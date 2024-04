“¿Dormir después de tomar opio?” La burla de Kharge al PM Modi sobre el enfrentamiento entre India y China | Noticias de India

NUEVA DELHI: El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, tomó un golpe al primer ministro Narendra Modi el jueves por el enfrentamiento entre India y China y cuestionó si el PM ha estado “durmiendo después de consumir opio” mientras China “entraba” en el territorio indio. También calificó al PM Modi como el “sardar de los mentirosos”.

Dirigiéndose a un mitin electoral en Chittorgarh, Rajasthan, Kharge dijo que PM Modi es indiferente al bienestar de la nación y está únicamente preocupado por denigrar a la familia Gandhi, cuyos miembros han sacrificado sus vidas por la nación.

Kharge dijo que el primer ministro presume que tiene un “pecho de 56 pulgadas” y no tiene miedo. “Si no tienes miedo, ¿por qué has dejado una gran parte de nuestra tierra para China?” preguntó.

“Están entrando y tú estás durmiendo. ¿Has tomado pastillas para dormir? ¿Han tomado opio de los campos de Rajasthan… y te lo han dado?” dijo en hindi. (“Wo andar ghus kar aa rahe, aap kya neend kar rahe ho? Kya neend ki goli khaaye ho? Kya Rajasthan ke kheton me se afeem le jaake… ya wo khilaye hein kya?”)

Respondiendo a la crítica del PM Modi a la política dinástica en el Congreso, Kharge dijo que nadie de la familia Gandhi ha servido como primer ministro o ministro desde 1989, sin embargo, Modi habla sobre la política dinástica.

“Sonia Gandhi perdió a su esposo. Cuando el partido obtuvo mayoría, la gente le pidió que asumiera el cargo de primer ministro, pero ella nombró a un economista como primer ministro del país”, dijo.

Kharge también dijo que el primer ministro ha recorrido naciones extranjeras y ha recorrido el país durante las elecciones a la Lok Sabha, pero ha descuidado visitar Manipur, que presenció choques étnicos seguidos de disturbios mortales.

Además, el presidente del Congreso se burló de la “garantía” de promesa electoral del PM Modi, calificándola de “farsa”. Afirmó que las promesas anteriores del BJP siguen sin cumplirse.

(Con información de agencias)

