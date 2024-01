Ecuador se sumerge en crisis entre disturbios en prisiones y secuestros.

Ecuador se sumió en el caos esta semana con la desaparición de un poderoso líder de pandilla de la cárcel, revueltas en varias prisiones y el secuestro y amenazas de los guardias por parte de los reclusos, en lo que rápidamente ha escalado en una importante crisis para el país sudamericano.

Los disturbios continuaron el martes por la tarde, cuando hombres enmascarados irrumpieron en una estación de televisión en Guayaquil, la ciudad más grande de la nación, tomando como rehenes a presentadores y personal, y entablando un tiroteo con la policía mientras las cámaras rodaban. El enfrentamiento terminó después de que la policía redujera y arrestara a los intrusos.

También se reportaron explosiones en todo el país, y las autoridades anunciaron que un segundo líder de pandilla importante y otros reclusos habían escapado de otra prisión.

El presidente, Daniel Noboa, declaró un conflicto armado interno el martes y ordenó a las fuerzas armadas “neutralizar” a dos docenas de pandillas, a las que describió como “organizaciones terroristas”, según una publicación en X, anteriormente conocido como Twitter.

El Sr. Noboa, quien ha priorizado la restauración de la seguridad en un país plagado de violencia alimentada por el próspero comercio de drogas, había declarado previamente un estado de emergencia y desplegado más de 3,000 agentes de policía y militares para buscar al líder de la pandilla fugado, Adolfo Macías.

La declaración de 60 días impone un toque de queda nacional nocturno y permite a los militares patrullar las calles y tomar el control de las cárceles.

“Se acabó el tiempo en que convictos de narcotráfico, sicarios y el crimen organizado dictan al gobierno qué hacer”, dijo Noboa en un video anunciando el movimiento el lunes, agregando que era necesario que las fuerzas de seguridad tomen el control del sistema penitenciario de Ecuador.

El Sr. Macías, jefe de la banda Los Choneros y más conocido como “Fito”, desapareció el domingo de una cárcel superpoblada en la ciudad costera de Guayaquil, desde donde ha supervisado durante mucho tiempo las operaciones de su grupo.

El gobierno había ordenado el traslado de convictos de alto perfil, entre ellos el Sr. Macías, de las celdas donde han estado dirigiendo sus anillos criminales a un centro de máxima seguridad. Esa decisión, dijeron expertos en prisiones, puede haber llevado a la fuga del Sr. Macías y a las revueltas en la prisión.

El Sr. Noboa se ha comprometido a retomar el control de las cárceles del país, que se han convertido en sede y centros de reclutamiento de pandillas.

Algunos expertos en seguridad creen que hasta una cuarta parte de las 36 prisiones del país están controladas por pandillas.

La semana pasada, el Sr. Noboa anunció que buscaba realizar un referéndum sobre medidas de seguridad, incluyendo penas más duras para delitos como el asesinato y el tráfico de armas, y ampliar el papel de las Fuerzas Armadas.

El Sr. Noboa, sucesor de centro-derecha de una dinastía bananera, asumió el cargo en noviembre tras una elección dominada por las preocupaciones sobre la seguridad y la economía. La violencia se ha disparado en los últimos años a medida que las pandillas luchaban por el control de lucrativas rutas de tráfico de drogas que transportan estupefacientes a Estados Unidos y Europa.

Estos temores se vieron agravados por el asesinato en la campaña de otro candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien había dicho poco antes de su asesinato que estaba amenazado por Los Choneros.

El Sr. Macías es quizás el más conocido de los líderes de pandillas que manejan operaciones de drogas desde la cárcel, y se cree que su grupo fue uno de los primeros en Ecuador en forjar vínculos con poderosos cárteles mexicanos.

El Sr. Macías, condenado a 34 años de prisión por delitos que incluyen el tráfico de drogas, ya había escapado de la cárcel una vez antes, en 2013. Se convirtió en líder de Los Choneros alrededor de 2020 y ha presidido las actividades de la pandilla desde su celda en la prisión de Guayaquil, parte de un recinto que alberga a unos 12,000 reclusos.

Después de que el Sr. Villavicencio fue asesinado el verano pasado, el Sr. Macías fue trasladado brevemente a un ala de máxima seguridad en el mismo recinto. Pero su abogado apeló, y un juez ordenó que el Sr. Macías volviera a su lugar preferido en la cárcel en Guayaquil, que sirve como base de los Choneros.

Celebró lanzando un video musical al estilo de un “narcocorrido”, un género originario de México que glorifica las hazañas violentas de los narcotraficantes.

"I saw on YouTube Fito's cell had four outlets," Mr. Noboa said. "There are more outlets than in a hotel room."

El Sr. Macías desapareció de su celda durante una redada en busca de contrabando. Su desaparición ocurrió cuando él y otros criminales de alto perfil estaban programados para ser trasladados a la prisión de máxima seguridad, según funcionarios.

Un funcionario de alto rango del gobierno sugirió esta semana que Macías pudo haberse enterado de su traslado inminente a través de una filtración del gobierno. "Eso sería muy grave", dijo el funcionario, Esteban Torres, porque "significaría que hay corrupción en los niveles más altos del gobierno."

Asegurar las prisiones de Ecuador es vital para garantizar que los esfuerzos para erradicar la corrupción sean efectivos, dijo Will Freeman, compañero de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.

“Necesitas asegurarte de que cuando realmente envíes a las personas a la cárcel por lavado de dinero o trabajar en complicidad con el crimen organizado como funcionarios públicos, el castigo sea significativo y que no sigan operando anillos criminales desde las cárceles”, dijo.

Dijo que un estado de emergencia podría ayudar a estabilizar las prisiones, ya que la entidad encargada de dirigir el sistema penitenciario no ha logrado controlar las pandillas, pero que no es una solución a largo plazo. Señaló que el predecesor de Noboa había impuesto repetidamente medidas similares.

“Obviamente no mejoraron realmente duraderamente la situación”, dijo.

Jorge Núñez, antropólogo que ha estudiado el sistema penitenciario ecuatoriano durante años, dijo que Noboa no estaba haciendo nada dramáticamente diferente cuando se trataba del sistema penitenciario.

“Es una mezcla de improvisación y básicamente hacer lo mismo,” dijo el Sr. Núñez, quien dijo que el gobierno anterior entregó las prisiones a la policía, quien habia pasado por alto “el crecimiento y el poder excesivo de pandillas en la prisión.”

Los privilegios ofrecidos a los líderes de carteles aumentaron con el tiempo, agregó.

Las redadas en las prisiones han revelado no solo extensos almacenes de armas y dispositivos electrónicos en las cárceles del país, sino también cerdos, gallos y un ruedo de pelea de gallos.

El lunes por la noche, cuando se acercaba el primer toque de queda, las calles de Quito, la capital, se vaciaron rápidamente. Solo se podían ver automóviles de policía y ambulancias en una escena tranquila que recordaba al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

"El toque de queda nos afecta directamente", dijo Junior Córdova, propietario de un restaurante en Quito. "Habíamos tenido un gran comienzo de año, pero ahora no parece tan bueno, porque la gente comienza a tener miedo."

