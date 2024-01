La cuarta era de Apple está por comenzar.

Bienvenido a nuestra columna semanal Apple Breakfast, que incluye todas las noticias de Apple que te perdiste la semana pasada en un práctico resumen. Lo llamamos Apple Breakfast porque creemos que es genial para acompañar una taza de café o té en la mañana de lunes, pero está bien si prefieres leerlo en la hora del almuerzo o la cena también.

Vision Pro (Versión de Apple)

De vez en cuando tienes una fuerte sensación de que estás viviendo la Historia Real. Las guerras y los desastres suelen provocar esa sensación, al igual que las muertes de figuras públicas importantes. Y recuerdo haber sentido esa sensación al salir de la oficina en un día ominoso a principios de 2020, inseguro de cuándo o incluso si regresaríamos.

Obviamente, no se compara con los grandes eventos de nuestro siglo, pero a menor escala, últimamente he estado teniendo esa sensación histórica sobre Vision Pro de Apple. Lo que es un cambio, porque la mayoría de los lanzamientos de Apple en la memoria reciente han parecido bastante insignificantes: iteraciones laboriosas, anunciadas porque ha transcurrido el tiempo necesario desde el último. En cambio, Vision Pro lleva una importancia mucho más allá de sus perspectivas financieras inmediatas. Vision Pro es el principio de lo que Apple espera que sea una cuña vasta y conquistadora, y podría anunciar lo que más tarde reconoceremos como la cuarta gran era de la historia de Apple.

Cada era se ha centrado en un solo producto. La Mac hizo el nombre de la compañía, el iPod la trajo de vuelta de la ruina, y el iPhone le dio licencia para imprimir dinero, dominando el panorama en su época antes de desaparecer en el fondo. Nada dura para siempre, e incluso el iPhone eventualmente perderá su brillo. Pero Apple lo reconoce y ha estado trabajando durante años para encontrar su sucesor. ¿Cómo se verá un mundo post-smartphone? Nadie está seguro, pero Apple está listo para hacer una suposición.

Al igual que la Mac, el iPod y el iPhone antes, el visor de realidad mixta de Apple se supone que es más que solo otra cosa de Apple para comprar. Si todo va según lo planeado, se convertirá en un puntal: el punto central de un ecosistema completo de productos y servicios de apoyo, desde suscripciones hasta aplicaciones y accesorios de terceros. Será el punto de entrada al mundo de Apple y el principal medio por el cual los clientes experimentarán la “visión” de la empresa sobre la tecnología.

Pero nuevamente, quizás no sea ninguna de estas cosas. Después de todo, la historia no puede juzgarse hasta después; y quizás vale la pena reconocer que no sentí la sensación histórica cuando Apple anunció el primer iPhone en 2007. Para ser claro, pensé que sería un producto exitoso, no tuve un momento al estilo de Steve Ballmer, pero nunca se me ocurrió que este sería el producto sobre el cual se construiría el tercer imperio de Apple. ¿Alguien se dio cuenta de que sería el producto más lucrativo en la historia humana? Seguramente no.

Dicen que la historia la escriben los ganadores, pero lo que es más importante, tiende a escribirse sobre los ganadores, con una gran proporción de los fracasos y fallas relegados a la benevolente oscuridad. ¿Estaremos hablando de Vision Pro en 17 años, o habrá desaparecido en las brumas del tiempo, un fiasco medio recordado que nunca estuvo a la altura de la expectativa? Eso depende de factores mucho más grandes que un solo producto, de cambios actualmente imprevisibles en nuestra relación con la tecnología y en la sociedad en su conjunto. Pero Apple ha hecho su apuesta, y tengo un buen presentimiento sobre sus posibilidades.

Foundry

