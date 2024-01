El acuerdo de periódicos en el Reino Unido se percibe como una lucha por el corazón de los ToriesEl acuerdo de periódicos en el Reino Unido visto como una lucha por el corazón de los conservadores.

El Daily Telegraph ha sido visto desde hace mucho tiempo como el periódico de la prensa del Partido Conservador de Gran Bretaña. Por lo tanto, quizás no sea sorprendente que una batalla de adquisición del periódico de 168 años se haya convertido en una lucha política dentro de las filas del Partido Tory, uno que algunos comentaristas han llegado a interpretar como un concurso por el futuro del partido.

En un lado está un grupo árabe estadounidense que busca completar su adquisición del Telegraph Media Group. Es encabezado por Jeff Zucker, ex presidente de CNN, y respaldado por el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dhabi.

Por otro lado, está un posible entorpecedor, Paul Marshall, un fundador de un fondo de cobertura de derecha que ha financiado GB News, un nuevo canal de televisión de noticias que ha surgido como una especie de Fox News aspirante, brindando una plataforma a políticos de extrema derecha y provocadores políticos populistas.

El grupo de Zucker, RedBird IMI, ha estado buscando la aprobación regulatoria para su adquisición del Telegraph y de su revista hermana, The Spectator. Pero las objeciones a permitir que una entidad estatal extranjera, una con un dudoso historial en cuanto a libertad de prensa y la protección de las libertades civiles, tome el control de uno de los periódicos más influyentes de Gran Bretaña, han obstaculizado esos esfuerzos.

El gobierno británico pospuso una decisión sobre si dar luz verde o bloquear el acuerdo, por el cual los propietarios anteriores del Telegraph, los hermanos Barclay, transfirieron el control de la empresa a RedBird IMI a cambio de que pagaran 1.160 millones de libras ($1.470 millones) en deuda Barclay. Analistas dijeron que la demora, hasta el 11 de marzo, podría ayudar al grupo respaldado por los Emiratos a hacer un caso más fuerte de que sería un propietario responsable. Ha presentado una nueva estructura corporativa, que enfatiza que los emiratíes serían inversionistas pasivos. Sin embargo, la revisión del gobierno de esta estructura también podría darle tiempo a Marshall para conseguir apoyo para una oferta competidora.

De cualquier manera, la demora prolongará una lucha por el poder que ha involucrado a una gama de los políticos de derecha más prominentes de Gran Bretaña, por no mencionar a algunas de sus figuras mediáticas más visibles. Todo esto se está desarrollando en medio de un impopular Partido Conservador, liderado por el Primer Ministro Rishi Sunak, que se enfrenta a legisladores nerviosos sobre perder sus escaños en una elección más adelante este año.

“Esta es la primera transacción mediática en muchos años que se convierte en una batalla dentro del Partido Tory, así como en el periódico en sí”, dijo Claire Enders, analista de medios con sede en Londres y fundadora de Enders Analysis. “La lucha es extrañamente por lo que parece al Partido Tory ser su corazón y su alma”.

Charles Moore, columnista y ex editor del The Telegraph, que se opone al acuerdo de RedBird, dijo: “Es un choque dentro del Partido Tory y del gobierno sobre cuánto importa esto, y si estarían mejor aceptando la oferta, ya que los árabes son importantes inversionistas en el país”.

La toma de control ha dividido al Partido Conservador a lo largo de líneas familiares, entre su establecimiento más centrista, gran parte del cual está abierto a la oferta respaldada por los emiratíes, y su flanco de derecha, que se inclina hacia Marshall.

RedBird Capital, por ejemplo, ha reclutado a dos ex cancilleres del Tesoro, George Osborne y Nadhim Zahawi, para asesorarles. Pero también tiene oponentes francos, incluyendo a Iain Duncan Smith, ex líder del Partido Conservador.

En noviembre, el Sr. Duncan Smith le dijo al diario The Observer: “Me preocuparía mucho que uno de los periódicos de referencia del Reino Unido caiga bajo el control de alguien en el Medio Oriente. Me parece extraño”.

También hay una feroz oposición al acuerdo en las filas superiores del The Telegraph y The Spectator. Andrew Neil, un destacado presentador que es presidente del The Spectator, le dijo a la BBC el jueves: “Si RedBird lo compra, me voy”.

En una entrevista posterior, el Sr. Neil dijo que el esfuerzo de RedBird por cambiar la estructura corporativa fue un error de cálculo.

“Todo lo que ha sucedido es que el gobierno ha dicho que en ese caso necesitamos empezar todo el proceso regulatorio otra vez”, dijo el Sr. Neil. “Realmente son el grupo que no puede dar en el blanco y muestran su total ignorancia de Gran Bretaña en cada momento”.

Fraser Nelson, el editor de The Spectator, escribió en un artículo para The Telegraph el viernes que permitir que la oferta respaldada por los emiratíes siga adelante sería una victoria para Rusia porque los emiratíes, aunque son aliados de Gran Bretaña, también son “orgullosos, agitadores de banderas ‘queridos amigos’ de Putin”. Continuó: “¿Debería esto darnos pausa?”

Sin embargo, otros argumentan que el intenso escrutinio regulatorio de RedBird dificultaría que el nuevo dueño interfiera demasiado con la cobertura del periódico. El grupo ha propuesto establecer una carta editorial y un fideicomiso que, dice, salvaguardarían la independencia del periódico.

Un portavoz de RedBird IMI dijo que el “grupo sigue comprometido con la adquisición e inversión en The Telegraph, y reitera que mantener la independencia editorial del periódico es fundamental para proteger su reputación, credibilidad y valor”.

Bajo la propiedad del Sr. Marshall, dijeron los analistas, es probable que el periódico se acerque más a GB News, que promueve el flanco derecho del Partido Conservador y a figuras populistas como el Sr. Farage.

“GB News es un proyecto político”, dijo Peter Oborne, ex comentarista político jefe de The Telegraph. “Se trata de influir en la política británica y avanzar en los intereses de personas muy ricas”.

Mientras la batalla por su propiedad está en pleno apogeo, la cobertura política del The Telegraph está causando revuelo. El periódico publicó recientemente una columna de un ex ministro del gabinete, Simon Clarke, en la que instó a sus colegas conservadores a destituir a Mr. Sunak como líder del partido o enfrentar una aniquilación electoral más adelante este año.

La columna de Mr. Clarke llegó días después de una encuesta, que The Telegraph encargó a la firma de investigación de opinión pública YouGov, que predijo que el Partido Laborista le barrería al poder a los Conservadores en una elección general por un margen comparable al dramático triunfo de Labour en 1997.

La encuesta predijo que los Conservadores perderían todos los escaños en el antiguo bastión de la “muralla roja” laborista que ganaron en 2019 bajo el Primer Ministro Boris Johnson. Y dijo que casi una docena de ministros del gabinete, incluido el actual canciller del Tesoro, Jeremy Hunt, perderían sus escaños.

Para algunos observadores, resultó desconcertante que The Telegraph haya criticado a Mr. Sunak mientras sus ministros examinan la venta del periódico. Pero ex empleados del Telegraph dijeron que la decisión estaba en consonancia con el editor independiente del periódico, Chris Evans, quien ha mantenido su distancia del drama que gira en torno a la empresa.

Al provocar a Mr. Sunak, algunos dijeron, The Telegraph también estaba avisando que tiene peso. Si bien los estrechos lazos del diario con el partido han convertido su destino en un drama tory, algunos argumentan que el papel del partido es en última instancia un espectáculo secundario.

“Nunca he sabido que el Partido Tory, aparte del gobierno, determine quién compra un periódico, aparte de insistir en que algunos sean inadecuados”, dijo Mr. Neil. “A veces logran vetar, a veces no. No es su decisión”.