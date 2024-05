Nuevo álbum de Blancmange disponible mañana con “mucho más por venir”

Mañana, Todo está Conectado, una compilación que abarca toda la carrera se lanzará, que incluye material desde los primeros días con Blancmange hasta las ofertas más recientes de la banda, además de algunas material inédito.

Y más tarde este mes comienza una gira de 11 fechas por el Reino Unido, incluido un espectáculo en la Academia de Manchester el sábado 25 de mayo, donde, de hecho, estará apoyándose a sí mismo como parte de uno de sus muchos proyectos colaborativos, The Remainder.

“He tratado de negociar una mejor tarifa para el acto de apoyo, pero eso no está gustando mucho al acto principal en este momento”, bromeó. “Va a ser un gran esfuerzo, pero estoy realmente emocionado por la gira. Espero que los fans bajen temprano y puedan ver a ambos.

“Creo que vamos a tener que encontrar un buen lugar para detenernos a almorzar en un buen pub antes de cada espectáculo, eso es seguro.”

El cantante y compositor nacido en Darwen es un personaje entrañable para entrevistar. Su calidez y humor lancastrianos son evidentes a lo largo de nuestra conversación.

Pero se tiene la sensación de que, a pesar de todo su éxito, el lanzamiento de Todo está Conectado representa un hito especial en su carrera.

“Básicamente, mira las dos fases de Blancmange”, dijo, “lo que empezó a finales de los 70 y terminó a mediados de los 80 y luego el segundo lado mira la gran cantidad de cosas que han sucedido desde 2011 hasta la actualidad.

“También quería incluir un par de canciones nuevas para mostrar que aún estamos avanzando, y habrá más material de Blancmange sin duda. Estoy trabajando en canciones para un nuevo álbum en 2025”.

Una de las nuevas canciones en Todo está Conectado – De nuevo, Espero por el Mundo – encapsula perfectamente el espíritu del disco.

“Esa canción empezó hace 45 años”, dijo Neil, “pero la había ignorado durante décadas. Nos estábamos mudando el año pasado y mientras todo se estaba empaquetando, me encontré con un casete con Blancmange/L360 escrito en él.”

L360 fue la banda en la que Neil estaba antes de Blancmange.

“No lo escuché todo, pero recordé lo que había en él”, dijo. “Pensé que De nuevo, Espero por el Mundo sería una canción que nunca terminaría. Ciertamente no creo que tuviera la experiencia en ese momento para saber cómo terminarla.

“Pero al ver ese casete hizo clic algo en mí, y finalmente logré completarla en enero”.

El período temprano de Blancmange vio a Neil y Stephen Luscombe lograr gran éxito con éxitos como Living on the Ceiling, Blind Vision y Don’t Tell Me, además de lanzar tres álbumes.

La banda efectivamente se separó en 1986 y pasaron 25 años antes de que se lanzara un nuevo álbum de Blancmange, el aclamado Blanc Burn.

Desde 2011, debido a la mala salud de Stephen, Neil ha sido la fuerza impulsora detrás de Blancmange y su producción ha sido fenomenal, lanzando 14 álbumes desde entonces, además de trabajar en proyectos colaborativos como Fader con el productor y músico Benge y The Remainder con Finlay Shakespeare y Liam Hutton.

“Desde el principio, nunca hemos tenido una fórmula real”, dijo. “Creo que siempre hemos empezado con la pila de platos sucios de la cocina y hemos retrocedido desde allí. Pero estaríamos dispuestos a probar cualquier cosa y creo que eso es lo que llevó a las diversas colaboraciones.

“Estoy muy orgulloso de lo que Stephen y yo hicimos en los años 80 y cuando estás de gira serías un tonto si no tocas esas canciones.

“A veces no puedes tocarlas todas dependiendo de la duración del set y dónde estás tocando, pero es probable que Living on a Ceiling, Blind Vision y Don’t Tell siempre estén presentes en algún momento. Probablemente también tenga que tocar Waves.

“Ha sido una gran experiencia probar cosas diferentes realmente. También me siento muy afortunado de estar trabajando y aprendiendo de músicos y técnicos tan buenos como Benge en el proyecto Near Future o con Finlay y Liam en un álbum de The Remainder.

“Son músicos geniales y realmente saben lo que hacen. ¡No sé cómo me aguantan!”

Neil está realmente agradecido por el apoyo que ha recibido de los fanáticos a lo largo de los años y cómo abrazan su música, desde los trabajos más tempranos hasta su material solista y colaboraciones.

“Han sido tan solidarios”, dijo. “Incluso ahora estoy bastante nervioso antes de salir al escenario. Pero cuando sales, debes creer en las canciones; necesitas estar concentrado y entregarlo con absoluta honestidad. Si haces eso, hay una posibilidad de que lo que sea que transmitas a la persona que lo recibe en la audiencia, ellos lo crean, reaccionen emocionalmente y se diviertan. Entonces todos son uno.

“Todavía es una sensación increíble cuando sientes que los fanáticos están contigo mientras actuas.”

Con un nuevo álbum y gira por delante, podrías pensar que eso es suficiente para que Neil siga adelante. Pero no es la naturaleza del hombre.

“El plan es lanzar un nuevo álbum de Blancmange en 2025 y estoy escribiendo para eso ahora”, dijo. “También haré otro álbum de Nil by Mouth (una serie de instrumentales). Creo que este será el sexto de esos.

“Benge y yo estamos haciendo planes para otro álbum de Fader y también tengo un álbum de Near Future listo para mezclar. ¡Oh, y tenemos un montón de trabajo en la nueva casa también!”

Todo está Conectado se lanza mañana en London Records. Blancmange toca en la Academia de Manchester 2 el sábado 25 de mayo