ejecutan en el Apple Watch se reinician junto con el dispositivo y este proceso ayuda a eliminar errores y fallas.

Tiempo necesario: 2 minutos

Pasos para reiniciar forzosamente el Apple Watch Ultra 2

Mantén presionados el botón lateral y la corona digital hasta que la pantalla se apague y suelta ambos botones solo cuando veas que aparece el logotipo de Apple en la pantalla.

2. Desactiva la Carga de batería optimizada para solucionar el problema de carga del Apple Watch Ultra 2

¿Tu Apple Watch Ultra 2 se está cargando más lento de lo habitual o no alcanza el 100%? Podría ser debido a la función de Carga de batería optimizada. El propósito de la función de Carga de batería optimizada es mejorar la vida útil de la batería reduciendo el tiempo que pasa completamente cargada. Lo hace reduciendo el suministro de energía, lo que a su vez aumenta el tiempo necesario para cargar completamente la batería.

La función de Carga de batería optimizada utiliza un algoritmo de aprendizaje automático en el dispositivo que sigue tus hábitos de carga diarios. Una vez que aprende tus patrones de carga, la función se activará automáticamente en el Apple Watch cuando pueda predecir que estará conectado a un cargador durante un período prolongado.

Por lo tanto, debes desactivar la función de Carga de batería optimizada si tu Apple Watch se está cargando más lento de lo habitual.

Abre la aplicación Ajustes en tu Apple Watch.

Ve a la opción Batería.

A continuación, toca la opción Salud de la batería.

Desactiva el interruptor de la Carga de batería optimizada en la pantalla de Salud de la batería.

Aparecerá un aviso con dos opciones: Desactivar hasta mañana y Desactivar. Selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades.

3. Desactiva el Límite de carga optimizada en el Apple Watch

¿Tu Apple Watch Ultra deja de cargarse una vez que llega al 75 o 80 por ciento? Muchas personas se encuentran con este problema y el culpable es la función de Límite de carga optimizada. Esta es otra característica que tiene como objetivo preservar la salud de la batería de tu Apple Watch.

Aprende de tus patrones de uso y evita que tu Apple Watch se cargue por completo en días en los que predice que no necesitarás una carga completa. Esto hará que el porcentaje de la batería se quede atascado en el 75 o 80 por ciento. Para evitar que esto suceda en el futuro, desactiva la función de Límite de carga optimizada en tu Apple Watch.

Abre la aplicación Ajustes en tu Apple Watch y ve a la opción Batería.

A continuación, toca la opción Salud de la batería.

Desactiva el interruptor de Límite de carga optimizada.

Aparecerá un aviso con dos opciones: Desactivar hasta mañana y Desactivar. Selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades.

4. Actualiza watchOS para solucionar la carga del Apple Watch Ultra 2

Muchas personas están encontrando un problema en el que la batería del Apple Watch se agota incluso cuando está conectada a un cargador. Si te enfrentas a un problema similar, podría ser un error de software en la versión actual de watchOS en tu Apple Watch. Fue un error generalizado presente en una versión de watchOS 10.1. Sugerimos actualizar watchOS a la última versión (watchOS 10) para deshacerte del agotamiento de la batería incluso cuando está conectado a un cargador.

Antes de comenzar a actualizar el watchOS en tu Apple Watch, asegúrate de cumplir con estos requisitos.

Asegúrate de que tu iPhone esté actualizado a la última versión de iOS.

El Apple Watch debe tener al menos un 50 por ciento de carga o debe estar conectado a un cargador.

Asegúrate de que tu iPhone y/o Apple Watch esté conectado a una red Wi-Fi activa.

Actualiza watchOS usando la aplicación Watch en el iPhone emparejado.

Abre la aplicación Watch en tu iPhone.

Ve a la pestaña Mi reloj y toca la opción General.

Aquí, selecciona la opción Software.

Ahora, en la siguiente pantalla, toca el botón Descargar actualización e ingresa el código de acceso del iPhone o Apple Watch.

Una vez que aparezca una rueda de progreso en tu Apple Watch, significa que la actualización ha comenzado y tomará un tiempo en completarse.

Actualiza watchOS directamente en el Apple Watch.

Abre la aplicación Ajustes en el Apple Watch.

Toca la opción General y luego selecciona la opción Actualización de software.

Toca la opción Instalar ahora. Solo será visible si hay una actualización de software disponible.

Sigue las instrucciones en pantalla.

5. Utiliza otro cable de carga y adaptador de corriente

Un cable o adaptador de corriente no siempre mostrará signos de desgaste o daño externamente. Sin embargo, podría estar dañado internamente.

Por lo tanto, intenta usar un adaptador de corriente diferente para cargar tu Apple Watch. Además, si tienes acceso a un cable de carga de Apple Watch diferente, úsalo y comprueba si eso resuelve el problema. Asegúrate también de estar utilizando el cable de carga original y el adaptador de corriente o al menos un accesorio certificado por MFi.

6. Cambia a otro enchufe de corriente

Otro factor que podría pasar desapercibido es el enchufe de corriente. Si hay un problema con el enchufe de corriente, no importa cuántos adaptadores de corriente o cables de carga cambies, no podrán cargar tu Apple Watch. Por eso te sugerimos que cambies a un enchufe de corriente diferente y compruebes si eso resuelve el problema de carga del Apple Watch.

7. Contacta el Soporte de Apple

Incluso después de probar todos los pasos anteriores, si tu Apple Watch Ultra 2 aún no se está cargando, es hora de contactar al Soporte de Apple. Especialmente si se trata de un problema de hardware, ninguno de los métodos de solución de problemas puede ayudar a solucionarlo.

Además, si tu Apple Watch Ultra o el cable de carga está bajo garantía o AppleCare+, puedes obtener fácilmente una reparación o un reemplazo. También puedes visitar la tienda oficial de Apple más cercana y los empleados de Genius Bar podrían ofrecer una rápida solución a este problema.

Esperamos que este artículo te ayude a solucionar el problema de carga del Apple Watch Ultra 2. Si tienes alguna duda o conoces otros métodos de solución de problemas, háznoslo saber en los comentarios a continuación.