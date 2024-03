Ahorra un 20% adicional en Microsoft Office 2019 para Mac y Windows

Whether you’re a professional, student, or home user, you can always benefit from productivity tools that can help you achieve your goals. Now, the world’s leading productivity suite, Microsoft Office, is an extra 20% off with code ENJOY through March 10.

While this deal is not for the latest version of Microsoft Office, you might find that this 2019 version works better with older or refurbished devices. You’ll get the 2019 editions of Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and OneNote for both the Mac and Windows versions.

Both licenses share similar apps, but there are differences. Windows users will gain Publisher and Access 2019, which are helpful tools for business document creation and data management, while Mac users will get Teams Classic 2019 for seamless virtual collaboration.

You can instantly download Microsoft Office 2019 to your device upon purchase, though it’s important to note that this license will be tied to your Microsoft Account. Just be sure your device’s OS is compatible for download — Windows users should have Windows 10 or 11, while Mac users should have at least Monterey Version 12.

Boost your workflow with Microsoft’s top-rated productivity apps. Through March 10 at 11:59 PM Pacific, enter code ENJOY20 at checkout to grab:

Microsoft Office Professional 2019

Only $31.99 at Macworld

StackSocial prices subject to change.

Ya seas un profesional, estudiante o usuario doméstico, siempre puedes beneficiarte de herramientas de productividad que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Ahora, la suite de productividad líder en el mundo, Microsoft Office, tiene un 20% de descuento adicional con el código ENJOY hasta el 10 de marzo.

Aunque esta oferta no es para la última versión de Microsoft Office, puede que notes que esta versión de 2019 funciona mejor con dispositivos más antiguos o restaurados. Obtendrás las ediciones de 2019 de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote tanto para las versiones de Mac como para Windows.

Ambas licencias comparten aplicaciones similares, pero hay diferencias. Los usuarios de Windows obtendrán Publisher y Access 2019, que son herramientas útiles para la creación de documentos empresariales y la gestión de datos, mientras que los usuarios de Mac obtendrán Teams Classic 2019 para una colaboración virtual perfecta.

Puedes descargar Microsoft Office 2019 instantáneamente en tu dispositivo al comprarlo, aunque es importante tener en cuenta que esta licencia estará vinculada a tu cuenta de Microsoft. Asegúrate de que el sistema operativo de tu dispositivo sea compatible para la descarga: los usuarios de Windows deben tener Windows 10 o 11, y los usuarios de Mac deben tener al menos la versión 12 de Monterey.

Impulsa tu flujo de trabajo con las aplicaciones de productividad mejor valoradas de Microsoft. Hasta el 10 de marzo a las 11:59 p.m. en horario del Pacífico, introduce el código ENJOY20 al realizar tu compra para obtener:

Microsoft Office Professional 2019

Solo $31.99 en Macworld

Los precios de StackSocial están sujetos a cambios.