El Apple Watch ayuda a un sobreviviente de ataque al corazón a correr un maratón.

Un hombre de Oklahoma ha acreditado al Apple Watch su cambio de estilo de vida, transformándolo de un sobreviviente de ataque al corazón a un corredor de maratón en tres años.

El Apple Watch a menudo es elogiado por sus funciones que ayudan en situaciones de emergencia, como detectar problemas cardíacos o llamar a ayuda después de un accidente automovilístico. En un informe de noticias, las características relacionadas con la forma física toman el centro de atención al ayudar a transformar la vida de un individuo.

Billy Smith, de 43 años, de Oklahoma, sufrió un ataque al corazón el 4 de marzo de 2020, según informa Fox 25, lo que lo llevó a una cirugía de bypass de triple corazón abierto unos días después. Después de la operación, apenas podía caminar, lo que ayudó a desencadenar un cambio en su estilo de vida.

“Todo cambió. Eso fue lo peor y lo mejor que me pasó”, cuenta Smith.

Más tarde, Smith estaba “navegando sin rumbo en Facebook” mientras caminaba hacia el buzón, y vio un Apple Watch. Pensó: “¿Sabes qué? Voy a ponerme esa cosa y rastrear mis latidos del corazón”.

Después de caminar unas cuadras, Smith se obsesionó con cerrar los anillos en el Apple Watch. A medida que se ponía en forma, se sintió lo suficientemente seguro como para inscribirse en la versión virtual del Memorial 5K de OKC en octubre.

“De ahí tomó impulso”, continuó. “Me metí en el senderismo y acampar, y mientras tanto intento cerrar esos anillos todos los días. Estoy obsesionado con eso.”

Para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre, Smith quería compartir su historia para tratar de animar a otros a ponerse en forma y evitar los problemas de salud que él tuvo. Antes del ataque, Smith estaba menos en forma y también era diabético.

“Era más un couch potato, comiendo alimentos terribles para ti y obstruyendo estas arterias y me convertí en diabético en el camino, diabetes tipo dos”, ofrece Smith. “Después de hacerme activo y aprender a cuidar todo eso y moverme, ya no tomo medicamentos para la diabetes. Ya no soy considerado tipo dos”.

La historia de Smith sigue a otro informe del Apple Watch vinculado a la diabetes del 8 de noviembre, en el que Judith Luebke, con base en Oklahoma, fue notificada de una posible instancia de A-FIB. El viaje al médico determinó que ella tenía diabetes.